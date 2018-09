Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","shortLead":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","id":"20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf263961-d620-4cd8-a4de-b421371b159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:03","title":"Visszatért a Withings, egyből egy dizájnos hibrid okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz bankok devizatartaléka elég nagy ahhoz, hogy bármilyen lakossági devizaigényt kielégítsenek - közölte az orosz jegybank elnöke. Orosz bankárok szerint nincs napirenden a dollárban elhelyezett megtakarítások rubelre történő átváltása.","shortLead":"Az orosz bankok devizatartaléka elég nagy ahhoz, hogy bármilyen lakossági devizaigényt kielégítsenek - közölte az orosz...","id":"20180923_Orosz_jegybank_elegendo_a_deviza_a_lakossagi_kovetelesek_teljesitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212e8b10-97d2-472e-a884-2f0c0bcdb5fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Orosz_jegybank_elegendo_a_deviza_a_lakossagi_kovetelesek_teljesitesehez","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:45","title":"Orosz jegybank: elegendő a deviza a lakossági követelések teljesítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05587939-26b3-4b21-a67c-0ebc0c20c7aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"31-28-ra kapott ki a Telekom Veszprém Barcelonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"31-28-ra kapott ki a Telekom Veszprém Barcelonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második...","id":"20180922_Most_sem_tudott_nyerni_a_veszpremi_kezilabdacsapat_Barcelonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05587939-26b3-4b21-a67c-0ebc0c20c7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9ba49e-353d-4ee2-af38-af5ce6296277","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Most_sem_tudott_nyerni_a_veszpremi_kezilabdacsapat_Barcelonaban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 21:20","title":"Most sem tudott nyerni a veszprémi kézilabdacsapat Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274753ba-109a-4f67-8bd0-f47ab2e2ecc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezt Boczkó Gábor, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, a Nemzet Sportolójának egykori tanítványa mondta vasárnap. ","shortLead":"Ezt Boczkó Gábor, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, a Nemzet Sportolójának egykori tanítványa mondta vasárnap. ","id":"20180923_Rangos_versenyt_nevezhetnek_el_az_elhunyt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274753ba-109a-4f67-8bd0-f47ab2e2ecc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02c1e0f-9d40-426b-98ee-264428548ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Rangos_versenyt_nevezhetnek_el_az_elhunyt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozorol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:01","title":"Rangos versenyt nevezhetnek el az elhunyt Kulcsár Győző párbajtőrözőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6581454-7047-485d-aa66-7cea124dbf0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fosszíliában megkövesedett zsírmolekulákra bukkantak, amelyek azt bizonyítják, hogy az állatok már akkor is nagyok és kiterjedtek voltak.","shortLead":"A fosszíliában megkövesedett zsírmolekulákra bukkantak, amelyek azt bizonyítják, hogy az állatok már akkor is nagyok és...","id":"20180921_azonositottak_a_vilag_legosibb_allatat_558_millio_evvel_ezelott_elt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6581454-7047-485d-aa66-7cea124dbf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee71bb-b5da-43cd-8249-764aa47f22cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_azonositottak_a_vilag_legosibb_allatat_558_millio_evvel_ezelott_elt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 22:00","title":"Azonosították a világ legősibb állatát – 558 millió évvel ezelőtt élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476dbca7-f08f-482f-8c23-ef91c2d555a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szombaton erős hidegfront vonul át Magyarország felett. Mögötte több mint 10 fokkal hidegebb levegő éri el a Kárpát-medencét. ","shortLead":"Szombaton erős hidegfront vonul át Magyarország felett. Mögötte több mint 10 fokkal hidegebb levegő éri el...","id":"20180921_eros_szellel_tor_rank_az_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476dbca7-f08f-482f-8c23-ef91c2d555a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42815e48-8cb1-499a-b1ee-de3ba2148d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_eros_szellel_tor_rank_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:49","title":"Itt a figyelmeztetés: erős széllel tör ránk az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c960a7f9-0c4e-4d0f-a4df-5fa4f3c4892a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyihoz hasonlóan idén is egytucat autó állt rajthoz a World’s Greatest Drag Race-en, hogy kiderüljön, melyik kocsi nyújtja a legjobb teljesítményt.","shortLead":"A tavalyihoz hasonlóan idén is egytucat autó állt rajthoz a World’s Greatest Drag Race-en, hogy kiderüljön, melyik...","id":"20180923_world_greatest_drag_race_gyorsulasi_verseny_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c960a7f9-0c4e-4d0f-a4df-5fa4f3c4892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d53eb2-7b77-4ab0-9dbc-32524e229633","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_world_greatest_drag_race_gyorsulasi_verseny_video","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:26","title":"12 autó, 6000 lóerő: megvolt a világ legnagyobb gyorsulási versenye – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a01148-06bb-411a-b4fc-abe5ec35151a","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Gyenge és túlideologizált alkotás váltja fel Nagy Imre szobrát a Vértanúk terén, a vörösterror áldozatainak nevét őrző Nemzeti Vértanúk emlékműve. ","shortLead":"Gyenge és túlideologizált alkotás váltja fel Nagy Imre szobrát a Vértanúk terén, a vörösterror áldozatainak nevét őrző...","id":"201831__nemzeti_vertanuk__nagy_imre_a_hidon__bajtarsak_tere__vissza_a_terben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a01148-06bb-411a-b4fc-abe5ec35151a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d13c6e6-2988-4aa2-a1ea-7567f93effb9","keywords":null,"link":"/kultura/201831__nemzeti_vertanuk__nagy_imre_a_hidon__bajtarsak_tere__vissza_a_terben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:00","title":"Nagy Imrét is kitúrja a Kossuth tér mellől a Horthy-éra emlékműve, de a felvésendő neveket még keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]