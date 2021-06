Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Eb hétfői meccsein előbb Ausztria bebiztosította a továbbjutását az ukránok ellen, majd Dánia megmutatta, hogy Eriksen újraélesztése és két vereség után is fel lehet állni a padlóról. Ennek pedig minden olyan csapat is nagyon örülhetett, aki legalább négy pontnál tart már.","shortLead":"Az Eb hétfői meccsein előbb Ausztria bebiztosította a továbbjutását az ukránok ellen, majd Dánia megmutatta...","id":"20210621_Eb_foci_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27648c6-b200-41c7-8d78-4f563ee98e44","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Eb_foci_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 23:30","title":"Nem csak Dánia és Ausztria jutott tovább, hanem Svájc, a csehek, az angolok, a svédek és a franciák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például sok-sok már sporttal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210621_Foci_helyett_Annyi_mas_sport_van_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c4ef3-4e9b-42d2-babe-7b95df2be7f4","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Foci_helyett_Annyi_mas_sport_van_meg","timestamp":"2021. június. 21. 09:30","title":"Foci helyett: Annyi más sport van még!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","shortLead":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","id":"20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93148965-7dd1-4e6b-925b-c94fdb87d665","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","timestamp":"2021. június. 21. 17:29","title":"Darabokra vágva, fillérekért adott el két tolvaj egy retró Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így végül 79 ezerrel többet kellett fizetnie a publicistának, mintha csak odaadta volna a pénzt, amikor a bíróság erre kötelezte.","shortLead":"Így végül 79 ezerrel többet kellett fizetnie a publicistának, mintha csak odaadta volna a pénzt, amikor a bíróság erre...","id":"20210621_bayer_zsolt_hadhazy_akos_becsuletsertes_vegrehajtas_300_ezer_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d0ff02-60ab-4359-87c3-2fbd6443c5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_bayer_zsolt_hadhazy_akos_becsuletsertes_vegrehajtas_300_ezer_forint","timestamp":"2021. június. 21. 12:10","title":"Behajtotta Bayertől a végrehajtó Hadházy 300 ezer forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","shortLead":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","id":"20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deae4ae-83e7-46bf-8a60-44e9d4325504","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","timestamp":"2021. június. 21. 06:38","title":"Pasinján pártja nyerte az örmény választást, csalást kiált a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d198fd-078e-4c85-98d0-0aca9e627209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A masszív tuningnak köszönhetően a sportkocsi végsebessége megközelíti a 350 km/h-t.","shortLead":"A masszív tuningnak köszönhetően a sportkocsi végsebessége megközelíti a 350 km/h-t.","id":"20210622_800_loeros_motort_kapott_az_uj_porsche_911_turbo_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d198fd-078e-4c85-98d0-0aca9e627209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71f8b07-c3b3-4aa4-8378-5ab1f7210eda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_800_loeros_motort_kapott_az_uj_porsche_911_turbo_s","timestamp":"2021. június. 22. 06:41","title":"800 lóerős motort kapott az új Porsche 911 Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","shortLead":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","id":"202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39788350-56d1-4f02-a117-1eac7d276ded","keywords":null,"link":"/360/202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","timestamp":"2021. június. 22. 15:00","title":"Háromszor jobb lesz a memória egy 50 ezer éves módszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]