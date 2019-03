Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beae423d-d9c9-4d4c-8b16-5ad4b7c09421","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190328_Marabu_FekNyuz_Ha_Magyarorszagra_jossz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beae423d-d9c9-4d4c-8b16-5ad4b7c09421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd973a1-d686-4c64-a0b8-823b70aee6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Marabu_FekNyuz_Ha_Magyarorszagra_jossz","timestamp":"2019. március. 28. 10:35","title":"Marabu FékNyúz: Ha Magyarországra jössz...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","id":"20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1952bd-d4a6-4484-a38f-7618034e4bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Íme a Golf-verőnek ígérkező Skoda Scala hazai árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef6e5d-4202-4d7d-acbc-53babfd4125c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nekiment a németeknek, az Európai Néppártnak és Manfred Webernek is a Német-Magyar Barátság díjjal kitüntetett kormánybiztos és Terror Háza-főigazgató. ","shortLead":"Nekiment a németeknek, az Európai Néppártnak és Manfred Webernek is a Német-Magyar Barátság díjjal kitüntetett...","id":"20190328_Schmidt_Maria_Junckerrol_Legszivesebben_lekevertem_volna_neki_egy_hatalmas_taslit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef6e5d-4202-4d7d-acbc-53babfd4125c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be698e-559e-43c2-aeaa-d5691e4fdbd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Schmidt_Maria_Junckerrol_Legszivesebben_lekevertem_volna_neki_egy_hatalmas_taslit","timestamp":"2019. március. 28. 17:47","title":"Schmidt Mária Junckerről: „Legszívesebben lekevertem volna neki egy hatalmas taslit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak olyan ember képes felszámolni a jelenlegi korrupt ukrajnai rendszert, aki nem része a politikai elitnek, Volodimir Zelenszkij, aki egyre magabiztosabban vezeti a közvélemény-kutatásokat a március végi elnökválasztás előtt, ilyen ember – mondta a HVG-nek Alekszandr Volkov ismert politológus, s az ukrán parlament képviselője.","shortLead":"Csak olyan ember képes felszámolni a jelenlegi korrupt ukrajnai rendszert, aki nem része a politikai elitnek, Volodimir...","id":"20190327_A_jelenlegi_ukrajnai_rendszer_lebontasat_akarja_Volodimir_Zelenszkij_a_legeselyesebb_elnokjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8857ffd6-809d-4537-a7cf-9d26aff8d106","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_A_jelenlegi_ukrajnai_rendszer_lebontasat_akarja_Volodimir_Zelenszkij_a_legeselyesebb_elnokjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 07:53","title":"\"A rablás itt a rendszer lényege\" - egy \"bohóc\", aki Ukrajna elnöke lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit, amelyeket ugyanezen a cégen keresztül vásároltak Norvégiából. Arról a honvédségi cégről van szó, amelyik az egyik „nem kormánygép” honvédségi business jet tulajdonosa. A beszerzésből épp csak a légimentőket sikerült kihagyni.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit...","id":"20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74743163-d292-4c60-aa4e-d276d579d1e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 28. 14:55","title":"Csak a légimentőket nem vonták be a mentőhelikopterek szövevényes beszerzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek is voltak.\r

\r

","shortLead":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek...","id":"20190327_Elozetesbe_kerul_miutan_ralott_egy_kisteherautora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e396c04-af36-4e8c-b0e6-55e3de2e0b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elozetesbe_kerul_miutan_ralott_egy_kisteherautora","timestamp":"2019. március. 27. 12:16","title":"Előzetesbe kerül, miután rálőtt egy kisteherautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra készültek. ","shortLead":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra...","id":"20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be9bd71-3645-4b1a-a617-d8c4d1f0dbca","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","timestamp":"2019. március. 28. 14:58","title":"Prágában vették őrizetbe a német vonatok elleni merényletek feltételezett kitervelőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfelek március végéig elvileg minden elmaradt 2017-es és 2018-as számlát megkapnak majd. ","shortLead":"Az ügyfelek március végéig elvileg minden elmaradt 2017-es és 2018-as számlát megkapnak majd. ","id":"20190327_Elvileg_nehany_napon_belul_rendbe_teszi_szamlait_a_kukaholding","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82ba95-8253-4bec-a86d-4fa1025c1ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Elvileg_nehany_napon_belul_rendbe_teszi_szamlait_a_kukaholding","timestamp":"2019. március. 27. 10:25","title":"Elvileg néhány napon belül rendbe teszi számláit a kukaholding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]