[{"available":true,"c_guid":"053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik, tervek sem állnak rendelkezésre.\r

","shortLead":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára...","id":"20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed0d836-8061-44ee-b2d2-353b09ec74bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","timestamp":"2021. június. 10. 14:31","title":"Szavaz a kínai egyetemről az Országgyűlés jövő kedden ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrea Bocelli Puccini Nessun Dormájával hangolja majd a nézőket a nyitómeccsre. ","shortLead":"Andrea Bocelli Puccini Nessun Dormájával hangolja majd a nézőket a nyitómeccsre. ","id":"20210611_A_vilag_legnepszerubb_tenorja_fog_fellepni_a_labdarugoEb_megnyitojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56232f2-7521-413f-b664-94505a6bee67","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_A_vilag_legnepszerubb_tenorja_fog_fellepni_a_labdarugoEb_megnyitojan","timestamp":"2021. június. 11. 15:09","title":"A világ legnépszerűbb tenorja fog fellépni a labdarúgó-Eb megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

\r

","shortLead":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

\r

","id":"20210610_A_leheto_legtavolabb_a_Bajnokok_Ligajatol__magyar_palya_is_bekerult_a_kuloneges_fotosorozatba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b27090-d520-482c-81b7-e3161fee0e22","keywords":null,"link":"/elet/20210610_A_leheto_legtavolabb_a_Bajnokok_Ligajatol__magyar_palya_is_bekerult_a_kuloneges_fotosorozatba","timestamp":"2021. június. 10. 13:59","title":"„A lehető legtávolabb a Bajnokok Ligájától” – magyar pálya is bekerült a különleges fotósorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","shortLead":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","id":"20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54079927-8a23-4c90-a892-4960060c1a07","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. június. 10. 17:22","title":"Nem fogadta el a pápa a szexuális zaklatások miatt lemondott német bíboros lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","shortLead":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","id":"20210611_daru_m0_tuzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b361ee-e170-45d3-a049-dcc41506b44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_daru_m0_tuzeset","timestamp":"2021. június. 11. 10:26","title":"Videó: teljesen kiégett egy daru az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","shortLead":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","id":"20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb5ab9-a237-4639-ab8e-5263ea4a46cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","timestamp":"2021. június. 10. 09:35","title":"Szuvenír lett a mezőörsi bádogrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300a6a52-443c-4938-9a4a-0f68c87b898e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni a Magyar Nagydíjra, a kamionos Európa-bajnokságra és a túraautó-világkupára.","shortLead":"72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni a Magyar Nagydíjra, a kamionos Európa-bajnokságra és...","id":"20210610_kulfoldiek_szabalyok_Hungaroring_foci_Eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=300a6a52-443c-4938-9a4a-0f68c87b898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a62457-51e4-444c-b340-3526a1f71453","keywords":null,"link":"/sport/20210610_kulfoldiek_szabalyok_Hungaroring_foci_Eb","timestamp":"2021. június. 10. 21:26","title":"A külföldiek ugyanolyan szabályok szerint mehetnek a Hungaroringre, mint a foci-Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16924741-3b6f-47fb-8f22-7030e0e9c365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bodza virágán, a dísznövények friss hajtásain is látható a levéltetűinvázió. A háttérben az időjárás, az enyhe tél és az áll, hogy összecsúsztak az évszakok.\r

\r

","shortLead":"A bodza virágán, a dísznövények friss hajtásain is látható a levéltetűinvázió. A háttérben az időjárás, az enyhe tél és...","id":"20210609_leveltetvek_invazio_karositok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16924741-3b6f-47fb-8f22-7030e0e9c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fed710-8e82-4b71-940a-7c3f39886eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_leveltetvek_invazio_karositok","timestamp":"2021. június. 09. 21:18","title":"Levéltetvektől feketéllnek a friss hajtások országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]