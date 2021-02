Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött a Jobbik, már a második legnépszerűbb párt az ellenzékben – derült ki a Závecz Research kutatásából.","shortLead":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött...","id":"20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8277d42-acf1-4f6f-9f0d-946635af325d","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","timestamp":"2021. február. 19. 12:02","title":"Kicsit kopik a közös ellenzéki lista varázsa, de még így is veri a Fideszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcinaregisztrációról és nemzeti konzultációról szóló honlap is érintett.","shortLead":"A vakcinaregisztrációról és nemzeti konzultációról szóló honlap is érintett.","id":"20210219_Hackertamadas_kormanyzati_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554b260e-9e63-44bb-9c04-27a1cb63d9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Hackertamadas_kormanyzati_oldal","timestamp":"2021. február. 19. 15:05","title":"Összehangolt hackertámadás ért több kormányzati oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos források szerint a támadók egy iskolást lelőttek.","shortLead":"A hivatalos források szerint a támadók egy iskolást lelőttek.","id":"20210217_emberrablas_diak_nigeria_fegyveresek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab21c26d-d5e5-405c-836c-f70f5d2e277b","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_emberrablas_diak_nigeria_fegyveresek","timestamp":"2021. február. 17. 17:39","title":"Fegyveresek több száz diákot raboltak el Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ba8d1a-91b4-48d4-b9f3-d9ae73c1d3fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert minden „kormánydöntés” függvénye. A nagyobb önkormányzatokkal a kormány egyesével fog tárgyalni az elvont bevételek kompenzálásáról március végéig, miközben már most el kellene fogadniuk az idei költségvetéseiket.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert...","id":"20210217_Az_onkormanyzatok_szerint_Gulyas_Gergely_felhatalmazas_nelkul_targyalt_veluk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93ba8d1a-91b4-48d4-b9f3-d9ae73c1d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68036e62-c5a5-4fbf-b455-d51e08e83e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Az_onkormanyzatok_szerint_Gulyas_Gergely_felhatalmazas_nelkul_targyalt_veluk","timestamp":"2021. február. 17. 17:59","title":"\"Mi történt itt ma? Semmi\" – mondták az önkormányzatok, miután Gulyás Gergellyel tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4f034a-37f0-4e2f-a902-1bf998b305a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök radikális gazdasági reformokat ígért, a környezetvédelmet pedig bele kívánja építeni az alkotmányba.","shortLead":"A miniszterelnök radikális gazdasági reformokat ígért, a környezetvédelmet pedig bele kívánja építeni az alkotmányba.","id":"20210218_Olaszorszag_Mario_Draghi_felsohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d4f034a-37f0-4e2f-a902-1bf998b305a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd8d47-c3be-455a-a1bd-33b2101538cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_Olaszorszag_Mario_Draghi_felsohaz","timestamp":"2021. február. 18. 05:59","title":"Nagy többséggel támogatta Mario Draghit az olasz felsőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők az egyetlen pályázók a frekvenciára, viszont a benyújtott anyag tartalmi részét még nem bírálta el az NMHH.","shortLead":"Ők az egyetlen pályázók a frekvenciára, viszont a benyújtott anyag tartalmi részét még nem bírálta el az NMHH.","id":"20210217_Elfogadta_a_Mediatanacs_a_Klubradio_hianypotlasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c0ec51-502e-40a3-a4d9-df44ce193d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Elfogadta_a_Mediatanacs_a_Klubradio_hianypotlasat","timestamp":"2021. február. 17. 18:59","title":"Elfogadta a Médiatanács a Klubrádió hiánypótlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heves megyében az öt évvel ezelőtti földárveréseken a területek több mint fele kilenc nagy érdekeltséghez került. A nyertesek között bankár, ügyész és szállodai menedzser is akadt.","shortLead":"Heves megyében az öt évvel ezelőtti földárveréseken a területek több mint fele kilenc nagy érdekeltséghez került...","id":"20210218_Angyan_Jozsef_heves_foldarveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d1976-07d1-4dd7-bbb0-d63132c7fb8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Angyan_Jozsef_heves_foldarveres","timestamp":"2021. február. 18. 12:03","title":"Ángyán József újabb jelentése: Hevesben bankár és szállodai menedzser is földbirtokos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az illetékes főpolgármester-helyettes azt mondta, nem indokolta a döntést a kormány.","shortLead":"Az illetékes főpolgármester-helyettes azt mondta, nem indokolta a döntést a kormány.","id":"20210219_budapesti_tavaszi_fesztival_fovarosi_onkormanyzat_kormany_kael_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0646068c-1529-477c-8aa5-92fe7ade4d96","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_budapesti_tavaszi_fesztival_fovarosi_onkormanyzat_kormany_kael_csaba","timestamp":"2021. február. 19. 10:26","title":"Nem támogatja tovább az állam a Budapesti Tavaszi Fesztivált, új rendezvény jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]