[{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul többször elájult, és a szíve is rossz.","shortLead":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul...","id":"20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc2acc2-bc45-4dd6-b2a0-fda5e7552605","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","timestamp":"2019. május. 09. 11:42","title":"Bíró Ica: \"Néha arra gondolok, jobb lenne végleg elaludni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Létszámhiány van a francia kórházakban, ezért a sztrájkolók egyik fő követelése az, hogy vegyenek fel új munkatársakat, illetve hogy a szerződéses alkalmazottakat véglegesítsék. Ezzel pontosan szembemennek Macron elnök reformjaival. Maga a sztrájk ezért az új közszolgálati törvény ellen is irányul.","shortLead":"Létszámhiány van a francia kórházakban, ezért a sztrájkolók egyik fő követelése az, hogy vegyenek fel új munkatársakat...","id":"20190509_Igazi_Veszhelyzet_a_traumatologian__sztrajk_a_francia_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b55192-0f09-4c45-8747-9d7964ec6e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Igazi_Veszhelyzet_a_traumatologian__sztrajk_a_francia_korhazakban","timestamp":"2019. május. 09. 16:27","title":"Igazi \"Vészhelyzet\" a traumatológián – sztrájk a francia kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a tavalyi Pixel 3 és Pixel 3 XL mobilok nem mentek annyira, mint arra eredetileg számított a Google, a cég most a két telefonból készített egy olcsóbb változatot is.","shortLead":"Miután a tavalyi Pixel 3 és Pixel 3 XL mobilok nem mentek annyira, mint arra eredetileg számított a Google, a cég most...","id":"20190508_google_pixel_3a_google_pixel_3a_xl_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060c9e09-a961-4c9e-8573-f320b9d8ab3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_pixel_3a_google_pixel_3a_xl_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 08. 15:33","title":"Hátha ez jobban megy: bemutatta a Google a két jóárasított csúcsmobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ehhez az kell, hogy olyan településen helyezkedjenek el, ahol hosszabb ideje nincs háziorvos.","shortLead":"Ehhez az kell, hogy olyan településen helyezkedjenek el, ahol hosszabb ideje nincs háziorvos.","id":"20190509_Szolgalati_hazakkal_kedvezne_az_orvosoknak_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea49715-7cf8-4849-a89b-b33779fbd214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Szolgalati_hazakkal_kedvezne_az_orvosoknak_a_kormany","timestamp":"2019. május. 09. 15:47","title":"Szolgálati házakkal kedvezne az orvosoknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sopron hűsége, Boldogasszony csipkéje, Eredendő bűn - ha tetszik gondolni, ha nem, ezek tortanevek. S lehet izgulni augusztusig, köztük lesz-e a befutó, az ország tortája. A nagy verseny döntőjébe öt-öt süti került be. ","shortLead":"Sopron hűsége, Boldogasszony csipkéje, Eredendő bűn - ha tetszik gondolni, ha nem, ezek tortanevek. S lehet izgulni...","id":"20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3db25-8bd3-405f-bc6e-227b3ffc9faf","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","timestamp":"2019. május. 08. 20:22","title":"Melyik lesz Magyarország tortája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kép láttán olyan furcsa érzésünk támadhat, hogy ezt az úthibát egy jeti hozta létre a lábával. ","shortLead":"A kép láttán olyan furcsa érzésünk támadhat, hogy ezt az úthibát egy jeti hozta létre a lábával. ","id":"20190508_a_nap_fotoja_gigantikus_labnyomkatyu_a_varoshaza_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2375e4-4fa5-4413-8408-a0298421fa2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_a_nap_fotoja_gigantikus_labnyomkatyu_a_varoshaza_elott","timestamp":"2019. május. 08. 06:41","title":"A nap fotója: gigantikus lábnyom-kátyú a városháza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy érettségiztető magániskola pénteken jött rá, hogy már október elején megszűnt az az oktatási intézmény, ahonnan ők még januárban felnőtt tanulókat vettek át, emiatt huszonnyolcan nem is érettségizhetnek most. A visszavont engedélyű iskola korábban biztonsági őrök és vadászvizsgára készülők képzésével foglalkozott.","shortLead":"Egy érettségiztető magániskola pénteken jött rá, hogy már október elején megszűnt az az oktatási intézmény, ahonnan ők...","id":"20190509_Erettsegi_botrany_Bekescsaban_az_utolso_pillanatban_tudtak_meg_hogy_nem_irhatjak_a_matekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd8ee85-5b75-4312-87ee-0c363b77331f","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Erettsegi_botrany_Bekescsaban_az_utolso_pillanatban_tudtak_meg_hogy_nem_irhatjak_a_matekot","timestamp":"2019. május. 09. 11:32","title":"Érettségi botrány Békéscsabán: az utolsó pillanatban tudták meg, hogy hétfőn mégsem vizsgázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kemény 2 forinttal mérséklődik.","shortLead":"Kemény 2 forinttal mérséklődik.","id":"20190508_Csokken_de_meg_igy_is_400_forint_folott_marad_a_benzinar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40a126b-a5e1-47ff-884a-14a165a6597f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Csokken_de_meg_igy_is_400_forint_folott_marad_a_benzinar","timestamp":"2019. május. 08. 15:40","title":"Csökken, de még így is 400 forint fölött marad a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]