[{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leváltják az Est Media igazgatósági tagjait, de még a vállalat neve is új lesz. A TV2-höz több szálon kötődő tulajdonos vásárolta meg Andy Vajna tulajdonrészét.","shortLead":"Leváltják az Est Media igazgatósági tagjait, de még a vállalat neve is új lesz. A TV2-höz több szálon kötődő tulajdonos...","id":"20190410_Megvan_Vajna_utoda_az_Est_Medianal_lecserelik_a_ceg_nevet_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdab354-10e6-4f22-9e05-429c33e5f754","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Megvan_Vajna_utoda_az_Est_Medianal_lecserelik_a_ceg_nevet_is","timestamp":"2019. április. 10. 12:12","title":"Megvan Vajna utóda az Est Mediánál, lecserélik a cég nevét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65170d8-84cc-4d25-88fd-c1e6f12ad28f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan bemutatja a kínai Oppo cég az Oppo Reno telefont, amelybe tettek pár érdekes megoldást. Azonban vannak, akiket már jobban érdekel az utód, az Oppo Reno Pro, úgyhogy készítettek is egy koncepcióvideót róla.","shortLead":"Hamarosan bemutatja a kínai Oppo cég az Oppo Reno telefont, amelybe tettek pár érdekes megoldást. Azonban vannak...","id":"20190410_oppo_reno_pro_koncepcio_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65170d8-84cc-4d25-88fd-c1e6f12ad28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0a04d1-4c73-43f0-b920-de127a11d651","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_oppo_reno_pro_koncepcio_video","timestamp":"2019. április. 10. 17:03","title":"Videó: ilyen olcsó csúcstelefont kellene kiadni az Oppónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bízza a véletlenre az amerikai Samsung a Galaxy S10-ek értékesítését, arra ösztönzik a felhasználókat, hogy cseréljék be régebbi telefonjaikat a legújabb Galaxykra, akkor ugyanis árengedményt kaphatnak.","shortLead":"Nem bízza a véletlenre az amerikai Samsung a Galaxy S10-ek értékesítését, arra ösztönzik a felhasználókat...","id":"20190410_samsung_tradein_program_amerikaban_hasznalt_telefon_beszamitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ecd86d-7a5c-4507-8f65-2d0251a39ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_samsung_tradein_program_amerikaban_hasznalt_telefon_beszamitasa","timestamp":"2019. április. 10. 15:33","title":"Ezt találta ki a Samsung, hogy jobban fogyjon Amerikában a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df27bcd3-d254-4727-ad60-bbf3cfdb6d10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pest megyei településen nemrégiben betömtek néhány kátyút, mutatjuk milyen egyedi formában.","shortLead":"A Pest megyei településen nemrégiben betömtek néhány kátyút, mutatjuk milyen egyedi formában.","id":"20190411_a_nap_fotoi_igy_lesz_a_negativ_katyubol_pozitiv_katyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df27bcd3-d254-4727-ad60-bbf3cfdb6d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904e48ef-c7b8-4703-ac4e-09e2a49f3286","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_a_nap_fotoi_igy_lesz_a_negativ_katyubol_pozitiv_katyu","timestamp":"2019. április. 11. 06:41","title":"A nap fotói: így lesz a negatív kátyúból pozitív kátyú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b514e8ff-4bc7-4765-a34d-99721adf9598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja állította forgalomba első F–35A bombázóit a japán légierő a Misawa Légibázison, az egyik gyakorlatozás közben azonban eltűnt a radarról. ","shortLead":"Pár napja állította forgalomba első F–35A bombázóit a japán légierő a Misawa Légibázison, az egyik gyakorlatozás közben...","id":"20190411_japan_legiero_f35_a_eltunt_vadaszgep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b514e8ff-4bc7-4765-a34d-99721adf9598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc1d7c-c2af-4c8a-ae1c-a8a37a0c7eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_japan_legiero_f35_a_eltunt_vadaszgep","timestamp":"2019. április. 11. 09:33","title":"Nyomtalanul eltűnt a japánok vadonatúj vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az átkelőt a tűzszerészek kiérkezéséig lezárta, a forgalmat a röszkei átkelőkre irányították.\r

","shortLead":"A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az átkelőt a tűzszerészek kiérkezéséig lezárta, a forgalmat a röszkei átkelőkre...","id":"20190411_Utlevele_mellett_egy_granatot_is_adott_a_rendoroknek_az_asotthalmi_hataratkelon_egy_86_eves_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffb5c02-aabd-456d-852e-7e1a693b5758","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Utlevele_mellett_egy_granatot_is_adott_a_rendoroknek_az_asotthalmi_hataratkelon_egy_86_eves_ferfi","timestamp":"2019. április. 11. 17:32","title":"Útlevele mellett egy gránátot is adott a rendőröknek az ásotthalmi határátkelőn egy 86 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Debreceni Egyetem saját halottjának tekinti a 76 évesen elhunyt professzort.\r

\r

","shortLead":"A Debreceni Egyetem saját halottjának tekinti a 76 évesen elhunyt professzort.\r

\r

","id":"20190410_Elhunyt_Olah_Eva_gyermekgyogyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4975864e-6e32-45ef-96ce-fced7b2d4d96","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Elhunyt_Olah_Eva_gyermekgyogyasz","timestamp":"2019. április. 10. 21:41","title":"Elhunyt Oláh Éva gyermekgyógyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Büntetőintézkedésekkel fenyegetőzik és kampánycélokra használja ki Donald Trump, hogy az USA déli határán válsághelyzet alakult ki a Közép-Amerikából, Mexikón keresztül, családostul érkező menekültek miatt. Akik már nem feltétlenül az amerikai álmot kergetik, hanem a halál elől szöknek.","shortLead":"Büntetőintézkedésekkel fenyegetőzik és kampánycélokra használja ki Donald Trump, hogy az USA déli határán válsághelyzet...","id":"201915__trump_es_abevandorlok__kozepamerika_elindult__csaladok_ahataron__ketsegbeeses_es_szigor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85cc6a3-b611-44a2-80a5-78aa41cbccb3","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.15/201915__trump_es_abevandorlok__kozepamerika_elindult__csaladok_ahataron__ketsegbeeses_es_szigor","timestamp":"2019. április. 10. 00:00","title":"Kétségbeesés és szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]