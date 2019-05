Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","shortLead":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","id":"20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6420cde5-7e8c-42f7-9f54-114d8937e140","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","timestamp":"2019. május. 12. 18:55","title":"Turistacsapda a Vatikán mellett: két hamburger, 26 ezer forintos számla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A találkozót magyar idő szerint 20 órakor kezdik.","shortLead":"A találkozót magyar idő szerint 20 órakor kezdik.","id":"20190513_Trump_Orban_talalkozo_idopont_menetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8fe597-b17a-4f84-b2b3-54549d66aa2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Trump_Orban_talalkozo_idopont_menetrend","timestamp":"2019. május. 13. 09:18","title":"Donald Trump nem éhgyomorra találkozik Orbánnal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában történt.","shortLead":"A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában...","id":"20190511_Forro_autoban_hagytak_a_kicsi_gyermeket_par_ora_mulva_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf03e382-9312-4a4e-b5f6-2eaeebce3a52","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Forro_autoban_hagytak_a_kicsi_gyermeket_par_ora_mulva_meghalt","timestamp":"2019. május. 11. 13:20","title":"Forró autóban hagyták a kicsi gyermeket, pár óra múlva meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint mintegy félmillió utasra számítanak évente.","shortLead":"A tervek szerint mintegy félmillió utasra számítanak évente.","id":"20190512_gyorsvasut_szuperexpressz_budapest_varso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116cb634-56c3-4918-a185-0c3aeffe2e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_gyorsvasut_szuperexpressz_budapest_varso","timestamp":"2019. május. 12. 08:19","title":"Alakul a 250 km/h sebességű Budapest-Varsó gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt hetek fáradtságára hivatkozik Facebook-oldalán.","shortLead":"Az elmúlt hetek fáradtságára hivatkozik Facebook-oldalán.","id":"20190512_Fucsovics_koran_bucsuzik_a_romai_tenisztornatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdb6d5d-bfa2-4cff-aefc-9edfbdf2255f","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Fucsovics_koran_bucsuzik_a_romai_tenisztornatol","timestamp":"2019. május. 12. 15:20","title":"Fucsovics korán búcsúzik a római tenisztornától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is. Naponta 2700 kígyómarás történik, a halottak száma 220 és 380 között váltakozik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2030-ig felére csökkentené ezt a számot.","shortLead":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is...","id":"20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab46de08-b013-4c86-accd-a36dbcb4c5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","timestamp":"2019. május. 11. 15:03","title":"Naponta 2700 embert marnak meg kígyók, 220-an bele is halnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0c96c6-1396-4a2c-b096-a85a2344947c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy négyórás próbaútra szállt fel az Airbus azon gépe, amivel hamarosan az amerikai Delta légitársaság szállít majd utasokat. A pilóta nem csak hasznosan, de látványosan is töltötte az időt.","shortLead":"Egy négyórás próbaútra szállt fel az Airbus azon gépe, amivel hamarosan az amerikai Delta légitársaság szállít majd...","id":"20190513_airbus_a220_100_delta_air_lines_flightradar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0c96c6-1396-4a2c-b096-a85a2344947c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3991330-c454-49f1-b8e4-4b2c61cbc4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_airbus_a220_100_delta_air_lines_flightradar","timestamp":"2019. május. 13. 11:33","title":"Különleges feliratot \"karcolt\" az égbe az Airbus, így ünnepelték a 12 000. gépüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tíz legnagyobbat dráguló tétel közül hat élelmiszer.","shortLead":"A tíz legnagyobbat dráguló tétel közül hat élelmiszer.","id":"20190512_Ezek_a_termekek_dragultak_a_legnagyobbat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321229f4-ff43-422a-ac09-2bbb2c9e74cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Ezek_a_termekek_dragultak_a_legnagyobbat","timestamp":"2019. május. 12. 16:59","title":"Ezek a termékek drágultak a legnagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]