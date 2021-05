Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője volt a hazai kozmetikai piacnak. Miért lett annyira népszerű a most éppen ötvenéves márka, hogy – igaz, nem a hajdani választékkal – máig kaphatóak a termékei?","shortLead":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője...","id":"20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13b1096-02c3-4073-ad73-5f86d42c82ba","keywords":null,"link":"/360/20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","timestamp":"2021. május. 10. 13:00","title":"Ötven éve lett a bőrünk őre, és még mindig nem untuk meg a Fabulont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ae499b-82ac-4432-8f01-fa48e3d791ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először szólalt meg az Oprah Winfreynak adott interjú óta, hogy a nemek közötti és a vakcinaegyenlőség fontosságára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Először szólalt meg az Oprah Winfreynak adott interjú óta, hogy a nemek közötti és a vakcinaegyenlőség fontosságára...","id":"20210509_Meghan_Markle_ismet_egy_kertbol_szolt_a_nyilvanossaghoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae499b-82ac-4432-8f01-fa48e3d791ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7a95ef-f640-4a4d-8c52-c8fa7a94527c","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meghan_Markle_ismet_egy_kertbol_szolt_a_nyilvanossaghoz","timestamp":"2021. május. 09. 15:01","title":"Meghan Markle ismét egy kertből szólt a nyilvánossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját nézve a teljes forgalom háromszorosa, míg a merevlemezek szempontjából ötvenszeres ugrást jelent. A vásárlási láz hátterében valószínűleg az új, Chia nevű kriptovaluta áll.","shortLead":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját...","id":"20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05c8aaf-6ed8-4ac8-bffc-78701846e4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","timestamp":"2021. május. 11. 11:03","title":"Elkezdődött: egy nap alatt annyi merevlemez fogyott, amennyi 3 hónap alatt szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico Einaudi zenéje, aki az egyik legtöbbet streamelt klasszikus művész a világon, noha dalai nehezen sorolhatók a klasszikus zene kategóriába. Rajongói között szép számmal akadnak fiatalok is, első magyarországi fellépését pedig rögtön duplázni kellett, annyian voltak rá kíváncsiak. Szinte biztos, hogy ön is hallott már egy-két Einaudi-dalt, talán csak nem tud róla. ","shortLead":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico...","id":"20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c8eac-42dd-45e4-af4f-1deff25b41b8","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","timestamp":"2021. május. 09. 17:00","title":"Nem jelölhette az akadémia, pedig két Oscar-díjas filmért is nagyon sokat tett Ludovico Einaudi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Nem jön hozzám senki, mert már évek óta én sem látogatok meg senkit. Legföllebb a Dunaparton sétálok egy kicsit déli órákban\" – így nyilatkozik az idős Arany János egy 1879-es interjúban, melyre Császtvay Tünde, a BTK Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályának vezetője talált rá. Az interjú a visszavonultan élő költő pesti lakásában készült. ","shortLead":"\"Nem jön hozzám senki, mert már évek óta én sem látogatok meg senkit. Legföllebb a Dunaparton sétálok egy kicsit déli...","id":"20210510_A_maganeletebe_enged_bepillantast_Arany_Janos_egy_elokerult_kozel_150_eves_interjuban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb99a24b-1134-4b48-bc2c-5e1beeb29cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_A_maganeletebe_enged_bepillantast_Arany_Janos_egy_elokerult_kozel_150_eves_interjuban","timestamp":"2021. május. 10. 10:55","title":"A magánéletébe enged bepillantást Arany János egy előkerült, közel 150 éves interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","id":"20210511_stadion_nyiregyhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfef0edd-62c8-485a-ba81-7b5b46947512","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_stadion_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 11. 09:05","title":"Közel 14 milliárd forintból épül stadion Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","shortLead":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","id":"20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e3df4a-8371-4a22-a8d7-4968bb13e65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","timestamp":"2021. május. 10. 11:21","title":"Az első divatterepjáró pörgeti fel az Aston Martin eladásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","shortLead":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","id":"20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e04bec-d0e4-4290-ae5d-df748da6f416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","timestamp":"2021. május. 09. 20:57","title":"Nincs kivétel, mindenkitől kérik a védettségi igazolványt a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]