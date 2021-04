Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fdd9e48-45af-4eb2-a202-c9ebe90545db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljesen felújítják a neoreneszánsz palotát.","shortLead":"Teljesen felújítják a neoreneszánsz palotát.","id":"20210330_hubner_udvar_kodaly_korond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd9e48-45af-4eb2-a202-c9ebe90545db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103bbc16-3a66-4ffa-a9d3-f0c47f6bf197","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210330_hubner_udvar_kodaly_korond","timestamp":"2021. március. 30. 18:18","title":"Visszakapja két lebombázott tornyát a Hübner-udvar a Kodály köröndön – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt.","shortLead":"Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt.","id":"20210330_orban_viktor_beoltasa_masodik_adag_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767037df-1fa9-4e10-9f14-5d674f1dd75d","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_orban_viktor_beoltasa_masodik_adag_sinopharm","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Orbán csendben megkapta a második adag oltását is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni. Igaz, nagyjából 125 billiószor lassabban, mint egy dedikált céleszköz.","shortLead":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni...","id":"20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a155cf-a731-497e-b143-71be98f7e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. március. 30. 19:03","title":"Videó: Már Game Boy-jal is lehet bitcoint bányászni, csak türelem kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0967a5-e3d1-4f6c-b9e8-c30d6e2e44d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát vált az Intel, és megpróbálja kihasználni az ARM-architektúrájú processzorok megnőtt népszerűségét.","shortLead":"Stratégiát vált az Intel, és megpróbálja kihasználni az ARM-architektúrájú processzorok megnőtt népszerűségét.","id":"20210330_intel_arm_architekturaju_cpu_gyartasa_apple_m1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0967a5-e3d1-4f6c-b9e8-c30d6e2e44d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4909f48-e1d2-4127-b56b-170369ab2480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_intel_arm_architekturaju_cpu_gyartasa_apple_m1","timestamp":"2021. március. 30. 10:03","title":"A végén még jól is jöhet az Intelnek az ARM-invázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összes Szlovéniával határos ország \"vörösben van\".","shortLead":"Az összes Szlovéniával határos ország \"vörösben van\".","id":"20210330_szlovenia_buntetes_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59181b47-b117-4810-9004-f0a07d08be04","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_szlovenia_buntetes_hatar","timestamp":"2021. március. 30. 19:37","title":"Szlovénia megbünteti azokat, akik vörös besorolású országba utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe Ázsia pénze is. Pedig a sportban a világnézetek összefonódása jóval régebb óta jelen van, mint az attól elhatárolódás igénye.","shortLead":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe...","id":"20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67a5a4f-c753-40ea-bbb4-e0efd3726cd6","keywords":null,"link":"/sport/20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","timestamp":"2021. március. 30. 20:00","title":"A sportolók politikai véleménynyilvánítása olyan érték, amit csak a diktatúrák akarnak lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-alapú vakcinákkal beoltott kórházi dolgozók ezreit vizsgálták az Egyesült Államokban, úgy jutottak erre az eredményre.","shortLead":"Az mRNS-alapú vakcinákkal beoltott kórházi dolgozók ezreit vizsgálták az Egyesült Államokban, úgy jutottak erre...","id":"20210330_pfizer_moderna_mrns_vakcina_vedettseg_elso_adag_cdc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e93547-a422-4694-832e-00ca8411f6cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_pfizer_moderna_mrns_vakcina_vedettseg_elso_adag_cdc","timestamp":"2021. március. 30. 12:11","title":"Már az első adag Pfizer- és Moderna-oltás is 80 százalékban véd a koronavírus-fertőzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7984bc-2592-4aab-a7d6-836c519dcfb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.","shortLead":"A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.","id":"20210330_petr_kellner_helikopter_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df7984bc-2592-4aab-a7d6-836c519dcfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4ceaab-c2bf-440e-bea1-e837edfa9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_petr_kellner_helikopter_baleset","timestamp":"2021. március. 30. 16:01","title":"Közzétették a fotókat a cseh milliárdost szállító, lezuhant helikopter roncsairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]