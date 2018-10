Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5831d599-377a-478e-ba7a-a55d8defaa61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milos Zelnicek, Donald Trump amerikai elnök első, cseh származású feleségének apja rendszeresen jelentett az amerikai üzletemberről a szovjet KGB-vel szoros kapcsolatban álló csehszlovák titkosszolgálatoknak – írja saját forrásaira hivatkozva a The Guardian című brit napilap. ","shortLead":"Milos Zelnicek, Donald Trump amerikai elnök első, cseh származású feleségének apja rendszeresen jelentett az amerikai...","id":"20181029_Trump_elso_felesegenek_apja_is_jelentett_az_amerikai_milliardosrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5831d599-377a-478e-ba7a-a55d8defaa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe9087b-756f-4212-8e59-be155a3c8cbb","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Trump_elso_felesegenek_apja_is_jelentett_az_amerikai_milliardosrol","timestamp":"2018. október. 29. 11:58","title":"Trump első feleségének apja is jelentett az amerikai milliárdosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd10066-8988-4b2f-968d-3ebc0a90467b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megingathatatlan.","shortLead":"A Fidesz megingathatatlan.","id":"20181030_Az_LMP_nem_jutna_parlamentbe_tovabb_apad_a_Jobbik_tabora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd10066-8988-4b2f-968d-3ebc0a90467b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f9d443-928e-4821-ae5c-42bc272af4d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Az_LMP_nem_jutna_parlamentbe_tovabb_apad_a_Jobbik_tabora","timestamp":"2018. október. 30. 12:41","title":"Az LMP nem jutna parlamentbe, tovább apad a Jobbik tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drámai bejelentés: folytatódik a szemétkáosz, nincsenek válaszok továbbra sem, nem tudni, ki és hogy veszi át a szemétszállítást 116 településen.","shortLead":"Drámai bejelentés: folytatódik a szemétkáosz, nincsenek válaszok továbbra sem, nem tudni, ki és hogy veszi át...","id":"20181030_Szemetkaosz_meg_ket_hetig_gyulhet_a_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c87848-6153-4d4d-8db5-0556704194bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szemetkaosz_meg_ket_hetig_gyulhet_a_hulladek","timestamp":"2018. október. 30. 11:14","title":"Szemétkáosz: még két hétig gyűlhet a hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban csak két ország van, ahol szívesebben viszik vissza a használt elemeket és akkumulátorokat, mint itt.","shortLead":"Az egész EU-ban csak két ország van, ahol szívesebben viszik vissza a használt elemeket és akkumulátorokat, mint itt.","id":"20181029_Jar_a_vallveregetes_a_magyaroknak_vegre_teszunk_valamit_a_bolygoert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1dbe3ab-fc02-4bbc-9375-bb737f4f2786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Jar_a_vallveregetes_a_magyaroknak_vegre_teszunk_valamit_a_bolygoert","timestamp":"2018. október. 29. 12:21","title":"Jár a vállveregetés a magyaroknak, végre teszünk valamit a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont olyan rendszert kellett kidolgozni, ami képes csökkenteni a hajtómű okozta extrém hatásokat.","shortLead":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont...","id":"20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74eedb-a7dd-4910-b101-7c5c787254ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","timestamp":"2018. október. 29. 18:03","title":"Videó: 1,7+ millió liter vizet locsolt szét a NASA 1 perc alatt, nagyon látványos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","shortLead":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","id":"20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c812b-835a-4b4c-9066-cd724b8552f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","timestamp":"2018. október. 30. 11:49","title":"Hatalmasat emelt a kormány a honvédség létszámán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e167f735-17f4-4f08-bf6d-902562e3f0cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizenkét évvel ezelőtt már jártak Magyarországon. ","shortLead":"Tizenkét évvel ezelőtt már jártak Magyarországon. ","id":"20181029_Tokio_Hotel_Budapest_koncert_turne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e167f735-17f4-4f08-bf6d-902562e3f0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6e87-467e-4673-af9f-29ed411c112a","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Tokio_Hotel_Budapest_koncert_turne","timestamp":"2018. október. 29. 11:55","title":"Budapestre jön a Tokio Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vicsáj Srivaddhanaprabha mellett még négyen voltak a helikopterben, amelyik szombat este lezuhant és kigyulladt a futballklub stadionja mellett. Egyikük sem élte túl a tragédiát.","shortLead":"Vicsáj Srivaddhanaprabha mellett még négyen voltak a helikopterben, amelyik szombat este lezuhant és kigyulladt...","id":"20181029_leicester_city_tulajdonos_halalos_helikopterbaleset_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c813963-68b5-48dc-893a-ebc7dbd16e2f","keywords":null,"link":"/sport/20181029_leicester_city_tulajdonos_halalos_helikopterbaleset_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 29. 21:30","title":"Videó készült a Leicester City tulajdonosának tragikus balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]