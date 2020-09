Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Előfordulhat, hogy egy bajba jutott vállalkozás esetében nincs idő és lehetőség annak gondjait alapjaiban átvizsgálni, és kezelési megoldásokat kidolgozni. Ilyenkor az azonnali megoldásokat kell megkeresni, majd ha levegőhöz jut a cégvezetés, következhetnek a hosszabb távon hasznos és szükséges átalakítások. A bérköltségek csökkentése ilyenkor az egyik legfontosabb feladat a vállalkozás számára.","shortLead":"Előfordulhat, hogy egy bajba jutott vállalkozás esetében nincs idő és lehetőség annak gondjait alapjaiban átvizsgálni...","id":"20200916_ujrakezdes_koronavirus_tobb_munkaltatos_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2ca367-4df6-4418-a538-1ea5d84eb54b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_ujrakezdes_koronavirus_tobb_munkaltatos_jogviszony","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:44","title":"Szeretné megtartani dolgozóit a válság idején is? Itt egy gyors megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol új órák és új táblagépek is előkerültek – csak éppen a menetrend szerint szeptemberben érkező iPhone nem. Cserébe az Apple Watch-ból és az iPadből is van olcsóbb újdonság is.","shortLead":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol...","id":"20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb93c68-8690-43de-a4f4-085e790146cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:53","title":"Négy új készüléket is bemutatott az Apple, olcsóbb modelleket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint az Index is megerősítette, hogy többen megfertőződtek. ","shortLead":"A lap szerint az Index is megerősítette, hogy többen megfertőződtek. ","id":"20200915_koronavirus_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefe075f-3115-4a9e-898f-afc903b92f06","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_index","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:54","title":"Media1: Hárman is koronavírusosak az Indexnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre gyakrabban törik meg tisztások Európa erdőit – derül ki egy kutatásból. A tudósok szerint van remény, a hézagokban a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó fageneráció növekedhet.","shortLead":"Egyre gyakrabban törik meg tisztások Európa erdőit – derül ki egy kutatásból. A tudósok szerint van remény...","id":"20200915_europai_erdok_hianyzo_lombok_nature","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e598ed-af55-4a41-baf1-2396536a0f93","keywords":null,"link":"/zhvg/20200915_europai_erdok_hianyzo_lombok_nature","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:48","title":"Lombkoronájuk több mint hatodát elvesztették az európai erdők 1986 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Távozik az amerikai nagykövet, Navalnij jobban van. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Távozik az amerikai nagykövet, Navalnij jobban van. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200916_Radar360_Szijjarto_Nobeldijat_adna_a_tudomanyt_tagado_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441b856e-96ec-4cbf-b606-88101a5b8f5e","keywords":null,"link":"/360/20200916_Radar360_Szijjarto_Nobeldijat_adna_a_tudomanyt_tagado_Trumpnak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:55","title":"Radar360: Szijjártó Nobel-díjat adna a tudományt tagadó Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült legjobb szoftvereket találhatjuk.","shortLead":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült...","id":"20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc442-36b2-49b9-9ced-03e61bf5e6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Ingyen kapnak 17 kiváló játékot a PlayStation Plus előfizetői PS5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan már a Waze navigációja is segíti az autósokat abban, hogy jóval az útkereszteződés előtt besoroljanak a megfelelő sávba.","shortLead":"Hamarosan már a Waze navigációja is segíti az autósokat abban, hogy jóval az útkereszteződés előtt besoroljanak...","id":"20200916_waze_navigacio_uj_funkciok_savvalasztas_menetido_erkezesi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0400ea32-71a8-4dc1-879f-64b87308de78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_waze_navigacio_uj_funkciok_savvalasztas_menetido_erkezesi_ido","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:13","title":"Megkapta a Waze a Google Térkép egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új funkciót kapott egy termetes hüllő a Manchester melletti Salfordban.","shortLead":"Új funkciót kapott egy termetes hüllő a Manchester melletti Salfordban.","id":"20200915_Kigyot_hasznalt_maszk_helyett__a_fraszt_hozta_az_utasokra_ez_a_brit_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b35bc-eb66-433a-bd80-409b2a7c24f4","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Kigyot_hasznalt_maszk_helyett__a_fraszt_hozta_az_utasokra_ez_a_brit_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:31","title":"Kígyót használt maszk helyett – a frászt hozta az utasokra ez a brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]