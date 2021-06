Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar–portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","shortLead":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar–portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","id":"20210618_magyar_portugal_labda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837197cc-e38b-4594-b6ea-a797cb84102b","keywords":null,"link":"/sport/20210618_magyar_portugal_labda","timestamp":"2021. június. 18. 15:05","title":"A kisfiú, aki Ronaldóéknak vihette be a labdát a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5d315b-355f-432a-b7b4-f422b44b8df1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugandában már annyi a koronavírusos beteg, hogy elfogyott az oxigén. Ott, és 13 másik afrikai országban is terjed az indiai vírusmutáns.","shortLead":"Ugandában már annyi a koronavírusos beteg, hogy elfogyott az oxigén. Ott, és 13 másik afrikai országban is terjed...","id":"20210618_afrika_koronavirus_vedooltas_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b5d315b-355f-432a-b7b4-f422b44b8df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc993249-3ce1-450a-8863-8fc0b4aabb98","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_afrika_koronavirus_vedooltas_who","timestamp":"2021. június. 18. 21:55","title":"A lakosság egy százaléka kapott eddig oltást Afrikában, a legrosszabbra számít a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","shortLead":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","id":"20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc91e37-0a34-413e-b6aa-e929a0164012","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","timestamp":"2021. június. 18. 13:37","title":"Petíció indult, hogy legyen szivárványszínű a müncheni stadion a magyar válogatott Eb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra megy, vagy kockáztat néhány nagyobbat. A hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben most azt mutatjuk be, ki milyen bátor jóslatot vállalt.","shortLead":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra...","id":"20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961bdebc-1d5b-4b27-bfde-579afb5bee15","keywords":null,"link":"/sport/20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","timestamp":"2021. június. 18. 15:30","title":"Kezdő tizenegy: Magyar elődöntő, francia kiesés a 16 között, vagy sima spanyol alázás lesz az Eb meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság megkezdte a nemzeti helyreállítási tervek elfogadását: a portugál, a görög, a spanyol, a luxemburgi és a dán terv már zöld utat kapott.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkezdte a nemzeti helyreállítási tervek elfogadását: a portugál, a görög, a spanyol...","id":"20210618_ot_orszag_mar_egy_fontos_lepessel_kozelebb_kerult_az_unios_helyreallitasi_penzekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225b7832-8040-4962-a7e0-f379eb165cf5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210618_ot_orszag_mar_egy_fontos_lepessel_kozelebb_kerult_az_unios_helyreallitasi_penzekhez","timestamp":"2021. június. 18. 12:22","title":"Öt ország már egy fontos lépéssel közelebb került az uniós helyreállítási pénzekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d691c5-a4c0-4bce-ba0b-7a50f77caeca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs trilógiává bővíti az Ernelláék Farkaséknál című filmjét, a freeSZFE diákjaival dolgozik majd. ","shortLead":"Hajdu Szabolcs trilógiává bővíti az Ernelláék Farkaséknál című filmjét, a freeSZFE diákjaival dolgozik majd. ","id":"20210618_Hajdu_Szabolcs_rogton_ket_filmet_is_forgat_a_freeSZFE_diakjaival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d691c5-a4c0-4bce-ba0b-7a50f77caeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cba0d4-026b-4785-aca4-7515b48811de","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Hajdu_Szabolcs_rogton_ket_filmet_is_forgat_a_freeSZFE_diakjaival","timestamp":"2021. június. 18. 11:44","title":"Rögtön két filmet is forgat a freeSZFE diákjaival Hajdu Szabolcs, állami támogatás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint kiképezték magukat a Sao Pauló-i tolvajok, hogy hozzáférjenek a lopott iPhone-okhoz.","shortLead":"A jelek szerint kiképezték magukat a Sao Pauló-i tolvajok, hogy hozzáférjenek a lopott iPhone-okhoz.","id":"20210618_brazilia_iphone_lopas_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae8954f-c8e2-48c0-8eed-0bcc7505734d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_brazilia_iphone_lopas_tolvaj","timestamp":"2021. június. 18. 10:33","title":"Meglepő okból kaptak rá a brazil tolvajok az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Beavatkozást nem igényel.\r

\r

","shortLead":"Beavatkozást nem igényel.\r

\r

","id":"20210619_Mohosz_A_Velenceitavi_halpusztulas_szivfajdito_latvany_de_nem_jelentos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c58b356-78b0-4127-b790-cb39c9dffbfa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210619_Mohosz_A_Velenceitavi_halpusztulas_szivfajdito_latvany_de_nem_jelentos","timestamp":"2021. június. 19. 09:04","title":"Mohosz: A Velencei-tavi halpusztulás szívfájdító látvány, de nem jelentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]