[{"available":true,"c_guid":"7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január közepén végezhetik ki az egyetlen, szövetségi halálsoron váró nőt.","shortLead":"Január közepén végezhetik ki az egyetlen, szövetségi halálsoron váró nőt.","id":"20210102_Ujra_eles_a_brutalis_gyilkossagert_halalra_itelt_amerikai_no_kivegzesenek_datuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b994d8bf-39af-46c2-9739-25c1ec766d3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ujra_eles_a_brutalis_gyilkossagert_halalra_itelt_amerikai_no_kivegzesenek_datuma","timestamp":"2021. január. 02. 11:10","title":"Újra éles a brutális gyilkosságért halálra ítélt amerikai nő kivégzésének dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. ","shortLead":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. ","id":"20210101_london_koronavirus_jarvany_korhaz_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272e5fe0-fd09-46b9-a801-27c91b7e9396","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_london_koronavirus_jarvany_korhaz_iskola","timestamp":"2021. január. 01. 20:24","title":"Londonban bezárják az általános iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Béke és kölcsönös törődés az emberek és a nemzetek között, gondoskodás egymásról és a természetről a pápa újévi gondolatai között.","shortLead":"Béke és kölcsönös törődés az emberek és a nemzetek között, gondoskodás egymásról és a természetről a pápa újévi...","id":"20210101_ferenc_papa_ujevi_beszede_vatikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5296bdea-474f-4c19-8920-ee76d20a02ff","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_ferenc_papa_ujevi_beszede_vatikan","timestamp":"2021. január. 01. 14:33","title":"Ferenc pápa megmondta, mi a járvány tanítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan fel akarják pörgetni a termelést.","shortLead":"Gyorsan fel akarják pörgetni a termelést.","id":"20210102_Januar_kozepere_heti_ketmillio_adag_vakcina_lehet_az_AstraZeneca_kapacitasa_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6a7d-c707-4fda-a775-fb8b2f9cfdd8","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Januar_kozepere_heti_ketmillio_adag_vakcina_lehet_az_AstraZeneca_kapacitasa_Angliaban","timestamp":"2021. január. 02. 12:45","title":"Január közepére heti kétmillió adag vakcina lehet az AstraZeneca kapacitása Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85542f4-b0c8-4e6a-9512-c34a1e675ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay szerint a járványkezelés és a Szájer-botrány betett a Fidesznek, azonban sima többséggel még így is nyerhet. ","shortLead":"Márki-Zay szerint a járványkezelés és a Szájer-botrány betett a Fidesznek, azonban sima többséggel még így is nyerhet. ","id":"20210101_MarkiZay_Soha_tobbe_nem_lesz_ketharmad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b85542f4-b0c8-4e6a-9512-c34a1e675ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085b072e-c799-4542-9b6c-551df2cb29cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_MarkiZay_Soha_tobbe_nem_lesz_ketharmad","timestamp":"2021. január. 01. 17:53","title":"Márki-Zay: \"Soha többé nem lesz kétharmad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f737f640-33e6-4b8e-aba6-7ca239cbbd79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Logót váltott 2021 első napjára keresője főoldalán a Google.","shortLead":"Logót váltott 2021 első napjára keresője főoldalán a Google.","id":"20210101_ujev_napja_google_doodle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f737f640-33e6-4b8e-aba6-7ca239cbbd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811ef514-d249-49b2-b122-2d5c8970fb97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_ujev_napja_google_doodle","timestamp":"2021. január. 01. 00:56","title":"Újév napja a főszereplő ma a Google főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10b55cd-de16-4a50-9c9d-53defd5d66cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e10b55cd-de16-4a50-9c9d-53defd5d66cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef247c-8d9a-4ee9-bd37-e0537d2ed57a","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","timestamp":"2021. január. 01. 16:10","title":"Saját anyját ölhette meg egy nő Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]