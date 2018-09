Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","shortLead":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","id":"20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724a4e90-9303-4aca-aa9f-10d7bed7391b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:07","title":"Soha nem dolgozott annyi magyar Ausztriában, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás. A győztes, Demagógia című plakáton egy billentyűzet, amin az s, o, r betűk nagyon lekoptak. Ugye megfejti az üzenetet? \r

\r

","shortLead":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás...","id":"20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc654d-742b-4f20-bb31-00a09f26bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:22","title":"Stróman-szuperhős Mészáros és Bajszos János a plakátokon – csak azért is megnyílt az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","shortLead":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","id":"20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2ad173-bcc6-4453-b43b-49cb65335aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:05","title":"Követ dobtak be a gdanski zsinagóga ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap névtelen forrásokra hivatkozva ír arról, hogy Rod Rosenstein a szerinte alkalmatlannak tartott elnök elmozdításán munkálkodott. Rosenstein tagad.","shortLead":"A lap névtelen forrásokra hivatkozva ír arról, hogy Rod Rosenstein a szerinte alkalmatlannak tartott elnök elmozdításán...","id":"20180922_A_New_York_Times_szerint_lehallgatta_volna_Trumpot_az_igazsagugyi_miniszterhelyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa8862-71ab-471a-8cc6-77200d9db3da","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_A_New_York_Times_szerint_lehallgatta_volna_Trumpot_az_igazsagugyi_miniszterhelyettes","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:53","title":"A New York Times szerint lehallgatta volna Trumpot az igazságügyi miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz miatt panaszkodtak.","shortLead":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz...","id":"20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2070176-53bd-47eb-84f4-63456ade5c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:57","title":"Bűnvádi eljárás indult a román csendőrség vezetői ellen a bukaresti erőszakos tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b07de63-1d1e-49f6-b31e-f5dcd4e8d3e9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"201838_varhato_elettartam_alig_javultak_azelmult_ciklusban_azelethosszkilatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b07de63-1d1e-49f6-b31e-f5dcd4e8d3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c81d729-b285-4a2b-ad8a-e6c90e971171","keywords":null,"link":"/elet/201838_varhato_elettartam_alig_javultak_azelmult_ciklusban_azelethosszkilatasok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:30","title":"Várható élettartam: alig javultak az elmúlt ciklusban az élethosszkilátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a29531-c40d-4ed9-9382-e83ad6e9612f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És amíg nincs munkájuk, menjenek söprögetni a Starbucksba.","shortLead":"És amíg nincs munkájuk, menjenek söprögetni a Starbucksba.","id":"20180922_Jane_Fonda_szerint_a_zaklatok_ne_rinyaljanak_hanem_probaljanak_tanulni_a_hibaikbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47a29531-c40d-4ed9-9382-e83ad6e9612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10469f-c3a6-46b7-9dda-8c1c239a6b3e","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Jane_Fonda_szerint_a_zaklatok_ne_rinyaljanak_hanem_probaljanak_tanulni_a_hibaikbol","timestamp":"2018. szeptember. 22. 07:55","title":"Jane Fonda szerint a zaklatók ne rinyáljanak, hanem próbáljanak tanulni a hibáikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti kapcsolatok javítását célzó történelmi egyezménynek.



","shortLead":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti...","id":"20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf149-ebe4-4f7e-a8e5-33ef0704d85a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:12","title":"Történelmi egyezményt kötött a kommunista Kína és a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]