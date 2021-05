Az április a kitárulkozások, a május pedig már az élet újraindulásának a hónapja volt: a gyerekek az iskolába, a koncert-, mozi- és színházlátogatók lassacskán a hobbijukhoz térhettek vissza, és úgy tűnik, idén már fesztiválokban sem szenvedünk hiányt. Születésnapokat is ünnepeltünk az elmúlt, esős hetekben, de meghökkentő hírek és hősies tettek is akadtak bőségesen. Ez volt a hónap a Kultúra és az Élet+Stílus rovatban.

Igazi kulturális fenomén tarolta le május végét, tizenhét év után megérkezett a várva várt Jóbarátok-film, amit mi úgy értékeltünk, hogy a legtöbb reunionnal ellentétben egy igazi sírós-nevetős élmény, amely még keserű szájízt sem hagy maga után. De ne rohanjunk ennyire előre: épp csak, hogy felocsúdtunk az idei mérsékelten izgalmas Oscar-gála után (amelynek egy elfeledett hőséről itt írtunk), majd megünnepeltük a magyar film napját, felidéztük, hogy húsz éve, 2001-ben jó energiák áramolhattak a filmiparban: egy sor emlékezetes film született, olyanok, amelyek úgy tudtak mainstream alkotások lenni, hogy közben elkaptak valamit az ezredforduló kreatív, kísérletező hangulatából is. Ekkor mutatták be a mozikban mindannyiunk kedvenc, mocsárban fingorászó, nagyszívű ogréjáról szóló mesét, a Shreket, a Harry Potter filmek, valamint a Gyűrűk ura-trilógia első részét, de 2001-ben jött ki a mozikban a középkori díszletbe ágyazott romantikus vígjáték, a Lovagregény is.

Hollywood azonban nem csak az évfordulók miatt bolydult fel a hónapban: a korrupciós botrány után jelentős reformokat ígértek a Golden Globe vezetői, Harvey Weinstein után pedig a filmipar újabb nagyhatalmú producere kényszerült visszavonulni. Scott Rudinról évtizedek óta tudta mindenki, hogy az egyik legrosszabb főnök, de a munkatársakhoz vágott laptopok, telefonok és üvegtálak történetei megmaradtak sör melletti anekdotáknak. Mostanáig.

A napokban is zajlik a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amelynek programjaiból ebben a cikkben szemezgettünk, május elején pedig kinyitottak az artmozik, így végre bemutathatták a Spirál című, Borbély Alexandrával készült filmet, amelyben

pusztulnak a halak, és nem tudni miért, múlik a szerelem, és nem tudni, miért. Zajlik az élet is, de nem tudni, miért, de egészen biztosan nincs ez így jól.

Visszatért Gothár Péter is, de új filmjét, a Hét kis véletlent a legkevésbé sem a rendező zaklatási ügye miatt nehéz dicsérni, hanem azért, mert a film olyan, amilyen. A streamingszolgáltatók viszont kárpótoltak minket néhány, világsztárokat is felvonultató bemutatóval, de megnéztük a Kicsit homályos a világ című dokut is, amely sokkal intimebb képet mutat a fiatal Billie Eilishról, mint a Vogue-ban megjelent, és sokak által támadott fehérneműs fotói. És ha ez még mindig nem lenne elég, befutott az őszödi beszédről szóló Elkxrtuk, amelyről Kálomista Gábor producer azt állítja, nem propaganda-, hanem független film akar lenni.

Zsigeri ellenszenv, veszélyes liftek

Május elején lejárt az idő, a szervezőknek dönteniük kellett az idei Sziget fesztivál sorsáról, és szomorú szívvel, de felmérve a felelősségüket, inkább lefújták. A kisebb fesztiválok viszont már lelkesen meghirdették az időpontjaikat, nem is tehettek mást, hiszen ahogy a szervezők lapunknak elmondták: mindannyian komoly veszteségeket maguk előtt görgetve vágtak neki 2021-nek. Volt azonban, aki ennek ellenére is úgy döntött, hogy a védettségi igazolvány miatt nem vállalja a szervezést: a Rockmaraton például közölte, hogy a közönségük fele diszkriminatívnak gondolja a szabályt, így figyelembe vették a véleményüket, és a szokásos formában nem tartják meg a rendezvényt.

