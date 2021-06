Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","shortLead":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","id":"20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949654c-b975-440d-8c4b-e132dc8f39f8","keywords":null,"link":"/sport/20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","timestamp":"2021. június. 19. 14:16","title":"Magyarország-Franciaország: Kihirdették a kezdőcsapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e91db1-b0b2-4144-a48a-93b0e3b6ae5e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre nem hozott öldöklő küzdelmet az előválasztási kampány. A legtöbb ellenzéki politikus inkább az interneten aktív, az ő bejegyzéseikből szemezgetett a Duma Aktuál. Kiderül az is, hogy az MSZP valójában a Bolygó Kapitányát keresi. ","shortLead":"Egyelőre nem hozott öldöklő küzdelmet az előválasztási kampány. A legtöbb ellenzéki politikus inkább az interneten...","id":"20210618_Duma_Aktual_Elovalasztasi_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23e91db1-b0b2-4144-a48a-93b0e3b6ae5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634b62fd-de55-46e9-a9c0-46ac651d2bca","keywords":null,"link":"/360/20210618_Duma_Aktual_Elovalasztasi_kampany","timestamp":"2021. június. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: Csip-csip csóka és egy agresszív kecske az előválasztási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","id":"202124_azigazi_gumi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b088c69c-3bb8-47c1-b215-51e765628a02","keywords":null,"link":"/360/202124_azigazi_gumi","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Az aztékokról vettek példát, így készítettek természetes rágógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek a nyárra halasztott ötkarikás játékok helyszínére, Japánba.","shortLead":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek...","id":"20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3d24a9-0761-4de4-9ed6-0f0b162def64","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","timestamp":"2021. június. 20. 16:12","title":"Tokió 2020: megvan az első pozitív koronavírusteszt az érkezettek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","shortLead":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","id":"20210619_horrorkaravan_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ccd0c-ecf9-4886-b924-800722ec6add","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_horrorkaravan_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 19. 15:44","title":"Új szintre emelték a horrorkaraván fogalmát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók megnézték a térfogatot, a spermium-koncentrációt, valamint a spermiumok mozgásképességét, de jelentős eltérést egyiknél sem találtak.","shortLead":"A kutatók megnézték a térfogatot, a spermium-koncentrációt, valamint a spermiumok mozgásképességét, de jelentős...","id":"20210618_mrns_vakcina_oltas_sperma_spermium_dobson_szabolcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc721b9-9cdd-4c3f-bcda-5e230c6570ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_mrns_vakcina_oltas_sperma_spermium_dobson_szabolcs","timestamp":"2021. június. 18. 17:11","title":"Megvizsgálták, mi történik a spermával az mRNS-oltások után – megvannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e4939-0105-4e42-bb0b-7ef791f142f3","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például a világ talán leghíresebb, ma 43 éves macskáját.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210619_Foci_helyett_azonosuljon_on_is_egy_lusta_kover_macskaval_garfield_kepregeny_jim_davies","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e4939-0105-4e42-bb0b-7ef791f142f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0892897a-5a1d-4e20-bca2-4dd9dbe4dd03","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Foci_helyett_azonosuljon_on_is_egy_lusta_kover_macskaval_garfield_kepregeny_jim_davies","timestamp":"2021. június. 19. 09:30","title":"Foci helyett: Azonosuljon ön is egy lusta, kövér macskával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elszabadultak az árak az ingatlanpiacon az Egyesült Államokban, ahol idén már 13%-os volt a növekedés. Ilyen magas csak a 2008-as pénzügyi válság előtt volt – írja a londoni Economist.","shortLead":"Elszabadultak az árak az ingatlanpiacon az Egyesült Államokban, ahol idén már 13%-os volt a növekedés. Ilyen magas csak...","id":"20210618_Okozhate_ujabb_valsagot_hogy_dragulnak_a_lakasok_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1274879-7425-4f54-a5b5-3ec7c04bff87","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_Okozhate_ujabb_valsagot_hogy_dragulnak_a_lakasok_Amerikaban","timestamp":"2021. június. 18. 16:49","title":"Okozhat-e újabb válságot, hogy drágulnak a lakások Amerikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]