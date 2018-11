Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje programbemutatóján arról beszélt, sok erő próbálja szétszakítani Európát, ő viszont hidakat akar építeni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje programbemutatóján arról beszélt, sok erő próbálja szétszakítani Európát, ő viszont...","id":"20181119_Manfred_Weber_EPP_csucsjelolt_nacionalizmus_europai_parlamenti_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da444d0-4de7-420e-88f3-ae66b58b38e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Manfred_Weber_EPP_csucsjelolt_nacionalizmus_europai_parlamenti_valasztas","timestamp":"2018. november. 19. 17:31","title":"Weber: A nacionalizmus lesz a fő ellenfél az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan passzusra hivatkozik a kormány Gruevszki beengedésével kapcsolatban, amely a kísérő nélküli kiskorúakra, a fogyatékkal élőkre, a várandós nőkre, vagy kínzást átéltekre vonatkozik. ","shortLead":"Egy olyan passzusra hivatkozik a kormány Gruevszki beengedésével kapcsolatban, amely a kísérő nélküli kiskorúakra...","id":"20181119_A_kormany_szerint_Gruevszki_kulonleges_banasmodot_igenyel_pedig_nem_terhes_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca24613-0ea2-4275-9a10-18622b0d3090","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_A_kormany_szerint_Gruevszki_kulonleges_banasmodot_igenyel_pedig_nem_terhes_no","timestamp":"2018. november. 19. 12:29","title":"A kormány szerint Gruevszki különleges bánásmódot igényel, pedig nem terhes nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e72b7b-597c-472e-9d5b-1fed14cbc592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó volt bécsi nagykövetet.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó...","id":"20181120_Kirugtak_a_80_millios_luxusautoval_kozlekedo_volt_becsi_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e72b7b-597c-472e-9d5b-1fed14cbc592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d910114c-b640-404c-a533-9c2ca70a14a3","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Kirugtak_a_80_millios_luxusautoval_kozlekedo_volt_becsi_nagykovetet","timestamp":"2018. november. 20. 08:13","title":"Kirúgták a 80 milliós luxusautóval közlekedő volt bécsi nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e36111-1cd0-4038-a72f-9d0f0c304212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai börtön több ablaka is az utca felé néz, a hozzátartozók itt könnyen kapcsolatba tudnak lépni a rabokkal, és ezt rendszeresen meg is teszik.","shortLead":"A Kozma utcai börtön több ablaka is az utca felé néz, a hozzátartozók itt könnyen kapcsolatba tudnak lépni a rabokkal...","id":"20181119_Zavarta_a_rabok_es_hozzatartozoik_kozotti_allando_kiabalas_agyonvertek_az_idos_budapesti_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0e36111-1cd0-4038-a72f-9d0f0c304212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff527272-f2f9-435f-8ca2-d6bd6b2a0013","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Zavarta_a_rabok_es_hozzatartozoik_kozotti_allando_kiabalas_agyonvertek_az_idos_budapesti_ferfit","timestamp":"2018. november. 19. 20:16","title":"Zavarta a rabok és hozzátartozóik közötti állandó kiabálás, agyonverték az idős budapesti férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát: a rövid lábú, dundi erszényesek rugalmas és mozgékony bélfalai felelősek a különleges székletért – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát: a rövid lábú, dundi erszényesek rugalmas és mozgékony bélfalai...","id":"20181120_vombatok_kocka_alaku_urulek_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b26891-0a5b-4011-b93f-7af1df77fd8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_vombatok_kocka_alaku_urulek_miert","timestamp":"2018. november. 20. 13:03","title":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát – érdekesebb, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig olcsóbban lehet lakást vagy házat bérelni Budapest agglomerációjában, mint a központi kerületekben, de a különbség csökkenőben van, mert egyre nagyobb a kereslet a fővároshoz közeli, jó közlekedésű településeken – derül ki az Otthontérkép.hu friss összefoglalójából. ","shortLead":"Még mindig olcsóbban lehet lakást vagy házat bérelni Budapest agglomerációjában, mint a központi kerületekben, de...","id":"20181119_Megindultak_az_agglomeracios_ingatlanarak_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d15989-cd50-47f2-b25f-876f11757266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Megindultak_az_agglomeracios_ingatlanarak_","timestamp":"2018. november. 19. 12:35","title":"Így rántották fel az elszálló bérleti díjak az agglomerációs árakat - ide éri meg ingázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba249901-3d7d-4ca4-8cd3-0946e54be76f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell adózni a munkahelyi telefonálás után, mi történik akkor, ha az internetet magáncélú telefonálásra is használja a munkavállaló? Csorbul-e az internet utáni adólevonás joga? Ezt nézte át most az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell adózni a munkahelyi telefonálás után, mi történik akkor, ha az internetet magáncélú telefonálásra is...","id":"20181119_Maganugyeket_intez_a_dolgozo_ceges_netrol_Erre_erdemes_figyelni_hogy_ne_legyen_baj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba249901-3d7d-4ca4-8cd3-0946e54be76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760bad6a-0541-46ce-953d-710ad2de3baf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181119_Maganugyeket_intez_a_dolgozo_ceges_netrol_Erre_erdemes_figyelni_hogy_ne_legyen_baj","timestamp":"2018. november. 19. 10:32","title":"Magánügyeket intéz a dolgozó céges netről? Erre érdemes figyelni, hogy ne legyen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok felajánlották nekik a saját irodáikat.","shortLead":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok...","id":"20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e347b0bb-af0d-49b5-b87b-f32577f3c263","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","timestamp":"2018. november. 19. 07:31","title":"Szagelszívó okozhatta a tüzet a DK irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]