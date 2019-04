Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nincs több viszonylagosság, csak az van, aki Alekszandar Vucsics szerb elnök mellett van, és az, aki ellene. Mindegy, hogy jobboldali egy párt, vagy baloldali, vége van a megosztottságnak, csak így győzhetünk - ez volt a Vucsics elnök távozását követelő eddigi legnagyobb belgrádi tüntetés legfőbb üzenete. Bár a kormánypárti médiumok azt jósolták, hogy a negyedik hónapja minden szombaton felvonuló tüntetők rombolni akarnak és államcsínyre készülnek, nem volt semmiféle rendzavarás. 2019. április. 13. 20:55 Újabb ultimátumot hirdetett a szerb ellenzék

A magyar női jégkorong-válogatott 9-0-ra legyőzte az olasz együttest a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a világelitbe jutás felé. 2019. április. 12. 19:32 Kiütéssel győztek a női hokisok a vb-n, közel került a feljutás

A cég tavaly veszteséges volt, de ennek ellenére is tőzsdére megy májusban. 2019. április. 12. 18:08 Tőzsdére megy az Uber

DNS-vizsgálatokkal bizonyították, hogy a már elhunyt orvos több nőnek is saját spermáját adta. 2019. április. 12. 18:18 Saját spermájával termékenyített meg 49 nőt egy holland meddőségi orvos

A rajongók megnyugodhatnak. 2019. április. 12. 15:43 Mick Jagger már sétálgat a szívműtéte után

Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló, befejező évadában. A többiek sorsát is megjósolták. 2019. április. 13. 11:33 Számítógépes programmal jósolták meg, ki éli túl a Trónok harca nyolcadik évadát

A Microsoft már teszteli a Skype új funkcióját, amivel hívás közben bárki megoszthatná a mobilja kijelzőjét. 2019. április. 12. 18:33 Mobilon használja a Skype-ot? Hamarosan egy igen hasznos funkciót kaphat

A húsvéti sonkás reggeliken, nagy ünnepi traktákon innen s túl, mindig jól jön egy tálcányi édes-sós kínálgatni való. Miként készüljünk fel az ünnepre, hogy legyen otthon valami, de ne kelljen a sütő mellett raboskodnunk? 2019. április. 13. 10:13 Húsvéti előzetes apróban - recept

\r

","shortLead":"A rajongók megnyugodhatnak.\r

\r

","id":"20190412_Mick_Jagger_mar_setalgat_a_szivmutete_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea36364-4c66-48d5-a48e-b7dd887cdc58","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Mick_Jagger_mar_setalgat_a_szivmutete_utan","timestamp":"2019. április. 12. 15:43","title":"Mick Jagger már sétálgat a szívműtéte után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló, befejező évadában. A többiek sorsát is megjósolták. ","shortLead":"Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló...","id":"20190413_szamitogepes_program_tronok_harca_nyolcadik_evad_daenerys_targaryen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b243197d-96c8-4e4f-935c-7337c1972a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_szamitogepes_program_tronok_harca_nyolcadik_evad_daenerys_targaryen","timestamp":"2019. április. 13. 11:33","title":"Számítógépes programmal jósolták meg, ki éli túl a Trónok harca nyolcadik évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb7531a-d123-442f-9eea-898005685672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli a Skype új funkcióját, amivel hívás közben bárki megoszthatná a mobilja kijelzőjét.","shortLead":"A Microsoft már teszteli a Skype új funkcióját, amivel hívás közben bárki megoszthatná a mobilja kijelzőjét.","id":"20190412_microsoft_skype_mobil_okostelefon_applikacio_alkalmazas_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb7531a-d123-442f-9eea-898005685672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a395ca6b-06c0-432f-87f5-9a5f424c128f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_microsoft_skype_mobil_okostelefon_applikacio_alkalmazas_android_ios","timestamp":"2019. április. 12. 18:33","title":"Mobilon használja a Skype-ot? Hamarosan egy igen hasznos funkciót kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a623a2e2-d0bd-46f8-bce0-1e842375e311","c_author":"Terei-Vígh Krisztina","category":"elet","description":"A húsvéti sonkás reggeliken, nagy ünnepi traktákon innen s túl, mindig jól jön egy tálcányi édes-sós kínálgatni való. Miként készüljünk fel az ünnepre, hogy legyen otthon valami, de ne kelljen a sütő mellett raboskodnunk? \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A húsvéti sonkás reggeliken, nagy ünnepi traktákon innen s túl, mindig jól jön egy tálcányi édes-sós kínálgatni való...","id":"20190411_Husveti_elozetes_aproban__recept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a623a2e2-d0bd-46f8-bce0-1e842375e311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdcc432-1631-440b-ae80-814459aa7e30","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Husveti_elozetes_aproban__recept","timestamp":"2019. április. 13. 10:13","title":"Húsvéti előzetes apróban - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]