[{"available":true,"c_guid":"b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU-n végzett kormányszóvivő végülis nem cáfolta, amit a Miniszterelnökség a minap mondott, hogy akadályozni sem fogják a CEU és egy bajor egyetem együttműködését.\r

","shortLead":"A CEU-n végzett kormányszóvivő végülis nem cáfolta, amit a Miniszterelnökség a minap mondott, hogy akadályozni sem...","id":"20190410_Kovacs_Zoltan_a_Reutersnak_Nem_fogunk_enyhiteni_a_torvenyeken_a_CEU_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b5868e-a0db-4162-868d-9f28fd2338e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kovacs_Zoltan_a_Reutersnak_Nem_fogunk_enyhiteni_a_torvenyeken_a_CEU_miatt","timestamp":"2019. április. 10. 14:09","title":"Kovács Zoltán a Reutersnak: Nem fogunk törvényt módosítani a CEU miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és a jobboldali pártok szereztek többséget a keddi parlamenti választáson. Minden bizonnyal új fejezet kezdődik a 71 éves Izrael történetében, hiszen immár maga Netanjahu is szorgalmazza a nemzetközi jog szerint megszállt Ciszjordánia zsidó kolóniáinak annektálását.","shortLead":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és...","id":"20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988af7f-6586-415e-a49e-64ccfd2303cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","timestamp":"2019. április. 10. 14:05","title":"Bibi, Izrael királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","shortLead":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","id":"20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aca4ec7-b2f2-484d-ac49-7cd714557888","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","timestamp":"2019. április. 10. 14:44","title":"\"Elaludtak\" a betétesek, akik Matolcsy unokatestvérének bankjába tették a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM 94 önkormányzatnak ad összesen 240 millió forintot az illegális szeméttelepek felszámolására.\r

\r

","shortLead":"Az ITM 94 önkormányzatnak ad összesen 240 millió forintot az illegális szeméttelepek felszámolására.\r

\r

","id":"20190410_Palkovics_megtisztitja_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea28ff7d-ba8d-4718-8268-1808ea0df523","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Palkovics_megtisztitja_az_orszagot","timestamp":"2019. április. 10. 15:47","title":"Palkovics megtisztítja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","shortLead":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","id":"20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae49f51-2f84-4eff-a560-068b7c47ba91","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","timestamp":"2019. április. 09. 11:03","title":"Olyan csekket küldött a kukaholding, amelyet másfél éve kellett volna befizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30a3a27-a490-4d23-bf8c-1427367ffe39","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.","shortLead":"Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.","id":"20190409_37_ezer_forinttal_keres_tobbet_atlagosan_egy_magyar_ferfi_egy_nonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a30a3a27-a490-4d23-bf8c-1427367ffe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb5faf-cc77-42cc-89ad-11501f92bdea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_37_ezer_forinttal_keres_tobbet_atlagosan_egy_magyar_ferfi_egy_nonel","timestamp":"2019. április. 09. 12:59","title":"37 ezer forinttal keres többet átlagosan egy magyar férfi egy nőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044d1b27-a854-4bf6-905b-fe9a5b4ad286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz plakátjai már elárasztották az országot, de a Jobbikból kiszakadt szélsőséges politikusok által alapított Mi Hazánknak is jutott 150 plakáthely.","shortLead":"A Fidesz plakátjai már elárasztották az országot, de a Jobbikból kiszakadt szélsőséges politikusok által alapított Mi...","id":"20190409_Oriasplakatokra_is_futja_a_Mi_Hazanknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=044d1b27-a854-4bf6-905b-fe9a5b4ad286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d617751e-4699-4049-b6b1-fa5a53f3f4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Oriasplakatokra_is_futja_a_Mi_Hazanknak","timestamp":"2019. április. 09. 12:21","title":"Óriásplakátokra is futja a Mi Hazánknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]