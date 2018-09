Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","shortLead":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","id":"20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029c541-c1a3-4c92-b94f-6a13cf1d48a9","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:25","title":"Legyőzte a Ferencváros az Újpestet, továbbra is veretlen a bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c809781-7e87-46b9-9a04-0609b1812895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit. ","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit. ","id":"20180928_Egy_anya_es_gyermeke_holttestet_talaltak_meg_Varpalotan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c809781-7e87-46b9-9a04-0609b1812895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b257d9d-95cb-4351-9cf5-71c6816ea1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Egy_anya_es_gyermeke_holttestet_talaltak_meg_Varpalotan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:26","title":"Egy anya és gyermeke holttestét találták meg Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365942dc-4f4e-47a2-9d99-cecfdcba55de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már egy hodály is leégett, 15 hektáron ég a tűz.","shortLead":"Már egy hodály is leégett, 15 hektáron ég a tűz.","id":"20180929_Langol_az_osgyep_a_Hortobagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365942dc-4f4e-47a2-9d99-cecfdcba55de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3406e3e-8a56-49e2-8a5f-af889ae8c8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Langol_az_osgyep_a_Hortobagyon","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:56","title":"Lángol az ősgyep a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc65c2d-67d7-4362-942e-25a6a2fde84a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leszakadt egy korlát ünneplés közben, többen megsérültek.","shortLead":"Leszakadt egy korlát ünneplés közben, többen megsérültek.","id":"20180930_Panik_a_stadionban_tobb_nezo_megserult_a_Sevilla_meccsen__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc65c2d-67d7-4362-942e-25a6a2fde84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b9a20-86eb-4828-a2da-3e9f2bff017b","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Panik_a_stadionban_tobb_nezo_megserult_a_Sevilla_meccsen__video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:02","title":"Pánik a stadionban, több néző megsérült a Sevilla meccsén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik, miután az Európai Bíróság nem sokkal ezelőtt kimondta, hogy tisztességtelen lehet az a hitelszerződés, amelyben a feltételeket nem világosan írják le. Szegeden olyan nő is tüntetett, aki banki ügyintéző volt.","shortLead":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik...","id":"20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e240006-bc71-4d59-b0f6-5dbca1dbb9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:18","title":"A volt hitelügyintéző is megégette magát, együtt tüntetett devizakárosult sorstársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teniszező most a mellráktól próbálja megmenteni a nőket.","shortLead":"A teniszező most a mellráktól próbálja megmenteni a nőket.","id":"20180929_Serena_Williams_melleinek_fontos_kuldetese_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f38ca6a-0b6c-4143-8855-eeedec9bffb2","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Serena_Williams_melleinek_fontos_kuldetese_van","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:05","title":"Serena Williams melleinek fontos küldetése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes eredetű pénzt folyattak át, főként oroszok.","shortLead":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes...","id":"201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e9720f-b300-4d9f-9253-ea5868adc7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:30","title":"Sötét pénzek nyomában: a dán vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oleh Szencov nemrég már végrendeletét is megírta, a hatóságok szerint viszont nincs közvetlen életveszélyben.","shortLead":"Oleh Szencov nemrég már végrendeletét is megírta, a hatóságok szerint viszont nincs közvetlen életveszélyben.","id":"20180928_Korhazba_vittek_a_bortonben_ehsegsztrajkolo_ukran_rendezot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51007d16-1636-4b49-bc22-306c44b39b94","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Korhazba_vittek_a_bortonben_ehsegsztrajkolo_ukran_rendezot","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:11","title":"Kórházba vitték a börtönben éhségsztrájkoló ukrán rendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]