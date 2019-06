Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly meglepetés érte Alekszandr Danyilukot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjét: amikor a napokban beiktatott új államfő, Volodimir Zelenszkij által kinevezett titkár belépett az országos válsághelyzetek kezelésére kialakított szituációs szobába, egy üres helyiségben találta magát, amiben összesen két ukrán zászló árválkodott.","shortLead":"Komoly meglepetés érte Alekszandr Danyilukot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjét: amikor a napokban beiktatott...","id":"20190530_A_tavozo_ukran_allamfo_kisstilu_bosszuja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a605c5e0-5465-450d-930e-75395c805688","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_A_tavozo_ukran_allamfo_kisstilu_bosszuja","timestamp":"2019. május. 30. 11:23","title":"A távozó ukrán államfő kisstílű bosszúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","shortLead":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","id":"20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ebef3-3ff4-44e6-b818-d6e0956eeb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:39","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy tömegbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ae3821-f1f8-4057-bea0-45f32190ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy ez befolyásolta-e a mentést. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy ez befolyásolta-e a mentést. ","id":"20190531_24hu_Nem_jelzett_eletveszelyt_a_dunai_hajobaleset_riasztasi_lapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ae3821-f1f8-4057-bea0-45f32190ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73a9944-94d2-4d6e-990c-3b2eb9b0ba40","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_24hu_Nem_jelzett_eletveszelyt_a_dunai_hajobaleset_riasztasi_lapja","timestamp":"2019. május. 31. 17:48","title":"24.hu: Nem jelzett életveszélyt a dunai hajóbaleset riasztási lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca11d1e6-6a61-46bc-8a45-6e04dced8386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pókmérget termel, és hullanak tőle a szúnyogok, mint a legyek.","shortLead":"Pókmérget termel, és hullanak tőle a szúnyogok, mint a legyek.","id":"20190531_Genmanipulalt_gombacska_veszi_fel_a_harcot_a_malaria_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca11d1e6-6a61-46bc-8a45-6e04dced8386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e21b50-3664-4f6e-9d4b-16ebb7697fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_Genmanipulalt_gombacska_veszi_fel_a_harcot_a_malaria_ellen","timestamp":"2019. május. 31. 10:19","title":"Génmanipulált gombácska veszi fel a harcot a malária ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e67f74-92cb-4e6a-b4ca-8d4d3426fcea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parlament közelében történt szerdai hajószerencsétlenség miatt a Vodafone is kiveszi a részét a segítségnyújtásból. ","shortLead":"A Parlament közelében történt szerdai hajószerencsétlenség miatt a Vodafone is kiveszi a részét a segítségnyújtásból. ","id":"20190530_duna_hajobaleset_hableany_roaming_dij_vodafone_magyarorszag_del_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7e67f74-92cb-4e6a-b4ca-8d4d3426fcea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3306164a-c4c2-4d3c-b1f0-9914f942bcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_duna_hajobaleset_hableany_roaming_dij_vodafone_magyarorszag_del_korea","timestamp":"2019. május. 30. 15:03","title":"Nem számlázza ki a dél-koreai roaming-díjakat a Vodafone a dunai hajóbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Exkluzív hanganyag jutott a Trend FM birtokába a Dunán történt szerda esti hajóbalesetről, amit az RTL Híradónak is átadtak.","shortLead":"Exkluzív hanganyag jutott a Trend FM birtokába a Dunán történt szerda esti hajóbalesetről, amit az RTL Híradónak is...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hangfelvetel_mentes_pillanatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c228117c-898e-4ceb-8580-9ed99cf2cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hangfelvetel_mentes_pillanatai","timestamp":"2019. május. 30. 20:37","title":"\"Kifogtunk két embert\" – előkerült egy hangfelvétel a mentés pillanatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5a8c62-efa5-4934-9619-51964f1a0b89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megvert férfi kilenc nappal az eset után belehalt a sérüléseibe. ","shortLead":"A megvert férfi kilenc nappal az eset után belehalt a sérüléseibe. ","id":"20190531_Brit_turistak_vertek_agyon_egy_honfitarsukat_Zakynthoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b5a8c62-efa5-4934-9619-51964f1a0b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255b7843-e68c-4672-9383-a8af50ac578b","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Brit_turistak_vertek_agyon_egy_honfitarsukat_Zakynthoson","timestamp":"2019. május. 31. 21:34","title":"Brit turisták verték agyon egy honfitársukat Zákintoszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De a Mezőhegyesi Ménesbirtokon történtekkel kapcsolatban ő maga tervez felelősségre vonást, igazgatói és vezérigazgató-helyettesi szinten.","shortLead":"De a Mezőhegyesi Ménesbirtokon történtekkel kapcsolatban ő maga tervez felelősségre vonást, igazgatói és...","id":"20190531_Lazar_csak_nevetett_a_kerdesen_hogy_szamon_kernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c20dce-ba60-4321-b4b9-3db7889a41ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Lazar_csak_nevetett_a_kerdesen_hogy_szamon_kernek","timestamp":"2019. május. 31. 12:09","title":"Lázár csak nevetett a kérdésen, hogy számonkérnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]