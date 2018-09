Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","id":"20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb8f5e-8caf-471d-8a7f-237678bf4ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Néhány éven belül itt az újabb válság – állíja a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arra kérik a munkáltatók a kormányt, emeljék vissza 18 évre a tankötelezettség határát, és kössék egységes vizsgához az általános iskola befejezését.","shortLead":"Arra kérik a munkáltatók a kormányt, emeljék vissza 18 évre a tankötelezettség határát, és kössék egységes vizsgához...","id":"20180923_Minden_negyedik_gyerek_funkcionalis_analfabetakent_kerul_ki_az_altalanos_iskolabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005da170-0b92-43f9-9847-9e8a5130b69d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Minden_negyedik_gyerek_funkcionalis_analfabetakent_kerul_ki_az_altalanos_iskolabol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:44","title":"Minden negyedik gyerek funkcionális analfabétaként kerül ki az általános iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84197ecd-c686-4f0b-b3cd-ec5fb65112be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkor mindjárt megmutatja a spanyol Carlos Ruesga. A korábban Veszprémben is játszó kézilabdás ezúttal a Sporting játékosaként a kézilabda Bajnokok Ligájában ért el utolsó perces találatot orosz ellenfelükkel szemben. Ruesga ritkán látott akrobatikával lőtte át a hatfős sorfalat, és ezzel megnyerte a meccset csapatának.","shortLead":"Akkor mindjárt megmutatja a spanyol Carlos Ruesga. A korábban Veszprémben is játszó kézilabdás ezúttal a Sporting...","id":"20180923_Video_Ugya_kivancsi_ra_hogy_ilyen_sanccal_szemben_hogyan_kell_beloni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84197ecd-c686-4f0b-b3cd-ec5fb65112be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4be38d-028f-4bbd-8628-1b203f38aabd","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Video_Ugya_kivancsi_ra_hogy_ilyen_sanccal_szemben_hogyan_kell_beloni","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:28","title":"Videó: Ugye kíváncsi rá, hogy ilyen sánccal szemben hogyan kell belőni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4a8153-1c18-4dd1-9069-6b08cade86c9","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre. ","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180923_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_8_Nagy_Katica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4a8153-1c18-4dd1-9069-6b08cade86c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373e82b3-81e0-4504-9ef8-caf577a4fbdb","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_8_Nagy_Katica","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:00","title":"Nagy Katica: Hihetetlen belegondolni, hogy ebből fogok élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4e0c-5f3f-47c8-8fae-e3973db098bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem elég, hogy egyre sötétebb dolgok derülnek ki a Google Kínának fejlesztett, cenzúrázott keresőjéről, egy belső feljegyzésnek mondott dokumentum alapján úgy tűnik, saját embereit is el akarja hallgattatni a keresőóriás.","shortLead":"Nem elég, hogy egyre sötétebb dolgok derülnek ki a Google Kínának fejlesztett, cenzúrázott keresőjéről, egy belső...","id":"20180924_google_dragonfly_kinai_kereso_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6aa4e0c-5f3f-47c8-8fae-e3973db098bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838a5c0b-79ee-45a0-a608-7f144297fc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_google_dragonfly_kinai_kereso_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:03","title":"A Google sötét titka? Arra utasítják az alkalmazottakat, hogy töröljék a cenzúrázott keresőről szóló e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75950ac4-89b9-429d-b3e0-ca4d157cec13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának szóvivője azt mondta, hogy Kínában az idei első nyolc hónapban több mint 18 millió autót adtak el, ami 3,5 százalékos bővülés a tavalyi azonos időszakhoz képest. ","shortLead":"Az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának szóvivője azt mondta, hogy Kínában az idei első nyolc hónapban több mint...","id":"20180923_Szaguld_a_kinai_autopiac_a_masodik_felevben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75950ac4-89b9-429d-b3e0-ca4d157cec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3448301-9967-4865-b364-408d9f9b15dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Szaguld_a_kinai_autopiac_a_masodik_felevben_is","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:34","title":"Száguld a kínai autópiac a második félévben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány gyorsulási versenyt. Ezek voltak a hét autós hírei.","shortLead":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány...","id":"20180923_top_autos_hirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a497bd4-027e-4a71-895b-bedc4b50042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:36","title":"Tolatóradar: Új módszerrel mennek neki a gyorshajtóknak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","shortLead":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","id":"20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb79d34f-c578-4e67-b3ba-d9b1704d8f27","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:28","title":"Talicskával ment betörni a balmazújvárosi férfi, vitt mindent, ami mozdítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]