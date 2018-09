Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44ba3782-630e-40f1-b8ef-ee5eb8887eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Először nem volt rózsaszirmokkal kipárnázott út\" - mesélték az alkotók, mert a filmgyár vezetőinek először nem tetszett, hogy a filmben nem beszélnek, attól féltek, a gyerekek nem fogják fel, miről szól. ","shortLead":"\"Először nem volt rózsaszirmokkal kipárnázott út\" - mesélték az alkotók, mert a filmgyár vezetőinek először nem...","id":"20180926_Eloszor_nem_volt_rozsaszirmokkal_kiparnazott_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ba3782-630e-40f1-b8ef-ee5eb8887eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba835b4e-e201-42cc-969a-2167a8a15a27","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Eloszor_nem_volt_rozsaszirmokkal_kiparnazott_ut","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:20","title":"El tudja képzelni, hogy a gyerekek nem értik A kockásfülű nyulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars után, amelyen porviharokat figyeltek meg. ","shortLead":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars...","id":"20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad5efa-c3d0-4690-9efc-ed9d4eb2f1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:33","title":"Ilyesmit korábban még sosem figyeltek meg a Titánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ez még nem semmi: Fásy Ádám fog főzni rá.","shortLead":"És ez még nem semmi: Fásy Ádám fog főzni rá.","id":"20180926_Terence_Hill_visszater_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11931f8-8067-4009-92a9-185768cce86f","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Terence_Hill_visszater_Magyarorszagra","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:24","title":"Terence Hill visszatér Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fbbf5f-5bc5-43b9-9ac0-ece4292388cf","c_author":"Bausch + Lomb","category":"brandcontent","description":"Fáradt szem, égő érzés és homályos látás... A szárazszem-szindróma nem csak kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távon komoly problémákat is okozhat látószervünknek. Ez már csak azért is aggasztó, mivel lassan népbetegségről beszélhetünk, melyben egyre inkább érintettek a fiatalok. De mit kell tudni minderről és mit tehetünk ellene? Utánajártunk.","shortLead":"Fáradt szem, égő érzés és homályos látás... A szárazszem-szindróma nem csak kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távon...","id":"20180912_Szaraz_szemek_szakado_filmreteg__A_szindroma_amirol_erdemes_tudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59fbbf5f-5bc5-43b9-9ac0-ece4292388cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a542942e-2bcc-4c1f-96ea-c42eaa60441b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180912_Szaraz_szemek_szakado_filmreteg__A_szindroma_amirol_erdemes_tudni","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:30","title":"Száraz szemek, szakadó filmréteg – A szindróma, amiről érdemes tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ legdrágább, a becslések szerint akár egymillió fontot is érő skót whiskyjére lehet licitálni október 3-án a Bonhams árverési ház edinburgh-i aukcióján.","shortLead":"A világ legdrágább, a becslések szerint akár egymillió fontot is érő skót whiskyjére lehet licitálni október 3-án...","id":"20180925_360_millio_forintot_erhet_a_whiskyk_szent_gralja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217916e4-6835-4fd3-b135-b504e415bb30","keywords":null,"link":"/elet/20180925_360_millio_forintot_erhet_a_whiskyk_szent_gralja","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:20","title":"360 millió forintot érhet a whiskyk szent grálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e58b6d-4ba8-499d-a60d-8b4d74d211d1","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"Korántsem először feszülnek egymásnak a mindenkori „századvégesek”. Az 1985 tavaszán időszaki „szakkollégiumi kiadványként” indított folyóiratnak Stumpf István (jelenlegi alkotmánybíró) volt a felelős kiadója. Az első két felelős szerkesztő: Gyurgyák János (az Osiris Kiadó vezetője), valamint Varga Tamás (a Fidesz egykori gazdasági tanácsadója). Az impresszumban szerkesztőként Orbán Viktor és Kövér László neve is szerepelt. Az egykor friss szemléletű, a kádári tabutémákkal visszatérően foglalkozó folyóirat hőskora még a rendszerváltás előtt zárult le: az utak elágaztak, az alapítók a tudomány, a nagypolitika, illetve a nagy biznisz felé fordultak. Az első szakítás és osztozkodás azonban ugyanúgy nem volt látványos, ahogy a fél évtizeddel későbbi újabb szétválás is csak kisebb hullámokat vert – legalábbis a nyilvánosságban. Ennek a „végleges” – ám a nyilvánosság előtt palástolni szándékozott – „csendes” szétszéledésnek tényét konstatálta 1994 szeptemberében a HVG, amikor felidézte a Századvég históriáját.

","shortLead":"Korántsem először feszülnek egymásnak a mindenkori „századvégesek”. Az 1985 tavaszán időszaki „szakkollégiumi...","id":"20180925_Es_akkor_Orban_azt_mondta_Stumpf_Istvan_reformkommunista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34e58b6d-4ba8-499d-a60d-8b4d74d211d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e1ead9-caf5-4872-b99b-0fb0e9d0682e","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Es_akkor_Orban_azt_mondta_Stumpf_Istvan_reformkommunista","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:50","title":"És akkor Orbán azt mondta: Stumpf István reformkommunista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","shortLead":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","id":"20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc2893-8448-4aab-b03b-367f087ba51d","keywords":null,"link":"/sport/20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:35","title":"Most először Dárdai fia is kezdő lesz a Herthában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6007cbcf-d4cd-4ee5-90c4-2eedaff7807b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lefoglalták a beregsurányi rendőrök azt az autót, amivel egy külföldi férfi próbált meg kijutni az országból.","shortLead":"Lefoglalták a beregsurányi rendőrök azt az autót, amivel egy külföldi férfi próbált meg kijutni az országból.","id":"20180925_toyota_c_hr_lopott_auto_beregsurany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6007cbcf-d4cd-4ee5-90c4-2eedaff7807b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c205c64-5031-419e-ab43-ae14cef424b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_toyota_c_hr_lopott_auto_beregsurany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:41","title":"Rosszul döntött az autótolvaj, amikor a beregsurányi határátkelőt választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]