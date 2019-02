Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar embereké marad vagy másoké lesz, mondta az Országgyűlés elnöke szerdán Szolnokon.","shortLead":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar...","id":"20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fe8be7-1162-4519-94b7-36b7a94c1d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","timestamp":"2019. február. 21. 08:11","title":"Kövér: Az ellenfél mindenhova beépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett készüléke, az Mi 9. Több mint beszédes eredmény született.","shortLead":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett...","id":"20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035369b7-24d3-4de6-97dc-8d95b6b898b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","timestamp":"2019. február. 20. 16:03","title":"Az igen: a Xiaomi új telefonja videózásban a Huawei legjobb mobilját is veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","shortLead":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","id":"20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953d0cfd-ec51-4de7-80e7-ce0423cce9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","timestamp":"2019. február. 19. 18:48","title":"A klímaváltozástól halt ki egy ausztrál rágcsálóféle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több, a demokráciával foglalkozó szervezetet ért hackertámadás a tavalyi év utolsó hónapjaiban, ezért a Microsoft 12 európai országban elérhetővé teszi AccountGuard nevű kiberbiztonsági szolgáltatását az európai parlamenti választások előtt – közölte a vállalat ügyfélbiztonsági és -bizalmi alelnöke, Tom Burt.","shortLead":"Több, a demokráciával foglalkozó szervezetet ért hackertámadás a tavalyi év utolsó hónapjaiban, ezért a Microsoft 12...","id":"20190220_microsoft_hackertamadas_figyelmeztetes_ep_valasztas_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24dfb3a-10cd-4e33-9931-4a19c31fb0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_microsoft_hackertamadas_figyelmeztetes_ep_valasztas_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. február. 20. 11:44","title":"A Microsoft szerint megpróbálják majd meghackelni az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások száma. Budapest frekventált részein átlagosan minden harmadik lakás befektetési céllal vásárolnak. ","shortLead":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások...","id":"20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b522393e-6fc8-4f91-9817-cac73e470a78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","timestamp":"2019. február. 21. 10:26","title":"Megváltozott a tulajdonosokat sújtó, ellentmondásos lakásbérlési jogszabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig hatásos arcot adni a számoknak. Az RTL Klub pont erre vállalkozott az Isten veled, Magyarország! című új dokumentumsorozatával.","shortLead":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig...","id":"20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdafdb7-a751-407c-a4ab-23eea1dd9f74","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"Minden kivándorlás mögött van egy egyéni sors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség kreatív és részletes indoklással magyarázza, miért nem találta helytállónak az ellenzékiek panaszait arra vonatkozóan, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség őket ítélte el az MTVA-ban történtek miatt. Ők is elmagyarázzák, hogy a képviselők sértettek jogot, és senki más.","shortLead":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség kreatív és részletes indoklással magyarázza, miért nem találta helytállónak...","id":"20190220_Helyben_hagyta_a_Legfobb_Ugyeszseg_a_TVszekhazban_megrangatott_ellenzekiek_elmarasztalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a408262-796b-4963-a1f7-8bf40be611da","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Helyben_hagyta_a_Legfobb_Ugyeszseg_a_TVszekhazban_megrangatott_ellenzekiek_elmarasztalasat","timestamp":"2019. február. 20. 09:19","title":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c2005b-4c27-46e2-8cf5-b07131db3477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában készül a P-széria tavasszal esedékes frissítésére a Huawei. A P30-asokról már több információ kiszivárgott, de most a gyártó is közzétett egy rövid videót, amelyben valami nagyon újat harangoz be.","shortLead":"Javában készül a P-széria tavasszal esedékes frissítésére a Huawei. A P30-asokról már több információ kiszivárgott, de...","id":"20190219_huawei_p30_bemutato_kamera_optikai_zoom_parizs_marcius_26","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c2005b-4c27-46e2-8cf5-b07131db3477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b83b7ab-9bf1-4f72-b0ab-55a62df2cf2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_huawei_p30_bemutato_kamera_optikai_zoom_parizs_marcius_26","timestamp":"2019. február. 19. 18:03","title":"A Huawei azt ígéri, az új telefonja újraírja a szabályokat, mert ennek már éppen itt van az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]