A világ egyik legfontosabb építészeti kiállítása viszont már javában zajlik, a Velencei Biennálén bemutatkozó magyar projekt, az Othernity fontos témát feszeget nemcsak országos viszonylatban, de régiósan, sőt európai tekintetben is. Itt maradt nekünk a múltból ugyanis egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori pártháza a XIII. kerületben vagy a sötétséget fekete lyukként magába nyelő, évek óta ürességtől kongó Domus Áruház. Ezeket az épületeket azonban meg lehet kedvelni, ha ismerjük a történetüket és új életet lehelünk beléjük – véli a magyar csapat.

A színházak is éledeznek, a legtöbb intézmény mostanában nyitja a kapuit, a független színházak azonban – talán nem meglepetés – ismét pórul jártak: május közepén megjelent a lista arról, hogy mennyi támogatást oszt szét az Emmi a független, a szabadtéri, a nemzetiségi színházak és a zeneművészeti szervezetek között. A listán olyan neveket is találni, amelyek nem szerepelhetnének ott, de a kuratóriumban is ülnek olyanok, akiknek a törvény szerinte nem lenne szabad.

Törőcsik Mari áprilisi halála után majdnem egy hónappal összeültek a nemzet színészei, hogy döntsenek róla, ki legyen a cím új birtokosa: Lehoczky Zsuzsát választották, ő pedig amikor felhívták a hírrel, hosszú percekig azt hitte, valaki csak viccelődik vele. A színésznő a megválasztása után egyébként tévéinterjúra indult volna, de beszorult egy liftbe, a tűzoltók mentették ki onnan, majd azt üzenték neki: Művésznő! Miénk volt a megtiszteltetés!

Szülinapok, évfordulók

A május erős volt az ünnepek és az évfordulók terén is: százéves lett a Chanel No. 5, ami még ma is a világ első számú parfümje, David Attenborough pedig a természet legnagyobb történetmesélőjéből a világ lelkiismerete lett 95 éves korára, aki megkérdőjelezhetetlen tekintélyként lép fel a klímaválság ügyében, és mindezt a maga módján, bizalomgerjesztő és könnyen hozzáférhető érveléssel teszi.

A modern kultúra egyik legfontosabb klasszikusa, Bob Dylan is a kilencedik ikszbe lépett, mi pedig elmondtuk, mit adott nekünk, de az Indul a bakterház Patása, Hókuszpók magyar hangja, azaz a kiváló magyar színész, Haumann Péter is 80 éves lett. Hollywood örök sármőre, George Clooney hatvanadik születésnapja alkalmából áttekintettük a színész legnagyobb és legemlékezetesebb alakításait, Kiss Tibi ötvenedik születésnapján pedig öt kedvenc dalunkkal köszöntöttük az énekes-dalszerzőt. Május 11-én Bob Marley, 27-én Pilinszky János halálának 40. évfordulójára emlékeztünk, de elbúcsúztunk a világ egyetlen, 25 év után megszűnő zászlómúzeumától is. Egy sajtótörténeti pillanatra is sor került nemrég, a huszonöt évvel ezelőtti Diana-interjú körülményeit feltáró vizsgálat elmarasztalta a BBC-t, Diana hercegnőt ugyanis nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték.

Egyesek szerint időpocsékolás, mások szerint jó szórakozás. Sokszor azok sem tudják, hogy működik, akik a hasznossága mellett érvelnek. Az olvasásról beszélünk éppen, ami alig százötven éve vált mindenki számára elérhetővé, ám a digitalizáció következtében máris veszélybe került. Maryanne Wolf olvasáskutató, aki Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World (Olvasó, gyere haza: az olvasó agy a digitális világban) címmel írt könyvet a témáról, azt állítja, nem arra születtünk, hogy olvassunk, és ha azt akarjuk, hogy a digitális bennszülöttek az őket körülvevő ezernyi inger ellenére képesek legyenek átélni a regénybe merülés varázslatát, sürgősen változtatnunk kell az irodalomoktatás rendszerén.

