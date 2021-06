Magánvállalkozások adnak ugyan igazolást kábítószert, robbanóanyagot kiszimatoló kutyák "iskolázottságáról", ám a betegségek felderítéséről egyelőre nincsenek ilyen okmányok. Az is igaz, hogy egyes repülőtereken vagy sportrendezvényeken már alkalmaznak Covid-szimatoló kutyákat, de az egész procedúrának az intézményes kerete (beleértve a kutyák kiképzését, bizonyos szabványokat, minőségbiztosításokat) még nincs kidolgozva - írja a New York Times amerikai közegészségügyi szakértőkre hivatkozva.

Lois Privor-Dumm, a Johns Hopkins Egyetem közegészségügyi kutatója szerint nem kétséges a kutyák alkalmazásának fontossága a gyógyászatban, de nincsenek sem etikai, sem szabályzati előírások, sem gyakorlati hasznosulási adatok, sem költségszámok a betegségeket "diagnosztizáló" kutyák esetében. Azt is meg kellene vizsgálni, hogy széles körben - például a kormányzat részéről - hogyan alkalmazhatnának Covid 19-et kiszimatoló ebeket.

A kórok kiszimatolása mindenesetre bonyolultabb a drogok vagy bombák azonosításánál

- mutat rá a Pennsylvania Egyetem egyik intézetének igazgatója, Cynthia M. Otto. A drogok vagy bombák esetében ugyanis ismert a "célszag", amely eléggé állandó. A koronavírus felderítésénél viszont csak az ismert, hogy a kutya a vizsgált személy verejtékének vagy vizeletének szagából ítél, ám nem tudni, hogy pontosan miféle vegyület vezérli döntésében. Ráadásul az emberek szaga elég sokféle - kortól, táplálkozástól és egyebektől függően -, így a "diagnosztaebekkel" sokféle embert kell végigszagoltatni a kiképzésük során, hogy ne csaljon a szimatuk.

Ha egy kutya összetévesztené az influenzát a COVID-fertőzéssel, az rendkívül súlyos hiba lenne

- idézi a lap Ottót, aki kitér arra is, hogy a képzés drága, a kutyakiképzőket is ki kell képezni, tisztességesen megfizetni, ami szintén költséges. A New York Times példaként említi, hogy egy robbanószert kiszimatoló kutya és tartójának kiképzése 33 ezer dollárba (kilencmillió forintba) kerülhet.

