[{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő márciusban meg is érkezhet.","shortLead":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő...","id":"20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c88c2-ba54-4009-8e7c-016b05ad68b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 22:05","title":"Már készülnek az új trolik Budapestre, sokkal menőbbek lesznek, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un találkozása a dél-koreai elnökkel előrelépést hozott a nukleáris leszerelés kérdésében. ","shortLead":"Kim Dzsong Un találkozása a dél-koreai elnökkel előrelépést hozott a nukleáris leszerelés kérdésében. ","id":"20180920_Elorelepes_Kim_Dzsong_Un_ujabb_talalkozot_akar_Trumppal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b2f4d7-c469-479e-840c-1e0c4e5642a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elorelepes_Kim_Dzsong_Un_ujabb_talalkozot_akar_Trumppal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:46","title":"Előrelépés: Kim Dzsong Un újabb találkozót akar Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak. ","shortLead":"Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak. ","id":"20180920_Megtakaritani_se_sikerult_sokat_a_szocialis_rendszer_atalakitasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6ce273-0fe2-4d57-b3bf-f3a70cb191ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Megtakaritani_se_sikerult_sokat_a_szocialis_rendszer_atalakitasaval","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:57","title":"Megtakarítani se sikerült sokat a szociális rendszer átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d04f9a-a320-4bc3-aa92-bc9249c45b0f","c_author":"Ligeti Léna","category":"hetilap","description":"Csak a diktátorok voltak képesek olyan rossz könyveket írni, amelyek nemcsak olvasók egy-egy napját keserítették meg, hanem milliók egész életét. Lenin, Sztálin, Kadhafi, Mao, Khomeini, Szaddám Huszein irományai felforgatták és megváltoztatták az egész világot.","shortLead":"Csak a diktátorok voltak képesek olyan rossz könyveket írni, amelyek nemcsak olvasók egy-egy napját keserítették meg...","id":"201838__daniel_kalder_iro__akaosz_instruktorairol_pokoli_szovegekrol__termelesi_legenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2d04f9a-a320-4bc3-aa92-bc9249c45b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89c1040-aa28-4ce3-a0a0-605ef0bf4f8b","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.38/201838__daniel_kalder_iro__akaosz_instruktorairol_pokoli_szovegekrol__termelesi_legenyek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 00:00","title":"Termelési legények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márpedig ennyibe kerülhet a létrehozásuk.","shortLead":"Márpedig ennyibe kerülhet a létrehozásuk.","id":"20180920_138_millio_forintba_kerul_majd_egy_uj_munkahely_a_BMWnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0208f417-c0ec-43b2-b154-969861ff137e","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_138_millio_forintba_kerul_majd_egy_uj_munkahely_a_BMWnel","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:44","title":"Hogyan kerülhet egyetlen munkahely 138 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobb későn, mint soha: a legutóbbi hírek szerint egy közkedvelt funkció bevezetésén dolgozik a legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatás, a WhatsApp.","shortLead":"Jobb későn, mint soha: a legutóbbi hírek szerint egy közkedvelt funkció bevezetésén dolgozik a legnépszerűbb...","id":"20180918_whatsapp_sotet_mod_dark_mode_pletyka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b858f62-d62b-4bc6-8f3b-5e9f97d7c327","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_whatsapp_sotet_mod_dark_mode_pletyka","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:03","title":"Nem (csak) vakítás: hasznos, sötét újítás érkezhet a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c722ae2-240e-47e5-a5bc-98e2c2a69fd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt javasolta a spanyol külügyminiszternek, hogy az ibériai ország – átvéve az USA és Mexikó közötti határra tervezett fal ötletét – a Szaharában építsen kerítést, amely alkalmas lenne az Európa felé tartó migránsok megállítására.



","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt javasolta a spanyol külügyminiszternek, hogy az ibériai ország – átvéve az USA és...","id":"20180920_Trump_a_Szaharaba_epittetne_falat_a_menekultek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c722ae2-240e-47e5-a5bc-98e2c2a69fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94192716-0718-4082-b909-740e16b36222","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_a_Szaharaba_epittetne_falat_a_menekultek_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:11","title":"Trump a Szaharába építtetne falat a menekültek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészének ezúttal nem hirtelen rosszullét, csak vitaminterápia miatt kellett befeküdnie, de fél, hogy benntartják.","shortLead":"A nemzet színészének ezúttal nem hirtelen rosszullét, csak vitaminterápia miatt kellett befeküdnie, de fél...","id":"20180919_Megint_korhazban_van_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72594a07-d908-44bd-b33b-c0cb5c51a9f9","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Megint_korhazban_van_Torocsik_Mari","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:50","title":"Megint kórházban van Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]