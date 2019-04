Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1af7458-e60d-4731-964b-65a9ef52179f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fiatal orvos-kutató, Manczinger Máté tisztán bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és a kórokozók sokfélesége közötti alapvető összefüggést. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, Pál Csaba műhelyében végzett munka eredményei a védőoltások alkalmazásában és az antibiotikumos kezelés megválasztásában is fontosak lehetnek.","shortLead":"Egy fiatal orvos-kutató, Manczinger Máté tisztán bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és...","id":"20190411_mta_szbk_immunrendszer_korokozok_manczinger_mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1af7458-e60d-4731-964b-65a9ef52179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7234b1c-6275-466a-bdc3-68eb095babd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_mta_szbk_immunrendszer_korokozok_manczinger_mate","timestamp":"2019. április. 12. 09:33","title":"Egy magyar kutató megtalálta az immunrendszer svájci bicskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b35f9e3-5d07-484a-8f3d-986a925c9817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt-ott offshore cégek kerülnek elő a dunyhák közül, az Instagramon pedig csúfolódó rosszakarók.","shortLead":"Itt-ott offshore cégek kerülnek elő a dunyhák közül, az Instagramon pedig csúfolódó rosszakarók.","id":"20190412_Vajna_Timeanal_idonkent_kidol_egy_csontvaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b35f9e3-5d07-484a-8f3d-986a925c9817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a6e6b4-13dd-48f8-86ac-b31541be4ef2","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timeanal_idonkent_kidol_egy_csontvaz","timestamp":"2019. április. 12. 08:02","title":"Vajna Tímeánál időnként kidől egy csontváz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","shortLead":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","id":"20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec331ef-00df-4f51-8128-b3b0e1e33a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","timestamp":"2019. április. 11. 16:24","title":"Öt évre kerülhet a rácsok mögé Julian Assange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két világháború között született szóló törvény arra kötelez 15 kávéforgalmazó céget, hogy képezzenek 15 300 tonnás állandó \"vastartalékot\" nyers kávébabból.","shortLead":"A két világháború között született szóló törvény arra kötelez 15 kávéforgalmazó céget, hogy képezzenek 15 300 tonnás...","id":"20190411_Nem_halmozna_tovabb_a_kavet_Svajc_mert_nem_letfontossagu_a_tuleleshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46874fe-2212-4ee9-82fa-2bb24836ff17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Nem_halmozna_tovabb_a_kavet_Svajc_mert_nem_letfontossagu_a_tuleleshez","timestamp":"2019. április. 11. 19:36","title":"Nem halmozná tovább a kávét Svájc, mert nem létfontosságú a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4e830b-71cd-435f-803e-f5a2f021b594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet meghozatalakor semmilyen érzelmet nem fejezett ki.","shortLead":"Az ítélet meghozatalakor semmilyen érzelmet nem fejezett ki.","id":"20190410_Tiz_ev_bortont_kapott_a_felsozsolcai_gyerekgyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4e830b-71cd-435f-803e-f5a2f021b594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dc5a42-6ea9-4ae2-a0a2-4c98df29b8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Tiz_ev_bortont_kapott_a_felsozsolcai_gyerekgyilkos","timestamp":"2019. április. 10. 17:21","title":"Tíz év börtönt kapott a felsőzsolcai gyerekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közvetlenül a Szívkórház mellett privát wellnessrészleg és fitneszterem is lesz az új épületben.","shortLead":"Közvetlenül a Szívkórház mellett privát wellnessrészleg és fitneszterem is lesz az új épületben.","id":"20190411_Vasutasok_nyaralohelyebol_lesz_luxuslakopark_Balatonfureden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c411d0bc-291f-4e97-9b4b-d4ee6f6cc4be","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Vasutasok_nyaralohelyebol_lesz_luxuslakopark_Balatonfureden","timestamp":"2019. április. 11. 10:48","title":"Vasutasok nyaralóhelyéből lesz luxuslakópark Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a5361b-ba1a-44b7-94fd-e215953c8261","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akad ország, ahol kétszer akkorát drágultak az ingatlanok, mint nálunk.","shortLead":"Akad ország, ahol kétszer akkorát drágultak az ingatlanok, mint nálunk.","id":"20190411_Dobogon_sem_vagyunk_a_lakasarak_dragulasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a5361b-ba1a-44b7-94fd-e215953c8261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21608db9-9b23-48f3-8725-160fc20866fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Dobogon_sem_vagyunk_a_lakasarak_dragulasaban","timestamp":"2019. április. 11. 18:52","title":"Dobogón sem vagyunk a lakások drágulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási körzetében szavaznak. ","shortLead":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási...","id":"20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbf0785-8147-4da2-83d0-6dd3cb6a1036","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 11. 05:52","title":"Már tart a választás a világ legnagyobb demokratikus országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]