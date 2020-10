Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is csaknem ezer igazolt fertőzöttet találtak hétfőn. ","shortLead":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is...","id":"20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52273ecc-defe-4d9e-bdcb-86358c2dd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. október. 20. 13:19","title":"Müller: Informatikai hiba miatt nem tudják pontosan, mennyi volt napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott pártnak. Ebből már most sem kér mindenki.","shortLead":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott...","id":"20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abbee6c-eb84-4756-8bfc-39e754ecf20b","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","timestamp":"2020. október. 20. 19:52","title":"Csak másfél évig tervez az új szerb kormánnyal Vucic, aztán új választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652d0623-59f2-4eda-b212-63e073398c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Október 20-a a séfek világnapja, aminek alkalmából szakácsok egy fenntartható receptgyűjteménnyel hívják fel a figyelmet a zöld élelmezési rendszerek fontosságára.","shortLead":"Október 20-a a séfek világnapja, aminek alkalmából szakácsok egy fenntartható receptgyűjteménnyel hívják fel...","id":"20201020_Sztarsefek_osztjak_meg_fenntarthato_receptjeiket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=652d0623-59f2-4eda-b212-63e073398c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be4bc6b-cfe8-43de-8f0b-4ad9c87bdd8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201020_Sztarsefek_osztjak_meg_fenntarthato_receptjeiket","timestamp":"2020. október. 20. 18:11","title":"Sztárséfek tanítanak a fenntartható főzés praktikáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezők 27 500 főnél húzták meg a határt, így az összes állóhelyet visszavonták. ","shortLead":"A szervezők 27 500 főnél húzták meg a határt, így az összes állóhelyet visszavonták. ","id":"20201021_F1_Algarve_visszavont_jegyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bb847-95e7-46b7-90e1-72a9b8ce6173","keywords":null,"link":"/sport/20201021_F1_Algarve_visszavont_jegyek","timestamp":"2020. október. 21. 15:05","title":"Visszavonták az eladott jegyek egy részét a Portugál Nagydíj szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró, amivel továbbra is a 30. helyen vagyunk a kontinensen – derül ki a „GfK Vásárlóerő Európában 2020” című tanulmányból.","shortLead":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró...","id":"20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbee4c-73f7-4c56-97db-b3513bd39bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 20. 15:58","title":"Kevés európai országban marad olyan kevés szabadon elkölthető pénze a családoknak, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72140565-caee-4b57-8268-30e41eba1111","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"95 méter magas épület emlékszik meg az orosz katonák isteni segítségével aratott győzelmeire. Például 56-ra, vagy a Krím elfoglalására.","shortLead":"95 méter magas épület emlékszik meg az orosz katonák isteni segítségével aratott győzelmeire. Például 56-ra, vagy...","id":"20201020_1956_forradalom_oroszorszag_krimszergej_sojgu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72140565-caee-4b57-8268-30e41eba1111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8204ff-5ccc-44d3-b66c-bb5a824caa92","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_1956_forradalom_oroszorszag_krimszergej_sojgu","timestamp":"2020. október. 20. 19:15","title":"Az 1956-os forradalom leverésének is hőstettként állít emléket a legújabb orosz katedrális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Amíg lehet, játszani fognak, de elindul a Madách Dekameron nevű online színház is.","shortLead":"Amíg lehet, játszani fognak, de elindul a Madách Dekameron nevű online színház is.","id":"20201021_Madach_Szinhaz_online_bemutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d1884c-f50e-4fbb-b4cf-dcad82f24137","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Madach_Szinhaz_online_bemutatok","timestamp":"2020. október. 21. 16:48","title":"Az online bemutatókra koncentrál novembertől a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","shortLead":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","id":"20201020_spencer_davis_gyaszhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1853f9-7f84-4a3e-97d7-6e6f32100a00","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_spencer_davis_gyaszhir","timestamp":"2020. október. 20. 20:13","title":"Meghalt Spencer Davis beatlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]