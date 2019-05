Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatigénylésben kérte ki az Átlátszó a kölcsönadott műtárgyak listáját a múzeumtól. Előbb trükkösen megkerülték a válaszadást, majd azt közölte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, hogy bűnmegelőzési okokból minősített adatokká akarja nyilváníttatni a portál által kért információkat.","shortLead":"Adatigénylésben kérte ki az Átlátszó a kölcsönadott műtárgyak listáját a múzeumtól. Előbb trükkösen megkerülték...","id":"20190523_El_akarja_titkolni_az_Iparmuveszeti_Muzeum_milyen_mutargyakat_adott_kolcson_a_Karmelitaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863a728f-e62a-4b05-b21f-433c77e62015","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_El_akarja_titkolni_az_Iparmuveszeti_Muzeum_milyen_mutargyakat_adott_kolcson_a_Karmelitaba","timestamp":"2019. május. 23. 09:35","title":"El akarja titkolni az Iparművészeti Múzeum, milyen műtárgyakat adott kölcsön a Karmelitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hely egy V8-as biturbó erőforrásé, amit egy 400 lóerős elektromos riválisa követ a sorban. ","shortLead":"Az első hely egy V8-as biturbó erőforrásé, amit egy 400 lóerős elektromos riválisa követ a sorban. ","id":"20190524_2019_legjobb_motorja_a_ferrarie_de_a_masodik_mar_egy_villanymotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041500e7-02cf-4bfd-b2e6-095e6ce823ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_2019_legjobb_motorja_a_ferrarie_de_a_masodik_mar_egy_villanymotor","timestamp":"2019. május. 24. 13:21","title":"2019 legjobb motorja a Ferrarié, de a második már egy villanymotor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","shortLead":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","id":"20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1314b128-b28b-4aa7-a053-ac16ad6e2030","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","timestamp":"2019. május. 24. 06:08","title":"HVG-felmérés: kedvezőtlen hatása lehet az EP-választásnak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját fizetőeszköze.","shortLead":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját...","id":"20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a06d9a-9da9-438e-9781-d7608c46082e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","timestamp":"2019. május. 24. 10:33","title":"Saját pénzen dolgozik a Facebook, 2020-tól fizethetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási bizottsághoz fordul.","shortLead":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási...","id":"20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61078300-3428-4fba-8b02-0e84d60ef754","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","timestamp":"2019. május. 23. 12:29","title":"Ezzel az első szavazóknak küldött levéllel kampányol a Fidesz mellett Érd polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kivéve, ami frissen készült. ","shortLead":"Kivéve, ami frissen készült. ","id":"20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34028579-d5b6-4060-bdcf-8e9396622571","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","timestamp":"2019. május. 22. 15:22","title":"Az online rendelt ételeket és élelmiszereket is vissza lehet küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. ","shortLead":"Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. ","id":"20190523_medve_video_nyuzsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7760cf91-29d3-4f6d-b135-ff942a6e0526","keywords":null,"link":"/elet/20190523_medve_video_nyuzsi","timestamp":"2019. május. 23. 15:54","title":"Videón azonosították a hargitai tolvajt: 120 kilós, és bundát viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megbukott osztrák alkancellár feljelentést tesz az ügyészségen az ibizai videó készítői ellen. ","shortLead":"A megbukott osztrák alkancellár feljelentést tesz az ügyészségen az ibizai videó készítői ellen. ","id":"20190524_Ostobanak_nevezte_ibizai_kijelenteseit_HeinzChristian_Strache","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f09f9a-792d-40c8-990e-9a9d486de71b","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Ostobanak_nevezte_ibizai_kijelenteseit_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 24. 14:44","title":"Ostobának nevezte ibizai kijelentéseit Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]