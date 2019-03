Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","shortLead":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","id":"20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fc9a8b-62e0-4c75-8049-2f09e0d1487c","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","timestamp":"2019. március. 30. 09:04","title":"Trump: \"Nincs rejtegetnivalóm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokban érkezett és titokban, bizalmi alapon szerveződött hallgatóságnak ad elő a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára. ","shortLead":"Titokban érkezett és titokban, bizalmi alapon szerveződött hallgatóságnak ad elő a honvédelmi minisztérium parlamenti...","id":"20190328_Nem_akartam_hogy_problema_legyen_Szupertitkos_eloadast_tart_Nemeth_Szilard_a_Miskolci_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025c2174-ac7d-4eb1-81e6-5f4ffdb8c11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Nem_akartam_hogy_problema_legyen_Szupertitkos_eloadast_tart_Nemeth_Szilard_a_Miskolci_Egyetemen","timestamp":"2019. március. 28. 15:09","title":"\"Nem akartam, hogy probléma legyen\": Szupertitkos előadást tart Németh Szilárd a Miskolci Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4cee6f-5e3d-47e8-8efe-87ff7d9b115c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung áprilisban teszi elérhetővé a Galaxy Fold nevű mobilját, amihez most egy videóval igyekszik kedvet csinálni.","shortLead":"A Samsung áprilisban teszi elérhetővé a Galaxy Fold nevű mobilját, amihez most egy videóval igyekszik kedvet csinálni.","id":"20190328_samsung_galaxy_fold_okostelefon_teszt_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a4cee6f-5e3d-47e8-8efe-87ff7d9b115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794493a-f4b6-4bb9-8ee9-051234c41e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_galaxy_fold_okostelefon_teszt_video","timestamp":"2019. március. 28. 16:03","title":"Videó: robotokkal teszteli a Samsung az összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakembereknek is megvan a véleménye az óraátállításról, és arról is, szerintük melyikkel járnánk jobban nem csak mi, de ők is. ","shortLead":"A szakembereknek is megvan a véleménye az óraátállításról, és arról is, szerintük melyikkel járnánk jobban nem csak mi...","id":"20190328_nyari_teli_idoszamitas_oraatallitas_europai_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95da31ed-8cea-484c-8cc0-4f2cef0687f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyari_teli_idoszamitas_oraatallitas_europai_parlament","timestamp":"2019. március. 28. 17:03","title":"Elmondták a meteorológusok, hogy a nyári vagy a téli időszámítással járunk-e a jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3607855b-1eb2-4ee8-b0de-eb8b0beb794a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjárók mostanság hatalmas népszerűségnek örvendenek, így a német szakemberek most ebben a kategóriában tesztelték a legújabb nyárigumikat.","shortLead":"A kompakt divatterepjárók mostanság hatalmas népszerűségnek örvendenek, így a német szakemberek most ebben...","id":"20190329_itt_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_nokian_bridgestone_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3607855b-1eb2-4ee8-b0de-eb8b0beb794a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8828a2-b8c1-47ed-90b3-eaa6b98d413c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_itt_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_nokian_bridgestone_","timestamp":"2019. március. 29. 13:21","title":"Itt a legfrissebb nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c56f19-3fae-4eb8-9a99-af176b4714ac","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az önéletrajz nem a legjobb csatorna arra, hogy a személyiségedről közvetítsen.","shortLead":"Az önéletrajz nem a legjobb csatorna arra, hogy a személyiségedről közvetítsen.","id":"20190328_4_dolog_amirol_az_oneletrajzod_biztos_nem_mesel_a_munkaltatonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c56f19-3fae-4eb8-9a99-af176b4714ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea5481c-3303-422f-9ad9-045042076bce","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190328_4_dolog_amirol_az_oneletrajzod_biztos_nem_mesel_a_munkaltatonak","timestamp":"2019. március. 28. 15:01","title":"4 dolog, amiről az önéletrajzod biztos nem mesél a munkáltatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár újabb nemzeti konzultáció is lehet az ügyben.","shortLead":"Akár újabb nemzeti konzultáció is lehet az ügyben.","id":"20190329_A_magyar_kormanynak_meg_nincs_velemenye_az_oraatallitasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6306a7b7-fffd-4f5a-adeb-2678ac553fbf","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_A_magyar_kormanynak_meg_nincs_velemenye_az_oraatallitasrol","timestamp":"2019. március. 29. 15:14","title":"A magyar kormánynak még nincs véleménye az óraátállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is 10 százalék fölötti a keresetek növekedése.","shortLead":"Továbbra is 10 százalék fölötti a keresetek növekedése.","id":"20190329_KSH_343_500_forint_az_atlagkereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48e25a1-4126-4799-a3c1-94cc03761445","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_KSH_343_500_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. március. 29. 09:41","title":"KSH: 343 500 forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]