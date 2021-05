Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek az ellenzéki összefogásban. Ez magyarázhatja, hogy egyelőre nincsenek parázs viták, viszonylagos csendben megy a helyezkedés. ","shortLead":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek...","id":"202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db2d7b-2a94-4ca1-b5a4-8d66e7aa2bd2","keywords":null,"link":"/360/202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","timestamp":"2021. május. 13. 11:00","title":"Az MSZP-nek szoknia kell, hogy kispártként bánnak vele a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés kiegészítést rendelt el.","shortLead":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés...","id":"20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87eeaaa3-fc04-4fa0-ba94-980c468a95a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","timestamp":"2021. május. 12. 14:36","title":"Feljelentésként értékelte Polt Péter a Gyurcsány nevében telefonálók miatt feltett kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","shortLead":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","id":"20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74470136-49b0-4cc3-9248-616b1d07ff86","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","timestamp":"2021. május. 13. 21:11","title":"A bíróság szerint nem volt érvényes a Dunaferr május 6-ai közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa319e6-32b6-4232-aee8-8e341dfb5b5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézmény volt diákja automata fegyverből nyitott tüzet a gyerekekre.","shortLead":"Az intézmény volt diákja automata fegyverből nyitott tüzet a gyerekekre.","id":"20210512_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa319e6-32b6-4232-aee8-8e341dfb5b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fccab4-836a-47ad-a423-faf2d24ade18","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 12. 21:25","title":"Elrendelték a kazanyi iskolai tömeggyilkos vizsgálati őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái között, de nagyon máshogy szavaznak az idősek és a fiatalok is. ","shortLead":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái...","id":"20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66266ca4-ce0b-4014-a72f-3d9933ca9afe","keywords":null,"link":"/360/20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","timestamp":"2021. május. 12. 11:00","title":"Medián: Járványban is előz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit rémhírterjesztéssel gyanúsítanak. ","shortLead":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit...","id":"20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2ba68-e8f6-4d60-82ec-e18e79be0d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","timestamp":"2021. május. 13. 15:09","title":"“Természetesen nem igaz, élünk” – azt terjesztették, hogy egy magyar faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","shortLead":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","id":"20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910febf6-289d-4d10-b9f8-5abe142ec31e","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","timestamp":"2021. május. 12. 20:32","title":"Több mint 117 millió forintnak megfelelő összegért kelt el Einstein legismertebb képletét tartalmazó levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","shortLead":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","id":"20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15399d-c5ed-469e-a31e-bfb240b97b93","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","timestamp":"2021. május. 12. 14:38","title":"Beköltöztek a lakók Európa első 3D-nyomtatással készült házába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]