[{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"3D-s nyomtatóval mentenék meg a korallokat.","shortLead":"3D-s nyomtatóval mentenék meg a korallokat.","id":"20190509_Mesterseges_korallzatonyokat_nyomtatnanak_3Dben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea8306e-02b8-4ef0-a19a-95efb92c16ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_Mesterseges_korallzatonyokat_nyomtatnanak_3Dben","timestamp":"2019. május. 09. 21:16","title":"Mesterséges korallzátonyokat nyomtatnának 3D-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe77695-2a0d-4d82-89b3-347fecd32736","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A csúcstalálkozó kezdete előtt ült le Orbán az Európai Tanács elnökével. ","shortLead":"A csúcstalálkozó kezdete előtt ült le Orbán az Európai Tanács elnökével. ","id":"20190509_Video_Orban_negyszemkozt_talalkozott_Tuskkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe77695-2a0d-4d82-89b3-347fecd32736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94456bb4-3ee9-4918-b01c-5719649ee289","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Video_Orban_negyszemkozt_talalkozott_Tuskkal","timestamp":"2019. május. 09. 09:31","title":"Videó: Orbán négyszemközt találkozott Tuskkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4296a5b-a032-4d4d-b0ae-273617059e3d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy fél perc alatt eldarált, a nézők számára a jogi hivatkozás miatt eleve nehezen követhető felolvasással letudta az NVB által kirótt egyik szankciót a Tv2. A ciki kötelezettséget néhány bakival kipipáló Andor Éva szembetűnően kevésbé lelkesen mondta kamerába a \"már megint kampányoltunk\"-önvallomást, mint tavaly az „én Orbán Viktorra szavazok!” buzdítást. Hogy ne sikkadjon el ilyen egyszerűen mutatjuk a videót, jelenleg ez jár, ha totális propagandát tolnak egy papíron hírműsornak számító műsorban.","shortLead":"Egy fél perc alatt eldarált, a nézők számára a jogi hivatkozás miatt eleve nehezen követhető felolvasással letudta...","id":"20190509_Rohejes_buntetessel_meguszta_a_Tv2_a_patkanyozos_Fideszpropagandat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4296a5b-a032-4d4d-b0ae-273617059e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc049c5-41c9-46df-afb9-b87f670e57d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rohejes_buntetessel_meguszta_a_Tv2_a_patkanyozos_Fideszpropagandat","timestamp":"2019. május. 10. 07:53","title":"Ilyen simán megúszta a Tv2 a patkányozós Fidesz-propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20190509_inflacio_dragulas_ksh_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a63f92c-6dd7-4fa0-917b-7109d7d1157d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_inflacio_dragulas_ksh_aprilis","timestamp":"2019. május. 09. 12:52","title":"Hét éve nem volt ilyen magas infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdd3a66-e44c-4fbd-802f-c8b2299ac961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek több mint 600 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.","shortLead":"Az érintettek több mint 600 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.","id":"20190509_nav_bunszervezet_zoldseg_afacsalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfdd3a66-e44c-4fbd-802f-c8b2299ac961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907cdaa-4c9b-4b9d-a8f8-a30a591828bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_nav_bunszervezet_zoldseg_afacsalas","timestamp":"2019. május. 09. 10:08","title":"Zöldséges bűnszervezetet kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","shortLead":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","id":"20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfc6978-39ad-4b3f-baa1-ecb55fb2fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"A késői spanyol dinnye miatt lehetnek gondban a magyar termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet, hogy megvizsgálja, hol is tart. A robotból, aki nemrég még mindent az úszásban kitűzött céljainak rendelt alá, mostanra a munka és a magánélet egyensúlyát kereső sportoló lett, aki a jövő évi tokiói olimpia után sem tervez felhagyni a versenyzéssel.","shortLead":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet...","id":"20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77ad66-b968-404b-9e58-77eaac26713b","keywords":null,"link":"/sport/20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. május. 08. 19:00","title":"Hosszú Katinka: Most már magammal is kezdek jóban lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]