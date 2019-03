Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","shortLead":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","id":"20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4a68d1-7bbc-43d6-9b2b-f59a3c361202","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 05:45","title":"A horvát szövetség is gratulált a magyaroknak a bravúrgyőzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c28a35-1ea2-49c3-a8f3-fc423cd89a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órásplakáton üzent volna Orbánnak a Momentum, de falakba ütköztek.","shortLead":"Órásplakáton üzent volna Orbánnak a Momentum, de falakba ütköztek.","id":"20190325_A_Momentum_szerint_tobb_ceg_berezelt_az_Orbanellenes_plakatkampany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c28a35-1ea2-49c3-a8f3-fc423cd89a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4c1113-5326-40ec-b61d-b50dae0f525a","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_Momentum_szerint_tobb_ceg_berezelt_az_Orbanellenes_plakatkampany_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 11:00","title":"A Momentum szerint több cég berezelt az Orbán-ellenes plakátkampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","shortLead":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","id":"20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6417a7ae-fbd8-4dd9-881b-a381e9b77257","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","timestamp":"2019. március. 26. 05:59","title":"Újít a MÁV, örülhetnek a dél-pestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Skillzy a focis kunsztokra és a freestyle-ra szeretné ráirányítani a figyelmet, nem a frizurájára.



","shortLead":"Skillzy a focis kunsztokra és a freestyle-ra szeretné ráirányítani a figyelmet, nem a frizurájára.



","id":"20190325_Labdazsonglor_mangafigura_lett_a_2020as_fociEb_kabalafiguraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e1063-54c6-456b-8615-7be95d31e2c2","keywords":null,"link":"/sport/20190325_Labdazsonglor_mangafigura_lett_a_2020as_fociEb_kabalafiguraja","timestamp":"2019. március. 25. 13:41","title":"Labdazsonglőr mangafigura lett a 2020-as foci-Eb kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a Párbeszéd is megerősítette.","shortLead":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b58a0-5bd5-4231-969a-0f6ff292d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","timestamp":"2019. március. 26. 07:30","title":"Korábbi államtitkár segíti Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,4 milliárd forintot költhetnek el arra, hogy informatikai szempontból biztonságosabb legyen a magyarországi EP-választás.","shortLead":"Mintegy 1,4 milliárd forintot költhetnek el arra, hogy informatikai szempontból biztonságosabb legyen a magyarországi...","id":"20190325_orosz_hacker_kiberbiztonsag_ep_valasztas_europai_parlamenti_valasztas_nemzeti_valasztasi_iroda_kibervedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02e3136-e320-489e-bbdb-3344db4efd14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_orosz_hacker_kiberbiztonsag_ep_valasztas_europai_parlamenti_valasztas_nemzeti_valasztasi_iroda_kibervedelem","timestamp":"2019. március. 25. 11:33","title":"Orosz hackerektől próbálják megvédeni a magyar választási rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor kapott a Fidesz 3,2 milliót az infrastruktúra kiépítésére.","shortLead":"Akkor kapott a Fidesz 3,2 milliót az infrastruktúra kiépítésére.","id":"20190325_A_Soros_Alapitvany_demokratikus_alternativ_mozgalmakat_akar_tamogatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1ba8a3-298b-4f02-b129-bcf71b9ea00e","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_Soros_Alapitvany_demokratikus_alternativ_mozgalmakat_akar_tamogatni","timestamp":"2019. március. 25. 09:15","title":"III/III: A Soros Alapítvány \"demokratikus, alternatív mozgalmakat\" akar támogatni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértőknek gyanús a teljes mentességet élvező Nemzetközi Beruházási Bank.","shortLead":"A szakértőknek gyanús a teljes mentességet élvező Nemzetközi Beruházási Bank.","id":"20190325_Index_Orosz_kemeknek_agyazott_meg_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f17b67-3f50-46de-a50e-6413d85e4652","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Index_Orosz_kemeknek_agyazott_meg_a_kormany","timestamp":"2019. március. 25. 10:17","title":"Index: Orosz kémeknek ágyazott meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]