Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha megvásárolja a feltört szájthoz tartozó jogosultságot. Több ezer weboldal jelszava és mindenféle más adata sorakozik az árusításhoz használt orosz fórum piacterén.","shortLead":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha...","id":"20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d2536-b203-4616-9966-97c7d645bb9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:03","title":"Fillérekért árulják feltört magyar weboldalak jelszavait egy orosz fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f376eac-83a4-4e3e-ab14-e7e452b9a389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárta ki ennek lehetőségét Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután szerdán a YouTube-on egy rejtett kamerával készült felvétel jelent meg, amelyen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek Magyarország beregszászi konzulátusán.","shortLead":"Nem zárta ki ennek lehetőségét Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután szerdán a YouTube-on egy rejtett kamerával...","id":"20180920_kiutasithatjak_ukrajnabol_a_beregszaszi_magyar_konzult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f376eac-83a4-4e3e-ab14-e7e452b9a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c52f7ac-d593-4461-8d10-1c4f3ad325cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_kiutasithatjak_ukrajnabol_a_beregszaszi_magyar_konzult","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:54","title":"Kiutasíthatják Ukrajnából a beregszászi magyar konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fértek fel rá, szóval más gép kellett. Remekül elköltött forintok esete, 1564. rész. ","shortLead":"Nem fértek fel rá, szóval más gép kellett. Remekül elköltött forintok esete, 1564. rész. ","id":"20180920_Repuloket_vasarolt_a_HM_a_magyar_katonak_megis_berelt_geppel_jutottak_el_Irakba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9965ca-ef01-465d-be43-d6cfb11d2d88","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Repuloket_vasarolt_a_HM_a_magyar_katonak_megis_berelt_geppel_jutottak_el_Irakba","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:32","title":"Repülőket vásárolt a HM, a magyar katonák mégis bérelt géppel jutottak el Irakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de az infláció nőni fog az MNB szerint.","shortLead":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de...","id":"20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be7ca2-8e0c-4c1a-873d-ccbcc71dd684","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:25","title":"Fél százalékkal dobhatja meg a GDP-t a BMW-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20924e-c9f7-40bd-b505-52e4d812cb88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas hálót szövő pókok emberre elvileg nem veszélyesek, de elég kísérteties a látvány. ","shortLead":"A hatalmas hálót szövő pókok emberre elvileg nem veszélyesek, de elég kísérteties a látvány. ","id":"20180920_Teljesen_beszottek_a_pokok_egy_gorog_partszakaszt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd20924e-c9f7-40bd-b505-52e4d812cb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e4962-8188-4141-9c03-04497a636504","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Teljesen_beszottek_a_pokok_egy_gorog_partszakaszt__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:50","title":"Teljesen beszőttek a pókok egy görög partszakaszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra megmutatta Vlagyimir Putyin, hogy (majdnem) mindenhez ért. Az orosz elnök ezúttal a Kalasnyikov-gyár egyik kiállítására ment el, s ha már arra járt, kipróbálta a legújabb mesterlövész-puskát.

","shortLead":"Újra megmutatta Vlagyimir Putyin, hogy (majdnem) mindenhez ért. Az orosz elnök ezúttal a Kalasnyikov-gyár egyik...","id":"20180919_Putyin_lo_de_talale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9aa596-4c41-452d-8c4e-7b6a4ee53170","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Putyin_lo_de_talale","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:45","title":"Putyin lő, de talál-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szankciókkal fenyegeti a Facebookot az uniós fogyasztóvédelmi megsértések miatt az Európai Bizottság.","shortLead":"Szankciókkal fenyegeti a Facebookot az uniós fogyasztóvédelmi megsértések miatt az Európai Bizottság.","id":"20180920_europai_bizottsag_facebook_unios_fogyasztovedelmi_eloiras_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5c0202-9a7a-474c-afa8-69024bba7be0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_europai_bizottsag_facebook_unios_fogyasztovedelmi_eloiras_facebook","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:30","title":"Megszorongatná a Facebookot az Európai Bizottság, rövid határidőt kapott Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagykereskedői és patikai szinten is eltűnik a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20X készítmény.","shortLead":"Nagykereskedői és patikai szinten is eltűnik a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20X készítmény.","id":"20180921_A_Sandoz_is_megerositette_eltunik_Magyarorszagrol_a_CalciumSandoz_pezsgotabletta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5a5ef-4a66-4d02-a6ca-10f8dc934dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_Sandoz_is_megerositette_eltunik_Magyarorszagrol_a_CalciumSandoz_pezsgotabletta","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:16","title":"A Sandoz is megerősítette, eltűnik Magyarországról a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]