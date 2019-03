Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékosoknak is tartogatott meglepetést az Apple hétfő esti bejelentése. Jön az Arcade, és vele egy rakás minőségi program. ","shortLead":"A videojátékosoknak is tartogatott meglepetést az Apple hétfő esti bejelentése. Jön az Arcade, és vele egy rakás...","id":"20190325_apple_arcade_videojatek_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b519fc2-f1ba-45c4-a851-9e54d24d0140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_arcade_videojatek_ios","timestamp":"2019. március. 25. 20:40","title":"És akkor az Apple belép a videojátékos világba: 100 új játékkal jön az Arcade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy éve, hogy a Google bejelentette a Maps kiterjesztett valósággal működő verzióját. Ez idő alatt nem csak rengeteget fejlődött, mostanra azt is látni, mit nyernek majd vele a felhasználók. ","shortLead":"Egy éve, hogy a Google bejelentette a Maps kiterjesztett valósággal működő verzióját. Ez idő alatt nem csak rengeteget...","id":"20190326_google_maps_terkepszoftver_gyalogos_forgalom_utbaigazitas_visual_positioning_system_google_maps_vps","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edc1ed1-8b77-4060-865a-25e95b95b995","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_google_maps_terkepszoftver_gyalogos_forgalom_utbaigazitas_visual_positioning_system_google_maps_vps","timestamp":"2019. március. 26. 09:03","title":"Mint egy álom, olyan lesz az új Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","shortLead":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","id":"20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b663ee95-d85d-4ec7-b8ab-bfcbf025527d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","timestamp":"2019. március. 26. 16:33","title":"Ettől a sportközvetítéstől leesik az álla: olyan, mintha bent lenne a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dorogon lévő utcában volt, akit egy nap kétszer kaptak el.","shortLead":"A Dorogon lévő utcában volt, akit egy nap kétszer kaptak el.","id":"20190327_dorog_200_gyorshajtot_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acadb628-14c1-4c27-bf57-3013ebffab85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_dorog_200_gyorshajtot_fogtak","timestamp":"2019. március. 27. 14:20","title":"Egyetlen utcában több mint 200 gyorshajtót fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"10-20 százalékos emelkedéssel lehet számolni. ","shortLead":"10-20 százalékos emelkedéssel lehet számolni. ","id":"20190325_500_forint_lesz_husvetra_egy_doboz_tojas_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4a4463-3c6c-4f00-9788-06b5a2ca4ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_500_forint_lesz_husvetra_egy_doboz_tojas_ara","timestamp":"2019. március. 25. 19:47","title":"500 forint lehet húsvétra egy doboz tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több tízmillió forintot tett bele Simicska Lajos az egyetlen vállalkozásába, amit megtartott.","shortLead":"Több tízmillió forintot tett bele Simicska Lajos az egyetlen vállalkozásába, amit megtartott.","id":"20190327_Simicskanak_mar_csak_a_kecskei_maradtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad05a88c-75c3-46a5-9b8e-c6bd555913cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Simicskanak_mar_csak_a_kecskei_maradtak","timestamp":"2019. március. 27. 10:05","title":"Simicskának már csak a kecskéi maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvános bocsánatkérést is várnak a fideszes politikustól. ","shortLead":"Nyilvános bocsánatkérést is várnak a fideszes politikustól. ","id":"20190326_Az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_is_lemondasa_szolitja_fel_Pocs_Janost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31908567-8008-4fd7-947e-9190d3af1b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_is_lemondasa_szolitja_fel_Pocs_Janost","timestamp":"2019. március. 26. 17:20","title":"Az Országos Roma Önkormányzat is lemondásra szólítja fel Pócs Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Falról nincs szó a Pentagon terveiben.","shortLead":"Falról nincs szó a Pentagon terveiben.","id":"20190326_Egymilliard_dollarbol_epul_kerites_az_amerikaimexikoi_hatarra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddd8c0-9815-4801-93b4-39189ac8481e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Egymilliard_dollarbol_epul_kerites_az_amerikaimexikoi_hatarra","timestamp":"2019. március. 26. 08:02","title":"Egymilliárd dollárból épül kerítés az amerikai-mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]