Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul...","id":"20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082bcc52-7c3d-4088-9505-f543dbdd851f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Kecskemét új sportolója, itt a 306 lóerős Mercedes-AMG CLA 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek táplálkoznak a könnycsatornájából. ","shortLead":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek...","id":"20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049b94ef-a58d-48f0-ba40-b19c242e883a","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","timestamp":"2019. április. 10. 10:32","title":"Ez nem egy szürreális rémálom, tényleg méhek költöztek egy nő szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június elejére már megerősödhet annyira, hogy képes legyen az önálló mozgásra. ","shortLead":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június...","id":"20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d67eed4-28aa-4133-b37c-1179fb00ac34","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","timestamp":"2019. április. 09. 10:49","title":"Sas József már verseket szaval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hungaroring tanpályáján 18 abroncsgarnitúrát vetettek össze.","shortLead":"A Hungaroring tanpályáján 18 abroncsgarnitúrát vetettek össze.","id":"20190409_Itt_a_legfrissebb_magyar_nyarigumiteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f0c29-881b-46ee-813e-d739b96aac34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Itt_a_legfrissebb_magyar_nyarigumiteszt","timestamp":"2019. április. 09. 15:19","title":"Itt a 2019-es magyar nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet ír Orbán Viktor két évvel ezelőtti leveléről, amelyben pénzt kért az EU-tól, és amelyre még mindig nem érkezett pénz.","shortLead":"A Magyar Nemzet ír Orbán Viktor két évvel ezelőtti leveléről, amelyben pénzt kért az EU-tól, és amelyre még mindig nem...","id":"20190409_Hatarkerites_nem_annyit_es_nem_ugy_kert_ra_a_kormany_mint_a_Fideszprogramban_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89194c39-bc66-4791-8400-490c656af432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Hatarkerites_nem_annyit_es_nem_ugy_kert_ra_a_kormany_mint_a_Fideszprogramban_all","timestamp":"2019. április. 09. 12:16","title":"Határkerítés: nem annyit és nem úgy kért rá a kormány, mint a Fidesz-programban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"30 ezer forint béremelést követelnek a dolgozók. ","shortLead":"30 ezer forint béremelést követelnek a dolgozók. ","id":"20190409_Figyelmezteto_sztrajkot_tartottak_ma_a_Chinoinban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62e83f-610e-44e9-b816-da5f6ab96909","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Figyelmezteto_sztrajkot_tartottak_ma_a_Chinoinban","timestamp":"2019. április. 09. 19:14","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartottak ma a Chinoinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3554ff98-1d8e-4d0f-85b6-32d96f651c5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk: ennek az autónak a tulajdonosa abszolút kimaxolta a felnituningban rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk: ennek az autónak a tulajdonosa abszolút kimaxolta...","id":"20190409_video_malomkerek_meretu_felniket_kapott_ez_a_jaguar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3554ff98-1d8e-4d0f-85b6-32d96f651c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe86d1e3-119c-4ae7-8573-a625c80aa733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_video_malomkerek_meretu_felniket_kapott_ez_a_jaguar","timestamp":"2019. április. 09. 13:21","title":"Videó: malomkerék méretű felniket kapott ez a Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek lett kanyarós. Újabb iskolapélda született arról, miért is napjaink egyik legfőbb problémája a közösségi oldalakon terjedő dezinformáció.","shortLead":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek...","id":"20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad75aa37-1db9-4b90-9f6d-0d1fc4e6eb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","timestamp":"2019. április. 10. 11:03","title":"Itt az újabb példa, miért is akkora gond az oltásellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]