Ha valakinek nincsen problémája az elmerüléssel, felhívjuk a figyelmét két frissen díjazott kötetre: a Libri irodalmi díj nyertese 2021-ben Bereményi Géza lett a Magyar Copperfield című regényével, a közönségdíjas pedig Grecsó Krisztián, Magamról többet című könyvével. Bereményi interjút is adott lapunknak, amelyben arról beszélt, tizenöt éves kora óta nem nyugszik addig, amíg meg nem találja a maga szabadságillúzióját. „De hozzá kell tennem, és erre is a Magyar Copperfield írása közben jöttem rá, hogy szerencse is kell ahhoz, hogy megtaláljam a saját kis szabadságomat. Nekem is sokszor volt szerencsém az életben. Például, hogy megmenekültem a diftériából, vagy hogy középiskolás koromban Pápára kerültem, ahol a tanárok kiálltak mellettem, amikor kellett. Tehát nem elég akarni a szabadságot, sokszor mázli is kell, hogy megtaláljuk.” Apropó, szabadság: új Kolodko-szoborral gazdagodott Budapest, most éppen Ferenc József lazul egy függőágyban a Szabadság hídon.

Az elvesztegetett és a kihasznált idő

A koronavírus harmadik hulláma május utolsó napjain minden mutató szerint lecsengőben van, de a hosszútávú hatásai velünk maradnak: a járványhelyzetben hatalmas lelki teher hárult az egészségügyi és szociális dolgozókra, sokan mégsem mertek segítséget kérni. Pedig, ha ők mentálisan összeomlanak, vége az ellátásnak is. A járványhelyzet enyhülésével véget ért a karanténoktatás is, így ebben a cikkünkben azt próbáltuk megfejteni, az iskolákban mégis mire érdemes használni a június 15-ig hátralévő napokat: dolgozatokra, a kimaradt tananyag ledarálására vagy közösségépítésre? Nos, úgy tűnik, leginkább helyben kellene eldönteni, mibe érdemes belevágni.

Ahogy helyben kellett dönteni arról is, hogyan tartja egyben a csapatát a fogyatékossággal élőket foglalkoztató budapesti Nem Adom Fel kávézó, és a szekszárdi, de már a fővárosban is működő Ízlelő étterem. A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, de náluk valamelyest nagyobb kihívást jelentett folyamatosan megerősíteni a kollégáikban azt az érzést, hogy szükség van rájuk és visszavárják őket. A járvány miatt egy évet kellett várnia Rácz Jenőnek és Gerendai Károlynak, hogy elindíthassák közös, budapesti éttermüket, a Rumourt, amit már meglátogattunk, és megkóstoltuk többek között a répamacaront tatárbifsztek-töltelékkel és a mangalicasonka croquette-t is. A Rumour könnyen szenzációvá válhat, a Pendulum nevű társasjáték viszont nem vált azzá: az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játékáról van pedig szó, de valamiért nagy csend övezi – ebben a cikkünkben arról írtunk, miért is olyan nagy kár ez.

Ebben a hónapban kétségkívül a hősöké volt a főszerep: még május elején hozta nyilvánosságra a rendőrség egy ötéves kislány segélyhívásának a hangfelvételét, a gyerek azért hívta a 112-t, mert az édesanyja rosszul lett. A család később elmesélte, hogy történt az eset, kiderült, hogy az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányát arra, hogy mit kell tennie baj esetén. És akadt itt egy fantasztikus áttörés is: fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket érzékelni a külvilágból egy vak férfi, a magyar születésű Roska Botond és a francia José-Alain Sahel által kidolgozott génterápiás módszerrel.