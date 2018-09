Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae32b833-8d72-4f52-89e8-b3a769172561","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia fellebbviteli bíróság helybenhagyta a kártérítést.","shortLead":"A francia fellebbviteli bíróság helybenhagyta a kártérítést.","id":"20180919_Karterites_Katalin_hercegno_felmeztelen_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae32b833-8d72-4f52-89e8-b3a769172561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df77b54-bd33-4a50-abc5-56b8bf44c30f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Karterites_Katalin_hercegno_felmeztelen_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:34","title":"100 ezer euró kártérítést kap a hercegi pár Katalin félmeztelen fotóiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a217e-8424-4609-8d25-9f265bc88103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szándékosan felgyújtották egy plaza parkolóját a New York-i Brooklynban. A tűzesetben 137 luxusautót ért komoly kár.","shortLead":"Szándékosan felgyújtották egy plaza parkolóját a New York-i Brooklynban. A tűzesetben 137 luxusautót ért komoly kár.","id":"20180920_100_luxusauto_pusztult_el_egy_parkolotuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a217e-8424-4609-8d25-9f265bc88103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195612c-3d3e-4b08-a910-3d3089069dc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_100_luxusauto_pusztult_el_egy_parkolotuzben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:54","title":"Több mint 100 Mercedes lángolt egy hatalmas parkolótűzben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gépeket a HM szerint tapasztalatlan pilóták vezetik, ezért a korlátozás, de most Orbán Viktor repked velük. ","shortLead":"A gépeket a HM szerint tapasztalatlan pilóták vezetik, ezért a korlátozás, de most Orbán Viktor repked velük. ","id":"20180921_HM_Egyszerre_csak_40_embert_vihetnek_az_elvileg_a_honvedsegnek_vett_szallitogepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd8fcf7-e342-4085-b73d-5984e0695eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_HM_Egyszerre_csak_40_embert_vihetnek_az_elvileg_a_honvedsegnek_vett_szallitogepek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:04","title":"HM: Egyszerre csak 40 embert vihetnek az elvileg a honvédségnek vett \"szállítógépek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180920_Meghan_Markle_kezeben_jol_all_a_fakanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9448c4-bd41-4cb7-ab65-130f690eb287","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Meghan_Markle_kezeben_jol_all_a_fakanal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:27","title":"Meghan Markle kezében jól áll a fakanál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" A Fővárosi Önkormányzat tenderét vidéki cégek nyerték.","shortLead":" A Fővárosi Önkormányzat tenderét vidéki cégek nyerték.","id":"20180920_Egymilliard_forintba_kerul_hogy_eltunjenek_a_patkanyok_a_fovarosbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0ac438-b432-4b8d-a962-f494b9120da2","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Egymilliard_forintba_kerul_hogy_eltunjenek_a_patkanyok_a_fovarosbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:38","title":"Egymilliárd forintba kerül, hogy eltűnjenek a patkányok a fővárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","shortLead":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","id":"20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e0bcf9-993e-430e-a1bd-ea65340b2fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:58","title":"Örökbefogadói díjjal pörgetné fel az örökbefogadást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Krémer Balázs","category":"tudomany","description":"Gátlástalan gazemberek kezében a nagyon erős eszközök életveszélyesek lehetnek, mindannyiunkra. Újabb reagálás Bojár Gábor vitaindítójára.","shortLead":"Gátlástalan gazemberek kezében a nagyon erős eszközök életveszélyesek lehetnek, mindannyiunkra. Újabb reagálás Bojár...","id":"20180920_Ne_az_informatikatol_az_ember_tulhatalmatol_feljunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85986781-bec3-484c-8595-ea216131fb03","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_Ne_az_informatikatol_az_ember_tulhatalmatol_feljunk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:22","title":"Ne az informatikától, az ember túlhatalmától féljünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]