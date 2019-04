Házhozszállítás nincs, de azért akadnak boltok, ahol bevásárolhat húsvét idején is.

20 ezer 288 bolt engedhetné meg magának a 130 ezerből, hogy a munkaszüneti napokon is nyitva tartson Magyarországon - számolta ki a Blokkk.com.

Mint emlékeztetnek rá az oldalon: a szabályok szerint munkaszüneti napon a boltok nem nyithatnak ki, de a szabály alól vannak szép számmal kivételek. A benzinkút a területén elhelyezett shopjaival, a virágbolt, az édességbolt, a pályaudvarok boltjai, és azok a kis üzletek is nyitva tarthatnak most, ahol a vállalkozó maga, vagy segítő családtagja áll a pult mögött. Dohánybolt is csak akkor lehet nyitva, ha nem az alkamazottja, hanem maga a vállalkozó dolgozik húsvétkor.

Az oldal KSH-adatok alapján kalkulálta ki, hogy jelenleg hány bolt lehet - a kivételek alapján - nyitva. Ezek persze, csak lehetőségek, arról nincs statisztikájuk, hogy konkrétan hány boltban döntöttek úgy, hogy húsvétkor sem teszi ki a "zárva" táblát.

Csak az élelmiszerboltokkal számoltak, így jött ki, hogy potenciálisan több mint 4000 élelmiszerszaküzletbe, vagy több mint 7500 olyan boltba lehetne betérni, amelyek önálló vállalkozók élelmiszerüzeletei. Virágboltokkal, édességboltokkal - melyek nyitvatartása az ünnepek miatt lehet megengedett - és benzinkutakkal együtt jön ki a húszezres darabszám.