[{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kétfarkú Kutya Párt is megjelent az ajkai kórházban, ahol a nővérek után orvosok is felmondtak.","shortLead":"A Kétfarkú Kutya Párt is megjelent az ajkai kórházban, ahol a nővérek után orvosok is felmondtak.","id":"20180922_Tomegesen_mondanak_fel_az_orvosok_Hozzon_sajatot_aki_megmuti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca71c8-e907-4b9a-93f9-e9459c8264e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Tomegesen_mondanak_fel_az_orvosok_Hozzon_sajatot_aki_megmuti","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:25","title":"Tömegesen mondanak fel az orvosok? Hozzon sajátot, aki megműti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyek többsége a köznevelés területéről futott be.","shortLead":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez...","id":"20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedb74c3-86ea-4dec-8454-c70c531b7231","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:04","title":"Nyakánál fogva emelte ki a gyereket a vízből és ütött – ezernél is több panasz érkezett az oktatási biztoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Park-buli mindig fontos volt Majkáéknak, ezúttal Curtis nélkül léptek fel. De szóba került a volt társuk.\r

