[{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar demokrácia állapotáról szóló, az Európai Parlament által elfogadott országjelentés szerzője a Facebookon üzent a támogatóinak.","shortLead":"A magyar demokrácia állapotáról szóló, az Európai Parlament által elfogadott országjelentés szerzője a Facebookon üzent...","id":"20180919_koszonetet_mondott_judith_sargentini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a3c094-41cb-441d-9750-373431da8a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_koszonetet_mondott_judith_sargentini","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:18","title":"Köszönetet mondott Judith Sargentini, rárontottak a kommentelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar társadalom jelentős része tudatában van annak, hogy a hazai demokrácia helyzete nem rózsás, és elégedetlen ezzel a helyzettel. Még a fideszesek is több népszavazást szeretnének, miközben sokan úgy gondolják, választáson nem lehet legyőzni Orbánt.","shortLead":"A magyar társadalom jelentős része tudatában van annak, hogy a hazai demokrácia helyzete nem rózsás, és elégedetlen...","id":"20180920_orban_viktor_kozvelemenykutatas_demokracia_policy_solutions_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd5a24c-1d67-42c3-9ea2-8f80bfd111b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_orban_viktor_kozvelemenykutatas_demokracia_policy_solutions_fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:20","title":"A magyarok fele nem hisz abban, hogy Orbán leváltható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","shortLead":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","id":"20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07291d-32d5-4642-a9e5-fec1fdec9c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:12","title":"Két nap maradt a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","shortLead":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","id":"20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f83437-0f12-49a2-a5c3-5a346ae1076f","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:35","title":"Egy nap maradt a nyárias melegből, szombattól itt az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc89727c-a299-442e-8467-c993eb8ce9d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a csillagos márka kompakt modelljének sportos kiadása, az Audi S3 és az VW Golf R új riválisa.","shortLead":"Megérkezett a csillagos márka kompakt modelljének sportos kiadása, az Audi S3 és az VW Golf R új riválisa.","id":"20180919_306_loerovel_tamad_a_kecskemeti_mercedes_aosztaly_legerosebb_valtozata_amg_a35_a43_audi_s3_golf_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc89727c-a299-442e-8467-c993eb8ce9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a6ca84-97e8-4260-a890-f10ea6c77f95","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_306_loerovel_tamad_a_kecskemeti_mercedes_aosztaly_legerosebb_valtozata_amg_a35_a43_audi_s3_golf_r","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:21","title":"306 lóerős lett a kecskeméti Mercedes A-osztály legerősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Betiltanák a szőrmetermékek többségének árusítását és előállítását a világ egyik divatközpontjának számító Los Angelesben, amely az eddigi legnagyobb amerikai város lenne, amely bevezeti a korlátozást. Kérdés, mi lesz az ortodox zsidók szőrmekalapjával.","shortLead":"Betiltanák a szőrmetermékek többségének árusítását és előállítását a világ egyik divatközpontjának számító Los...","id":"20180919_Mi_lesz_az_orosz_szepasszonyokkal_es_az_ortodox_zsidokkal_Szamuznek_a_szormet_Los_Angelesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13fd903-dc26-494f-a42b-3a212a371362","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Mi_lesz_az_orosz_szepasszonyokkal_es_az_ortodox_zsidokkal_Szamuznek_a_szormet_Los_Angelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:48","title":"Mi lesz az orosz szépasszonyokkal és az ortodox zsidókkal? Száműznék a szőrmét Los Angelesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet a gyerek. Az ok a bélflóra egyensúlyának felborulásában keresendő. ","shortLead":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet...","id":"20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45141fa5-879b-4787-836d-beadcd90b64b","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:35","title":"Összefüggés lehet a túlzásba vitt takarítás és a gyerekkori elhízás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","shortLead":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","id":"20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce80537-50cb-4fda-91e6-bb7809868c4b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:04","title":"Az Apple befizette gigantikus adótartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]