„Nincs izgalomra okot adó intézkedés” a Varga Mihály pénzügyminiszter által bejelentett csomagban – mondta a hvg.hu-nak Vadász Iván adószakértő, a Magyar Adótanácsadók Egyesületének alelnöke. A szocho 2 százalékpontos csökkentése az egyetlen jelentős lépés, de erről a kormány már korábban döntött. A többi intézkedés „apró”, „lényeges változásokat nem idéznek elő” – véli Vadász Iván. A reklámadó megszűntetése például csak kevés vállalkozást érint. A szálláshely-szolgálatások adójának csökkentése pedig a turizmusfejlesztési hozzájárulás emelésével együtt gyakorlatilag semmi. Az adóelőleg-feltöltés eltörlése jó dolog, „az a kérdés, miért kellett erre eddig várni, hiszen még a jegybank szakértői is már évekkel ezelőtt megmondták, hogy értelmetlen” – tette fel a kérdést Vadász Iván. Egyébként ez sem jelentős intézkedés, az érintett vállalkozásoknak kis könnyebbséget jelent, hiszen az adót végső soron így is, úgy is be kell fizetni, ráadásul az elmúlt években jelentősen szűkült az érintettek köre. Örvendetes, hogy a kormány az adónemek számának csökkentésére készül, erre nagy szükség van, de részletek híján nem tudni, mekkora hatása lesz ennek.

Pedig bőven lenne tere érdemi intézkedéseknek, az adószakértő szerint a magyar adóadminisztráció és különösen az áfa-rendszer katasztrofális, „nagyon le kellene egyszerűsíteni”, mert jelenleg komolyan visszafogja a versenyképességet. Például Magyarországon nem könnyű a cégeknek áfát visszaigényelni, és nehezen kapják vissza a pénzt, ez sok cégnek állandó likviditási problémákat okoz. Az importáló magyar vállalkozásoknak be kell fizetniük az áfát a behozott termékek után, majd azt visszaigényelhetik – ez a gyakorlat az Európai Bíróság Franciaországgal kapcsolatos döntése alapján uniós jogba ütközik, Magyarország mégsem szünteti meg. A „gazdaságfehérítési” intézkedések (például az online pénztárgépek, a közúti áruellenőrző rendszer) súlyos terhet jelentenek a vállalkozásoknak.

Összességében 13+1 támogatási pontról döntött a kormány:

Arra a kérdésre, hogy van-e a kormánynak számítása arról, mennyibe kerül a 14 intézkedés, a miniszter kitérő választ adott: vannak kalkulációik, de több pont számszerű hatását még nem lehet megbecsülni. Varga Mihály arról beszélt: hiába a mienk az EU egyik legnagyobb növekedése, az eurózónában és Németországban is lassul a GDP-növekedés, ennek a hatásaira pedig nekünk is fel kell készülnünk. A cél az, hogy a magyar gazdaság legalább 2 százalékponttal az EU növekedése felett legyen.