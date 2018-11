Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York Állam Oktatási Hivatala ezt nem így gondolja. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York...","id":"20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ce55-a155-44b0-8e6a-cf81c87e16aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","timestamp":"2018. október. 30. 18:12","title":"New York Állam Oktatási Hivatalára hivatkozva cáfolja a CEU a Magyar Időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3745c91-ec77-4c5f-bf74-0ed8fb529854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik a világ legnagyobb tuningrendezvénye, a Los Angeles-i SEMA show, és a gyártók elkezdték bemutatni, milyen modellekkel készülnek.","shortLead":"Közeledik a világ legnagyobb tuningrendezvénye, a Los Angeles-i SEMA show, és a gyártók elkezdték bemutatni, milyen...","id":"20181031_Chevrolet_eCopo_Camaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3745c91-ec77-4c5f-bf74-0ed8fb529854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d59ff-a75f-4966-b1a8-30a3b9800495","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_Chevrolet_eCopo_Camaro","timestamp":"2018. október. 31. 08:12","title":"Lóerők helyett 800 voltos aksijával kérkedik az elektromos amerikai izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia távozására az Európai Unióból – legalábbis ezt állítja Sir John Major. A volt konzervatív brit miniszterelnök szerint \"emiatt sziklaszilárd megalapozottsága\" lenne egy újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról.","shortLead":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia...","id":"20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd55ec-0f71-4486-8597-e3b2f1573cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","timestamp":"2018. október. 30. 16:57","title":"Újabb népszavazást szeretne a Brexitről a volt brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a45822b-dc68-4a6f-9a3c-20f76582d43c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég tisztességes tempóra képes a friss Cayenne. ","shortLead":"Elég tisztességes tempóra képes a friss Cayenne. ","id":"20181030_porsche_cayenne_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a45822b-dc68-4a6f-9a3c-20f76582d43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525a114b-23cc-486f-855b-562e30f2c436","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_porsche_cayenne_2019","timestamp":"2018. október. 30. 18:42","title":"Több mint 2000 kiló a Porsche Cayenne Turbo, de ha kell, 300-zal megy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy új szociális és szakképzési hozzájárulási kedvezmény is szerepel az adótörvényeket átíró csomagban, amely a parlament előtt van. Ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Egy új szociális és szakképzési hozzájárulási kedvezmény is szerepel az adótörvényeket átíró csomagban, amely...","id":"20181030_Tamogatja_a_kormany_azokat_akik_a_kozszferabol_kirugott_idos_dolgozokat_vesznek_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b704c42b-b6ac-4ee7-a814-5904ab353663","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Tamogatja_a_kormany_azokat_akik_a_kozszferabol_kirugott_idos_dolgozokat_vesznek_fel","timestamp":"2018. október. 30. 14:52","title":"Támogatja a kormány azokat, akik a közszférából kirúgott idős dolgozókat vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely az alapján ad automatikusan állampolgárságot, hogy valaki a területén születik, de ez nem igaz. ","shortLead":"Trump azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely az alapján ad automatikusan állampolgárságot...","id":"20181030_Trump_eltorolne_a_szuletes_jogan_jaro_amerikai_allampolgarsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e5f25c-24d8-4eb7-aa68-0d65b09d2523","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Trump_eltorolne_a_szuletes_jogan_jaro_amerikai_allampolgarsagot","timestamp":"2018. október. 30. 17:01","title":"Trump eltörölné a születés jogán járó amerikai állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55f3e5-4fae-4d06-ab13-d578201328c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos információk hiányában eddig csak tippelni lehetett, mi vezetett az űrhajósok október eleji kényszerleszállásához. Most azonban már tudni, mi volt a gond a Szojuz rakétájával. ","shortLead":"Hivatalos információk hiányában eddig csak tippelni lehetett, mi vezetett az űrhajósok október eleji...","id":"20181031_Kiderult_mi_okozta_a_Szojuz_balesetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55f3e5-4fae-4d06-ab13-d578201328c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2b495-20d4-4ae8-b76a-92384a7ef664","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_Kiderult_mi_okozta_a_Szojuz_balesetet","timestamp":"2018. október. 31. 11:02","title":"Hivatalos: egy hibás szenzor okozta a Szojuz balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni, október utolsó napján a Magyar Nemzeti Bank bevonja őket a forgalomból.","shortLead":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni...","id":"20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c23eb-d548-42c7-bb68-8dc5a7295517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","timestamp":"2018. október. 30. 13:44","title":"Szórja ki a régi ezreseit: holnap fizethet velük utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]