Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet megtenni.\r

","shortLead":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet...","id":"20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70419-ce0d-4c53-86ae-e25458cbf77a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:21","title":"Dobozos autó sosem volt még ennyire menő, itt a VW elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel válaszolnak a kormány által kedd este útnak indított kampányra.","shortLead":"Ezzel válaszolnak a kormány által kedd este útnak indított kampányra.","id":"20180919_Szorolapokat_osztogat_a_Momentum_hogy_elmagyarazzak_mirol_szol_a_Sargentinijelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f514b2-5bd9-491f-984c-a87f68e6575b","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Szorolapokat_osztogat_a_Momentum_hogy_elmagyarazzak_mirol_szol_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:30","title":"Szórólapokat osztogat a Momentum, hogy elmagyarázzák, miről szól a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11 főnyi kíséretével. 19 méregdrága Vuitton táskában több mint másfél millió dollár volt náluk készpénzben.","shortLead":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11...","id":"20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0e8e27-47fb-4ebd-a7fe-77fdc662b974","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:36","title":"A buzgó vámosok leckét adtak a diktátor aranyifjú gyermekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Az ellenfelek, ahogy lenni szokott, egyre inkább hasonlítanak egymásra. Vélemény.","shortLead":"Az ellenfelek, ahogy lenni szokott, egyre inkább hasonlítanak egymásra. Vélemény.","id":"20180920_tgm_pufoljuk_orbandobot_gyurcsany_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c7f815-0de5-464c-9b14-9c68e909f9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_tgm_pufoljuk_orbandobot_gyurcsany_ellenallas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:10","title":"TGM: Püföljük az Orbán-dobot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0999797b-1fe5-4323-bb3f-bd0fc6852bb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű pofonosztó szerdán érkezett Magyarországra, hogy új filmjét népszerűsítse. A Corvin közben felállított Bud Spencer-szobrot is meglátogatja.","shortLead":"A népszerű pofonosztó szerdán érkezett Magyarországra, hogy új filmjét népszerűsítse. A Corvin közben felállított Bud...","id":"20180920_Mar_Budapesten_van_Terence_Hill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0999797b-1fe5-4323-bb3f-bd0fc6852bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2f38e0-7ab8-4add-800b-257b0f71bcd2","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Mar_Budapesten_van_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Már Budapesten van Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","shortLead":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","id":"20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eef9b2-5617-4477-9deb-2ec0a4a8c4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:51","title":"Egy kedélyes nap Salzburgban: ma sem oldottak meg semmit az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201838_brazil_mukincsinferno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1a320-a95b-4331-adaa-632b21909f93","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.38/201838_brazil_mukincsinferno","timestamp":"2018. szeptember. 19. 00:00","title":"Brazil műkincsinfernó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c722ae2-240e-47e5-a5bc-98e2c2a69fd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt javasolta a spanyol külügyminiszternek, hogy az ibériai ország – átvéve az USA és Mexikó közötti határra tervezett fal ötletét – a Szaharában építsen kerítést, amely alkalmas lenne az Európa felé tartó migránsok megállítására.



","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt javasolta a spanyol külügyminiszternek, hogy az ibériai ország – átvéve az USA és...","id":"20180920_Trump_a_Szaharaba_epittetne_falat_a_menekultek_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c722ae2-240e-47e5-a5bc-98e2c2a69fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94192716-0718-4082-b909-740e16b36222","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_a_Szaharaba_epittetne_falat_a_menekultek_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:11","title":"Trump a Szaharába építtetne falat a menekültek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]