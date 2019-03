Így kell fizetni a helyi adót, hogy ne legyen baj a NAV-ellenőrzésnél

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Skillzy a focis kunsztokra és a freestyle-ra szeretné ráirányítani a figyelmet, nem a frizurájára.



","shortLead":"Skillzy a focis kunsztokra és a freestyle-ra szeretné ráirányítani a figyelmet, nem a frizurájára.



","id":"20190325_Labdazsonglor_mangafigura_lett_a_2020as_fociEb_kabalafiguraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e1063-54c6-456b-8615-7be95d31e2c2","keywords":null,"link":"/sport/20190325_Labdazsonglor_mangafigura_lett_a_2020as_fociEb_kabalafiguraja","timestamp":"2019. március. 25. 13:41","title":"Labdazsonglőr mangafigura lett a 2020-as foci-Eb kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valakinek a korábbi években keresett összeg alapján 2015-ben 143,6 ezer forint nyugdíj járt volna, az idén már majdnem 203 ezret kapna – ezt számította ki az Azénpénzem.hu. A nyugdíjszámítási szabályok miatt a \"régi nyugdíjasok\" egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a \"friss nyugdíjasokkal\" szemben. Mire kell figyelni?","shortLead":"Ha valakinek a korábbi években keresett összeg alapján 2015-ben 143,6 ezer forint nyugdíj járt volna, az idén már...","id":"20190326_Nehany_nap_is_szamithat_sulyos_penzeket_bukhat_aki_rossz_idopontban_megy_nyugdijba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374236a0-2205-4e12-91b2-f4042a42758e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Nehany_nap_is_szamithat_sulyos_penzeket_bukhat_aki_rossz_idopontban_megy_nyugdijba","timestamp":"2019. március. 26. 11:08","title":"Néhány nap is számíthat, súlyos pénzeket bukhat, aki rossz időpontban megy nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","shortLead":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","id":"20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab28545-05b4-4f9e-a6f8-d86acc9f9873","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","timestamp":"2019. március. 26. 05:42","title":"Tagadja a BKV, hogy sorra mondanának fel a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig bebizonyítja, hogy nincs nála imádnivalóbb híresség. ","shortLead":"Mindig bebizonyítja, hogy nincs nála imádnivalóbb híresség. ","id":"20190324_Tom_Hanks_szuletesnapi_buli_enek_koszontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2cdccb-9cc8-4cb8-9010-c1ce910ad19e","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Tom_Hanks_szuletesnapi_buli_enek_koszontes","timestamp":"2019. március. 24. 14:41","title":"Tom Hanks belefutott egy születésnapi buliba és énekelt egyet az ünnepeltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfdd7db-b38c-4686-a143-968bac9935e9","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A fejlett világban ritkán jut eszünkbe, hogy hivatalos irataink milyen szerepet játszanak az életünkben. Az új technológiák megjelenésével új veszélyekkel és lehetőségekkel is számolni kell. A HVG Extra Business Sanjay Dharwadkerrel, a digitális személyazonosítás vezető nemzetközi szakértőjével beszélgetett a témáról.","shortLead":"A fejlett világban ritkán jut eszünkbe, hogy hivatalos irataink milyen szerepet játszanak az életünkben. Az új...","id":"20190324_A_biztonsagos_szemelyazonositas_stabilitast_es_novekedest_hoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbfdd7db-b38c-4686-a143-968bac9935e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b81734-cd2b-4752-901d-20557937ba64","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190324_A_biztonsagos_szemelyazonositas_stabilitast_es_novekedest_hoz","timestamp":"2019. március. 24. 19:15","title":"„A biztonságos személyazonosítás stabilitást és növekedést hoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem omlik össze a világ, ám még mindig maradtak bizonytalanságok. A legnagyobb persze az, megállapodás nélkül távoznak-e a britek az EU-ból.","shortLead":"Nem omlik össze a világ, ám még mindig maradtak bizonytalanságok. A legnagyobb persze az, megállapodás nélkül...","id":"20190325_Egy_jo_hir_a_Brexitrol_felkeszult_az_EU_a_no_deal_esetere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2634aa-922f-4168-b0ca-a21e00e8b7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Egy_jo_hir_a_Brexitrol_felkeszult_az_EU_a_no_deal_esetere","timestamp":"2019. március. 25. 12:12","title":"Egy jó hír a Brexitről: felkészült az EU a no deal esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tavaly decemerben derült fény arra a biztonsági résre, amit kihasználva a rosszindulatú alkalmazások képesek adatokat lopni a felhasználóktól. A frissítés már megérkezett, de azért nem árt csekkolni, hogy valóban felkerült-e a mobilra.","shortLead":"Még tavaly decemerben derült fény arra a biztonsági résre, amit kihasználva a rosszindulatú alkalmazások képesek...","id":"20190324_android_applikacio_webview_google_chrome_szoftverfrissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacc13dd-e08f-4d7a-a2f4-b832fada1cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_android_applikacio_webview_google_chrome_szoftverfrissites","timestamp":"2019. március. 24. 20:33","title":"Androidos? Azonnal frissítsen a mobiljára, súlyos biztonsági rés tátonghat rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd993ca-fa27-4fad-b50d-133c0083a6cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a hétfői bejelentés után külön videókban mutatta meg, mire is lehet számítani az induló szolgáltatások esetében.","shortLead":"Az Apple a hétfői bejelentés után külön videókban mutatta meg, mire is lehet számítani az induló szolgáltatások...","id":"20190326_apple_bejelentes_apple_news_plus_apple_arcade_apple_card_hitelkartya_bejelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd993ca-fa27-4fad-b50d-133c0083a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84d71e3-35fe-49e3-956f-f1f57ea1466a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_bejelentes_apple_news_plus_apple_arcade_apple_card_hitelkartya_bejelentes","timestamp":"2019. március. 26. 12:03","title":"Videó: Itt az Apple összes fontos hétfői bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]