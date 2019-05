Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97559b6a-7ff6-443a-a244-cd1b4f7198d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédők hiába próbálták megmenteni a virginiai nő kutyáját a végrendelettől.","shortLead":"Az állatvédők hiába próbálták megmenteni a virginiai nő kutyáját a végrendelettől.","id":"20190523_Az_volt_az_utolso_kivansaga_hogy_az_egeszseges_kutyajat_temessek_melle_igy_elaltattak_az_allatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97559b6a-7ff6-443a-a244-cd1b4f7198d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e71402-c681-42a1-9283-a934e9869ded","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Az_volt_az_utolso_kivansaga_hogy_az_egeszseges_kutyajat_temessek_melle_igy_elaltattak_az_allatot","timestamp":"2019. május. 23. 10:31","title":"Az volt az utolsó kívánsága, hogy az egészséges kutyáját temessék mellé, így elaltatták az állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film cselekményét, pedig a Volt egyszer egy… Hollywood nem csak a történet fordulatai miatt lett különleges élmény. Cannes mindenesetre teljesen felbolydult Brad Pitt és Leonardo DiCaprio érkezésétől, Tarantino pedig felhúzta magát, amikor arról kérdezték, miért kidolgozatlan a női főhőse. Ezen a téren viszont az egész fesztiválnak van mit behozni, a szelekció alapján úgy tűnik, 2019 nem a nők éve Cannes-ban. ","shortLead":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film...","id":"20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51acb629-ae1c-4f3b-89ea-879c977dc7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","timestamp":"2019. május. 23. 20:00","title":"A spoilerezés a legújabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","shortLead":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","id":"20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e836ac-c714-48bd-8d97-61fe91cb616b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","timestamp":"2019. május. 24. 12:53","title":"Nézegessen cuki fehér oroszlánkölyköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033f7207-c09f-45a0-9ada-c3ac54033afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rutkai Bori Banda legutóbbi, Űrdöngölők című albuma nyerte a Fonogram-díjat és ezzel Az év gyereklemeze címet.\r

\r

","shortLead":"A Rutkai Bori Banda legutóbbi, Űrdöngölők című albuma nyerte a Fonogram-díjat és ezzel Az év gyereklemeze címet.\r

\r

","id":"20190524_Megvan_az_ev_gyereklemeze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=033f7207-c09f-45a0-9ada-c3ac54033afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65dd67fa-f430-459e-ae7e-2667cb15e6b2","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Megvan_az_ev_gyereklemeze","timestamp":"2019. május. 24. 13:21","title":"Megvan az év gyereklemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút. Szerinte csalódtunk az EU-ban, a brüsszeli elitnek csak a hatalom fontos, bármi áron, az EU-ban pedig sok a bizalmatlanság, ami árt az együttműködésnek.

","shortLead":"Varga Judit államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút. Szerinte csalódtunk az EU-ban, a brüsszeli elitnek csak...","id":"20190523_Miniszterelnokseg_Uszito_kozossegge_kezd_valni_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8b29d7-d2ef-4df0-a254-af70f1eab9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Miniszterelnokseg_Uszito_kozossegge_kezd_valni_az_EU","timestamp":"2019. május. 23. 07:21","title":"Miniszterelnökség: Uszító közösséggé kezd válni az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b529b3-5827-4bb9-8764-e39a78dc4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután szállodákból és kastélyokból már eleget szereztek, a kormány a konferenciaturizmus támogatásával a programokat és a vendégkört is garantálja a haveroknak.","shortLead":"Miután szállodákból és kastélyokból már eleget szereztek, a kormány a konferenciaturizmus támogatásával a programokat...","id":"20190523_A_konferenciaturizmus_felporgetesen_is_a_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyerhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65b529b3-5827-4bb9-8764-e39a78dc4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c11852-620f-4099-99f5-ca08553a10d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_A_konferenciaturizmus_felporgetesen_is_a_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyerhetnek","timestamp":"2019. május. 23. 17:04","title":"A konferenciaturizmus felpörgetésén is a kormány kedvenc üzletemberei nyerhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját fizetőeszköze.","shortLead":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját...","id":"20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a06d9a-9da9-438e-9781-d7608c46082e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","timestamp":"2019. május. 24. 10:33","title":"Saját pénzen dolgozik a Facebook, 2020-tól fizethetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frans Timmermans pedig arról beszélt, miért kellett ablak nélküli irodában találkoznia szakszervezeti vezetőkkel Budapesten. ","shortLead":"Frans Timmermans pedig arról beszélt, miért kellett ablak nélküli irodában találkoznia szakszervezeti vezetőkkel...","id":"20190522_Weber_elarulta_miert_nem_zartak_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47db9a35-062b-444b-88c7-a1e80f89c852","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Weber_elarulta_miert_nem_zartak_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 22. 17:41","title":"Weber elárulta, miért nem zárták ki a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]