Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","id":"20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd0c46-3de8-4776-8095-e128e6fe9879","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","timestamp":"2019. május. 11. 21:15","title":"Madridi tenisztorna: Bertens nyerte a női finálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","shortLead":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","id":"20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b9ee66-ff7f-4eac-8dd8-40b981beec61","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","timestamp":"2019. május. 11. 12:00","title":"Szenátorok kérik Trumptól, hogy tegye szóvá a magyar demokrácia leépítését, amikor Orbánnal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes részein, mert a szíriai rezsim és orosz szövetségese által végrehajtott csapások veszélyeztetik munkatársaik biztonságát.","shortLead":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes...","id":"20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968b8b55-81a1-43a8-b75a-c230d714cfc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","timestamp":"2019. május. 11. 21:02","title":"Túl veszélyes Szíria a humanitárius szervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint nem volna helyes, ha a kormányfő beleavatkozna a csúcsjelöltek választási kampányába.","shortLead":"Havasi Bertalan szerint nem volna helyes, ha a kormányfő beleavatkozna a csúcsjelöltek választási kampányába.","id":"20190510_Orban_koszoni_de_nem_vitazik_Timmermansszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7699cd-a065-4ed4-8a2c-262aab6100ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Orban_koszoni_de_nem_vitazik_Timmermansszal","timestamp":"2019. május. 10. 17:35","title":"Orbán köszöni, de nem vitázik Timmermansszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76135ce4-ae31-432c-8cc0-f96eb4e0d328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó időben váltott kisüzemivé a Pécsi Sörfőzde, hiszen így már járt neki az 50 százalékos adókedvezmény.","shortLead":"Jó időben váltott kisüzemivé a Pécsi Sörfőzde, hiszen így már járt neki az 50 százalékos adókedvezmény.","id":"20190511_pecsi_sorfozde_szemerey_kisuzem_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76135ce4-ae31-432c-8cc0-f96eb4e0d328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e484e3-e374-4606-a85c-52980c93336d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_pecsi_sorfozde_szemerey_kisuzem_ado","timestamp":"2019. május. 11. 09:55","title":"Egy trükkel spórolhatott kétmilliárdot Matolcsy unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","shortLead":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","id":"20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974eafb-7601-49e0-9f1e-a212904b0459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","timestamp":"2019. május. 11. 11:12","title":"Két ugyanolyan kocsija volt, azon variálta a rendszámot egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062d6bf1-e6bb-407a-8260-c7ca2018f1ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az első olyan Ferrarit, melynek nemcsak a hátsó, hanem az első kerekein is volt hajtás. Szuper ritka és az értéke felbecsülhetetlen.","shortLead":"Mutatjuk az első olyan Ferrarit, melynek nemcsak a hátsó, hanem az első kerekein is volt hajtás. Szuper ritka és...","id":"20190512_egy_teljesen_elfeledett_ferrari_amely_25_evvel_megelozte_a_korat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=062d6bf1-e6bb-407a-8260-c7ca2018f1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ac3d8-b779-4b01-8cbb-81c945cfa378","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_egy_teljesen_elfeledett_ferrari_amely_25_evvel_megelozte_a_korat","timestamp":"2019. május. 12. 06:41","title":"Egy teljesen elfeledett Ferrari, amely 25 évvel megelőzte a korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f6d45a-52a5-43a1-8290-9e54fd6cde35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190510_Igy_kell_egy_hiuzt_egy_napernyonyitoval_tavozasra_birni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f6d45a-52a5-43a1-8290-9e54fd6cde35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f838b1f-a43d-4415-b2ca-87b754ade075","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Igy_kell_egy_hiuzt_egy_napernyonyitoval_tavozasra_birni","timestamp":"2019. május. 10. 16:38","title":"Így kell egy hiúzt egy napernyőnyitóval távozásra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]