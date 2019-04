Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","shortLead":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","id":"20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc192ed-4966-4346-8df0-3f1b2123715e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","timestamp":"2019. április. 09. 15:59","title":"Guardian: Az év végéig kaphat haladékot London a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a028f20-8715-4beb-ad1b-f12b08db1f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még kimondani is sok” – mondta Bodrogi Gyula az Elviszlek magammal forgatásán, amikor D. Tóth Kriszta szóba hozta közelgő 85. születésnapját. A színész fiatalon meg akarta változtatni a világot, de ma már inkább maradinak és minden tekintetben hűségesnek tartja magát.\r

\r

","shortLead":"„Még kimondani is sok” – mondta Bodrogi Gyula az Elviszlek magammal forgatásán, amikor D. Tóth Kriszta szóba hozta...","id":"20190411_Meg_lottek_Budapesten_amikor_elvette_Torocsik_Marit_Bodrogi_Gyula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a028f20-8715-4beb-ad1b-f12b08db1f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ab16f2-5057-4b03-a869-4a4e3e7436f4","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Meg_lottek_Budapesten_amikor_elvette_Torocsik_Marit_Bodrogi_Gyula","timestamp":"2019. április. 11. 09:12","title":"Még lőttek Budapesten, amikor elvette Törőcsik Marit Bodrogi Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73b2781-12ea-4a33-947f-404fff4b1e6a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A következő két évben a Paks II. 357 millió forintot fizet az atomenergiát és a paksi bővítést népszerűsítő, interaktív kamionért. A szolgáltatást ugyanaz a vállalat nyújtja, ami 2014 óta mindig, de a G-nap előtt még Simicska Lajos egyik cégének közbeiktatásával.","shortLead":"A következő két évben a Paks II. 357 millió forintot fizet az atomenergiát és a paksi bővítést népszerűsítő, interaktív...","id":"20190410_Kolbaszfesztivalra_megy_a_paksi_atomkamion_amiben_a_Gnapig_Simicska_is_benne_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73b2781-12ea-4a33-947f-404fff4b1e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f448e492-375e-4070-8779-74a9489de8ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kolbaszfesztivalra_megy_a_paksi_atomkamion_amiben_a_Gnapig_Simicska_is_benne_volt","timestamp":"2019. április. 10. 12:21","title":"Kolbászfesztiválra megy a paksi atomkamion, amiben a G-napig Simicska is benne volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e09706-3a1c-48bd-8043-089ea73f517e","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"elet","description":"Egy nappal azután, hogy kávézott egyet Orbán Viktor meghívására, kedden ismét a kamerák elé állt Bernard-Henri Lévy francia filozófus és bővebben mesélt arról, mi zajlott le kettejük között. Elmondta, mennyire más volt Orbán a harminc évvel ezelőtti találkozásukkor, és azt is, hogy sikerült-e most bármilyen hatást gyakorolnia a magyar miniszterelnökre. Videó.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy kávézott egyet Orbán Viktor meghívására, kedden ismét a kamerák elé állt Bernard-Henri Lévy...","id":"20190409_Tenyleg_sikerult_most_valakinek_Orban_Viktor_lelkebe_latnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92e09706-3a1c-48bd-8043-089ea73f517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc3c8e-d69b-4105-aea0-14892742335d","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Tenyleg_sikerult_most_valakinek_Orban_Viktor_lelkebe_latnia","timestamp":"2019. április. 09. 20:00","title":"Kiderült, hogyan zajlott a beszélgetés, amely semmit sem változtatott Orbán Viktoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra, mondják el, számukra mi jelenti a sikert. Az alábbiakban Bojár Gábor üzletember, a Graphisoft alapítójának gondolatait idézzük. ","shortLead":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra...","id":"20190409_mi_a_siker_hogyan_merhetjuk__Bojar_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ada6c-def6-435b-becb-d9cb38cf974f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190409_mi_a_siker_hogyan_merhetjuk__Bojar_Gabor","timestamp":"2019. április. 09. 13:15","title":"Vajon mi a siker, és hogyan mérhetjük? - Bojár Gábor gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 22-én a Corvin moziban díjátadó gálával nyílik az 5. Magyar Filmhét, ahol hat napig összesen 203 alkotást nézhetünk meg, köztük 21 játékfilmet.\r

\r

","shortLead":"Április 22-én a Corvin moziban díjátadó gálával nyílik az 5. Magyar Filmhét, ahol hat napig összesen 203 alkotást...","id":"20190411_Filmes_eletmudijat_kap_Bodrogi_Gyula_es_Koncz_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2e9b49-a1c2-4406-b493-244a24efcc5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Filmes_eletmudijat_kap_Bodrogi_Gyula_es_Koncz_Gabor","timestamp":"2019. április. 11. 11:51","title":"Filmes életműdíjat kap Bodrogi Gyula és Koncz Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5229062-4c7b-407c-b07b-79899457d31d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves Seress Réka felkutatásához a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A 13 éves Seress Réka felkutatásához a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20190411_Eltunt_egy_fiatal_lany_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5229062-4c7b-407c-b07b-79899457d31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe549f4a-15cd-42a0-ad46-e5cec1a22ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Eltunt_egy_fiatal_lany_Obudan","timestamp":"2019. április. 11. 08:12","title":"Eltűnt egy fiatal lány Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f124aa5-3b33-47d6-9ab5-65bb10994907","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy új stratégiával vágna neki az álhírek, a gyűlöletbeszéd és a problémás tartalom eltávolításának.","shortLead":"A Facebook egy új stratégiával vágna neki az álhírek, a gyűlöletbeszéd és a problémás tartalom eltávolításának.","id":"20190410_facebook_alhirek_gyuloletbeszed_kozossegi_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f124aa5-3b33-47d6-9ab5-65bb10994907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dcf24e-035a-48b3-8a08-e53fe6f32ce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_alhirek_gyuloletbeszed_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. április. 10. 20:03","title":"Most Zuckerberg a soros: itt a Facebook-terv, ami leszámolna az álhírekkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]