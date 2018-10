Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kercsi műszaki iskola egyik negyedikes diákja volt az, aki géppisztollyal és egy pokolgéppel támadt társaira és a tanárokra. Közben már tizennyolc halálos áldozatról beszélnek a rendőrök, s negyven körül van a súlyos sebesülést szenvedettek száma. Az elkövető később főbe lőtte magát.","shortLead":"A kercsi műszaki iskola egyik negyedikes diákja volt az, aki géppisztollyal és egy pokolgéppel támadt társaira és...","id":"20181017_Egy_diak_volt_a_kercsi_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f939b35-efb0-4b69-a90f-144d869fb243","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Egy_diak_volt_a_kercsi_gyilkos","timestamp":"2018. október. 17. 15:35","title":"Egy diák volt a kercsi gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4660959-0768-4430-b355-2a255d7a6ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb döntés született, 89 millió forintot kell fizetni gyöngyöspatai diákoknak kártérítésként azért, mert a helyi önkormányzati iskola éveken át szegregáltan tanította őket. Volt olyan roma osztály, amelyiket nem engedtek fel az iskola második szintjére.","shortLead":"Újabb döntés született, 89 millió forintot kell fizetni gyöngyöspatai diákoknak kártérítésként azért, mert a helyi...","id":"20181016_Szegregacioper_mennyit_er_hogy_az_iskola_nem_tanit_meg_irniolvasni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4660959-0768-4430-b355-2a255d7a6ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e5a96-eb92-4046-8ed4-87aa9f1c65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Szegregacioper_mennyit_er_hogy_az_iskola_nem_tanit_meg_irniolvasni","timestamp":"2018. október. 16. 15:29","title":"Szegregációper: mennyit ér, hogy az iskola nem tanít meg írni-olvasni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt Kínának. A szakember viszont kiállt a projekt mellett.","shortLead":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt...","id":"20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd62b3-9217-46cb-9616-072b2cbb0712","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. október. 16. 14:03","title":"Beismerte a Google: tényleg cenzúrázott keresőt épít Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","shortLead":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","id":"20181017_Capa_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074f96-247b-439d-bef6-07a58231816a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181017_Capa_nagydij","timestamp":"2018. október. 17. 18:33","title":"A Honvédsuli fotósorozatával Bartha Máthé nyerte az idei Capa-Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De szerdán komoly vitát tervez az EPP a magyarországi helyzetről és Orbán Viktorról is.","shortLead":"De szerdán komoly vitát tervez az EPP a magyarországi helyzetről és Orbán Viktorról is.","id":"20181017_Hivatalosan_meg_egy_part_sem_kezdemenyezte_a_Fidesz_kizarasat_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e87fec0-71cb-4221-b28a-2c539c54df87","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Hivatalosan_meg_egy_part_sem_kezdemenyezte_a_Fidesz_kizarasat_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 17. 17:16","title":"Hivatalosan még egy párt sem kezdeményezte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal való szakítása mögött. A két nagyágyú szeptemberben fújt visszavonulót. Azóta egyikük sem nyilatkozott, de Systrom most megtörte a jeget.","shortLead":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal...","id":"20181016_instagram_kevin_systrom_mike_krieger_facebook_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e526a51-c3ae-42fc-90db-2738dad31f4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_instagram_kevin_systrom_mike_krieger_facebook_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. október. 16. 14:33","title":"Komoly balhé miatt távozhatott a Facebooktól a két Instagram-alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87ea654-fcae-4d0f-8693-aa639e7c1312","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az tud jól együtt élni a bipoláris zavarral, aki vállalja az állapotát, és intelligensen „hasznosítja” azt – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Dr. Belső Nóra pszichiáter. A nemrég megjelent Hullámvasúton – Élet bipoláris zavarral című kötet szerzője a beszélgetés során kitért arra is, miért nehéz diagnosztizálni ezt a betegséget. ","shortLead":"Az tud jól együtt élni a bipoláris zavarral, aki vállalja az állapotát, és intelligensen „hasznosítja” azt –...","id":"20181016_Meg_soha_senki_nem_kert_segitseget_tolem_azzal_hogy_Doktorno_olyan_jol_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c87ea654-fcae-4d0f-8693-aa639e7c1312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a1c42f-2852-48f0-8ee4-97927d6b84d2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181016_Meg_soha_senki_nem_kert_segitseget_tolem_azzal_hogy_Doktorno_olyan_jol_vagyok","timestamp":"2018. október. 16. 07:19","title":"„Még soha senki nem kért segítséget tőlem azzal, hogy: Doktornő, olyan jól vagyok!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig nem oldódott meg az uniós támogatások finanszírozása.","shortLead":"Még mindig nem oldódott meg az uniós támogatások finanszírozása.","id":"20181016_Fogy_a_kormany_ideje_ha_penzt_akar_latni_Brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be21f6fd-5e0b-418f-b4f6-dbc2269800f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Fogy_a_kormany_ideje_ha_penzt_akar_latni_Brusszelbol","timestamp":"2018. október. 16. 16:50","title":"Fogy a kormány ideje, ha pénzt akar látni Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]