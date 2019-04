Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 milliárd forintos hitelkeretet nyit az Eximbank a panamai magyar befektetőknek. A turistáknak viszont érdemes vigyázni: a fővárosban fokozódnak a rivális kábítószeres bandák leszámolásai, este már ne nagyon utazzunk taxival, mert kirabolhatnak, egy esetleges támadás esetén mindennemű ellenállás nélkül, azonnal adjuk át az értékeinket.\r

\r

","shortLead":"45 milliárd forintos hitelkeretet nyit az Eximbank a panamai magyar befektetőknek. A turistáknak viszont érdemes...","id":"20190410_Olyan_orszaggal_szovetkezunk_ahol_a_konzul_nem_ajanlja_a_taxik_hasznalatat_sotetedes_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09f81f-0a5e-40a9-9ec3-c4aad682914b","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Olyan_orszaggal_szovetkezunk_ahol_a_konzul_nem_ajanlja_a_taxik_hasznalatat_sotetedes_utan","timestamp":"2019. április. 10. 16:12","title":"Olyan országgal szövetkezünk, ahol a konzul nem ajánlja a taxik használatát sötétedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a2623-73bc-41a1-a401-125fb6ce77e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző meglátogatta a gyereket a kórházban. A klub elküldte.","shortLead":"Az edző meglátogatta a gyereket a kórházban. A klub elküldte.","id":"20190410_Taktikai_fogast_akart_mutatni_de_eltorte_a_szegycsontjat_a_14_eves_vizilabdas_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d49a2623-73bc-41a1-a401-125fb6ce77e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e46d12-e9fd-44d1-92cb-f9011b59105c","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Taktikai_fogast_akart_mutatni_de_eltorte_a_szegycsontjat_a_14_eves_vizilabdas_edzoje","timestamp":"2019. április. 10. 20:01","title":"Taktikai fogást akart bemutatni az edző, eltörte a 14 éves vízilabdás szegycsontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb68a05-a192-4757-a995-c5b4bdf29929","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltéve, ha Esztergomtól délre él. Délkeleten jégeső is lehet, csütörtökön pedig szél lesz többfelé.","shortLead":"Feltéve, ha Esztergomtól délre él. Délkeleten jégeső is lehet, csütörtökön pedig szél lesz többfelé.","id":"20190410_A_Duna_kozeleben_lakik_Akkor_ma_nagy_valoszinuseggel_talalkozhat_zivatarral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb68a05-a192-4757-a995-c5b4bdf29929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894736a4-5340-42b3-9a6d-d1dd52100a19","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_Duna_kozeleben_lakik_Akkor_ma_nagy_valoszinuseggel_talalkozhat_zivatarral","timestamp":"2019. április. 10. 17:11","title":"A Duna közelében lakik? Akkor ma nagy valószínűséggel találkozik zivatarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f81ce3-a540-4d13-b808-25c6a2f37f47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A modernizálás alatt álló debreceni vízi élménypark különlegessége az lesz, hogy mesterséges vízesésekkel kötik össze az egyes medencék vízfelületét.","shortLead":"A modernizálás alatt álló debreceni vízi élménypark különlegessége az lesz, hogy mesterséges vízesésekkel kötik össze...","id":"20190410_Fotok_erkeztek_a_szupermeno_nagyerdei_strandfurdo_epiteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f81ce3-a540-4d13-b808-25c6a2f37f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4274ada6-b8e4-4fd4-a490-4dd176d5ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Fotok_erkeztek_a_szupermeno_nagyerdei_strandfurdo_epiteserol","timestamp":"2019. április. 10. 18:27","title":"Fotók érkeztek a szupermenő nagyerdei strandfürdő építéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","shortLead":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","id":"20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af79406-a202-49c7-8409-2d506f593ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","timestamp":"2019. április. 12. 06:41","title":"A nap fotói: általános iskolai tananyag lett Michelisz Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyra becsüli és rajongásig szereti a Nemzeti Színház igazgatóját. A színészt kérdezte az e heti HVG Portré rovata.\r

\r

","shortLead":"Nagyra becsüli és rajongásig szereti a Nemzeti Színház igazgatóját. A színészt kérdezte az e heti HVG Portré rovata.\r

\r

","id":"20190411_Bansagi_Ildiko_A_Vidnyanszkyt_ert_tamadasok_miatt_abba_akartam_hagyni_a_palyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d30272-45d3-4c1e-9d60-1eea4b9ec9db","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Bansagi_Ildiko_A_Vidnyanszkyt_ert_tamadasok_miatt_abba_akartam_hagyni_a_palyat","timestamp":"2019. április. 11. 13:42","title":"Bánsági Ildikó: A Vidnyánszkyt ért támadások miatt abba akartam hagyni a pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott 6-2-re legyőzte Dániát a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel három forduló után az élen áll.","shortLead":"A magyar válogatott 6-2-re legyőzte Dániát a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel három forduló után az élen...","id":"20190410_magyar_noi_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86093902-7645-455f-a835-094a4ea52190","keywords":null,"link":"/sport/20190410_magyar_noi_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_gyozelem","timestamp":"2019. április. 10. 19:28","title":"Fölényes magyar győzelem a női hoki-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cdfb2-0e07-43ab-8d5f-b1ea4637a45c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","shortLead":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","id":"20190411_Elisabeth_Moss_szcientologia_vallas_egyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806cdfb2-0e07-43ab-8d5f-b1ea4637a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e12eb1-4100-4da4-bf87-fff324b73232","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Elisabeth_Moss_szcientologia_vallas_egyhaz","timestamp":"2019. április. 11. 07:18","title":"Elisabeth Moss a szcientológiáról: Ez bonyolult dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]